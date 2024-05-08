фармакодинаміка. Полатузумаб ведотин являє собою кон’югат антитіло-лікарський засіб, що складається з антимітотичного агента монометилауристатину Е (MMAE), ковалентно сполученого з CD79b-спрямованим моноклональним антитілом (рекомбінантний гуманізований імуноглобулін G1, отриманий в клітинах яєчника китайського хом’яка за допомогою технології рекомбінантної ДНК), і лінкера, що розщеплюється, який утримує компоненти разом.

CD79 є гетеродимером, який складається з CD79a і CD79b. Відповідаючи за передачу сигналу, CD79 утворює комплекс з В-клітинним рецептором (BCR) і експресується майже виключно на В-клітинах, включаючи злоякісні В-клітини. Що найбільш важливо, CD79b привертає все більшу увагу як перспективна терапевтична мета, оскільки він відіграє важливу роль в експресії, транспорті та функціях BCR, таких як проліферація та диференціювання В-клітин.

Як тільки компонент антитіла зв’язується з CD79b, полатузумаб ведотин інтерналізується, і лізосомальні протеази розщеплюють лінкер, вивільняючи MMAE в клітині. MMAE являє собою антимітотичний засіб, що руйнує мікротрубочки та чинить цитотоксичну дію, спрямовану на злоякісні В-клітини. Він зв’язується з мікротрубочками, інгібує мітоз, перешкоджаючи тубуліну і його полімеризації, і індукує апоптоз в В-клітинах, що діляться.

Ефективність полатузумабу ведотину вивчали у дослідженні за участю 80 пацієнтів з дифузною В-великоклітинною лімфомою. Половина пацієнтів отримували полатузумаб ведотин на додаток до стандартної схеми (бендамустин плюс ритуксимаб), тоді як інша половина отримувала тільки бендамустин плюс ритуксимаб. Через 6–8 тиж лікування ознаки раку були відсутні (повна відповідь) у 40% пацієнтів, які отримували полатузумаб ведотин з ритуксимабом та бендамустином, порівняно з 18% пацієнтів, які отримували тільки ритуксимаб та бендамустин.

Дитяча популяція. Безпека та ефективність у дітей та підлітків у віці молодше 18 років не встановлені. Данних немає.

Фармакокінетика. Абсорбція. Після першої дози полатузумабу ведотину 1,8 мг/кг середня (±SD) C max кон’югованого з антитілом MMAE і некон’югованого MMAE становила 803 (±233) нг/мл і 6,82 (±4,73) нг/мл відповідно. Середнє значення AUC 0–∞ для кон’югованого з MMAE антитілом і некон’югованого MMAE становило 1860 (±966) добу·нг/мл і 52,3 (±18,0) добу·нг/мл відповідно.

Розподіл. Передбачуваний центральний V d полатузумабу ведотину, заснований на аналізі популяційної фармакокінетики, становить 3,15 л.

MMAE на 71–77% зв’язується із білками плазми крові. Співвідношення кров/плазма становить 0,79–0,98 in vitro.

Метаболізм. Очікується, що полатузумаб ведотин піддається катаболізму з утворенням невеликих пептидів, амінокислот, некон’югованого MMAE і некон’югованих катаболітів, пов’язаних з MMAE. MMAE метаболізується CYP 3A4/5.

Виведення. Полатузумаб ведотин переважно виводиться з калом, а також певною мірою із сечею.

Кінцевий Т ½ полатузумабу ведотину становить приблизно 12 днів (95% ДІ 8,1–19,5) у циклі 6. Кінцевий Т ½ некон’югованого MMAE становить приблизно 4 дні після прийому першої дози полатузумабу ведотину.

Прогнозований кліренс полатузумабу ведотину становить 0,9 л/добу.