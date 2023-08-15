рекомендована добова доза пірфенідону становить 2403 мг. Препарат слід приймати під час їди в один і той самий час щодня.

На початку лікування дозу слід підвищувати протягом 14 днів до повної підтримуючої дози.

Пацієнти, які пропустили ≥14 днів терапії пірфенідоном, повинні повторно розпочати лікування, пройшовши початкову 2-тижневу схему титрування до повної підтримуючої дози. У разі перерви у лікуванні менш ніж на 14 днів можна відновити прийом препарату у дозі, яка приймалася до перерви.

Корекція дози

У разі появи побічних ефектів з боку ШКТ доза пірфенідону може бути знижена до 267–534 мг 2–3 рази на добу під час їди з підвищенням до рекомендованої добової дози при переносимості.

Пацієнтам з легкою або помірною реакцією фотосенсибілізацїі або висипом слід нагадати про необхідність щоденного використання сонцезахисного крему та уникати перебування на сонці. Доза пірфенідону може бути знижена до 801 мг на добу. Якщо висип не проходить через 7 днів, прийом пірфенідону слід припинити на 15 днів з повторним підвищенням до добової дози, що рекомендується, таким же чином, як і в період підвищення дози.

Зміна дозування або перерви в лікуванні також можуть бути необхідні при підвищенні рівня печінкових ферментів та білірубіну. При підвищенні активності ферментів печінки слід змінити дозування пірфенідону в такий спосіб. Якщо у пацієнта спостерігається підвищення активності АлАТ та/або АсАТ 2-го ступеня від >3 до <5×ВГН без гіпербілірубінемії після початку лікування пірфенідоном у рекомендованій дозі 2403 мг/добу або у будь-який час після початку терапії, слід виключити інші причини, та стан пацієнта слід ретельно контролювати. Слід розглянути питання щодо припинення прийому інших лікарських засобів, пов’язаних із гепатотоксичністю. Якщо це клінічно доцільно, дозу пірфенідону слід знизити або скасувати його прийом. Після того, як рівні АлАТ і АсАТ нормалізуються, дозу пірфенідону можна підвищити до добової дози, що рекомендується, і продовжити прийом при хорошій переносимості, пацієнт повинен перебувати під ретельним наглядом.

Якщо у пацієнта спостерігається підвищення рівня АлАТ та/або АсАТ від >3 до <5×ВГН, що супроводжується клінічними ознаками або симптомами, які вказують на ураження печінки, або супроводжується гіпербілірубінемією (за винятком пацієнтів з відомою переважно некон’югованою гіпербілірубінемією, наприклад при синдромі Жильбера), застосування пірфенідону слід негайно припинити. Пацієнт повинен перебувати під ретельним наглядом до нормалізації показників АлАТ, АсАТ, білірубіну та симптоматики. Пацієнту не можна повторно призначати пірфенідон.

Якщо у пацієнта спостерігається підвищення рівня АлАТ та/або АсАТ до ≥5×ВГН незалежно від рівня білірубіну в сироватці крові, слід негайно відмінити пірфенідон та ретельно спостерігати за станом пацієнта до нормалізації показників АлАТ, АсАТ та білірубіну. Пацієнту не можна повторно призначати пірфенідон.

Літні пацієнти. У пацієнтів віком ≥65 років корекція дози не потрібна.

Педіатрична популяція. Застосування пірфенідону не вивчалося у дітей, відповідно не рекомендоване для цієї групи пацієнтів.