механізм дії. Пірфенідон має протизапальні, антиоксидантні та антифібротичні властивості. Це дозволяє покращити функцію легень та зменшити кількість загострень у пацієнтів з ідіопатичним легеневим фіброзом.

Пірфенідон зменшує продукцію трансформуючого фактора росту β1 (TGF-β1), ключового профібротичного та прозапального цитокіну, пов’язаного з ідіопатичним легеневим фіброзом. Пригнічуючи продукцію TGF-β1, пірфенідон інгібує індуковане TGF-β1 диференціювання фібробластів легень людини в міофібробласти, тим самим запобігаючи надлишковому синтезу колагену та продукції позаклітинного матриксу.

Пірфенідон також пригнічує прозапальні цитокіни, включаючи фактор некрозу пухлини альфа, інтерлейкін (ІЛ) 1, ІЛ-6, інтерферон гамма та фактор росту тромбоцитів. На тваринних моделях показано, що пірфенідон сприяє виробленню протизапального ІЛ-10 та запобігає накопиченню різних запальних клітин, включаючи лімфоцити, макрофаги та нейтрофіли. У тваринних моделях пірфенідон пригнічував приплив запальних клітин і нормалізував індуковану блеоміцином проникність легеневих судин. Декілька досліджень in vitro показують, що пірфенідон опосередковує антиоксидантну дію, видаляючи активні форми кисню та інгібуючи ПОЛ, тим самим зменшуючи пошкодження клітин при ідіопатичному легеневому фіброзі.

Фармакокінетика

Абсорбція. Прийом пірфенідону в капсулах з їжею призводить до значного зниження C max (приблизно на 50%) та меншого зниження AUC порівняно з прийомом натще. Після одноразового перорального застосування дози 801 мг пірфенідону здоровим добровольцям у віці 50–66 років у стані ситості швидкість всмоктування пірфенідону сповільнювалася, тоді як AUC становила приблизно від 80 до 85% AUC натщесерце.

У дослідженні біодоступності пірфенідону при порівнянні таблетки 801 мг з трьома капсулами по 267 мг продемонстрована біоеквівалентність як натще, так і після їди. Вплив їжі на експозицію пірфенідону був однаковим для таблеток та капсул.

Після разового перорального застосування дози 801 мг пірфенідону у вигляді 3 капсул по 267 мг або 1 таблетки 801 мг здоровим дорослим добровольцям спостерігалося зниження частоти небажаних явищ (зокрема, нудоти та запаморочення) у ситих суб’єктів у порівнянні з голодуючими в контрольованих умовах (дослідження PIPF-005 і GP29830). Таким чином, пірфенідон слід приймати під час їди, щоб знизити частоту запаморочення або нудоти.

Розподіл. Пірфенідон зв’язується з білками плазми крові людини, насамперед з альбуміном. Загальне середнє зв’язування варіює від 50 до 58% при концентраціях, що спостерігаються в клінічних дослідженнях (від 1 до 100 мкг/мл). Середній стійкий об’єм розподілу при пероральному введенні становить приблизно 70 л, що вказує на помірний розподіл пірфенідону в тканинах.

Метаболізм. Пірфенідон переважно метаболізується за допомогою CYP 1A2 (приблизно 70–80%) з незначною участю інших ізоферментів CYP, включаючи CYP 2C9, 2C19, 2D6 та 2E1. Дослідження in vitro та in vivo дотепер не виявили будь-якої активності основного метаболіту, 5-карбоксипірфенідону.

Кліренс перорально введеного пірфенідону помірно насичуваний. У дослідженнях за участю здорових людей похилого віку, яким багаторазово вводили дози в діапазоні 267–1335 мг три рази на добу, середній кліренс знижувався приблизно на 25% порівняно з дозою 801 мг три рази на добу.

Пірфенідон перетворюється на 5-гідроксиметилпірфенідон і 5-карбоксипірфенідон за допомогою NADPH-збагачених мікросом печінки людини.

Виведення. Після одноразового прийому пірфенідону здоровими літніми людьми середній кінцевий Т ½ становить приблизно 2,4 год. Приблизно 80% перорально введеної дози пірфенідону виводиться із сечею протягом 24 год після прийому. Більша частина (>95%) пірфенідону виводиться у вигляді метаболіту 5-карбоксипірфенідону, при цьому менше 1% пірфенідону виводиться у незміненому вигляді із сечею.

Відсутній клінічно значний вплив віку, статі або маси тіла на фармакокінетику пірфенідону.