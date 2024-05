Левілімаб це рекомбінантне моноклональне антитіло (IgG1), що зв’язується з α-субодиницею рецептора до ІЛ-6. Левілімаб містить варіабельні фрагменти легких і важких ланцюгів глибокої оптимізації та константні домени з повністю людською послідовністю. Левілімаб зв’язується і блокує розчинні рецептори ІЛ6 ((рІЛ6Р)), а також мембранні рецептори ІЛ-6 (мІЛ6Р). Блокада цих обох форм рецептора запобігає реалізації ІЛ6-асоційованого прозапального каскаду, перешкоджає активації антигенпрезентуючих клітин, В-лімфоцитів і Т-лімфоцитів, моноцитів і макрофагів, ендотеліальних клітин і фібробластів, і надлишкового продукування інших прозапальних цитокінів. Специфічна протизапальна активність левілімабу була продемонстрована в тестах in vitro та in vivo. Левілімаб чинить антипроліферативну дію на культуру клітин DS-1, викликаючи дозозалежне інгібування росту клітин. На моделі колаген-індукованого артриту у яванських макак (Macaca fascicularis) багатократне (1 раз на тиждень упродовж 7 тижнів) п/ш введення левілімабу супроводжується зниженням вираженості запальної реакції в суглобах, що підтверджено при гістологічному дослідженні (значуще зниження вираженості запальних і дегенеративних змін хрящової тканини). У клін.дослідженнях левілімаб продемонстрував блокування до 90% мембранних рецепторів до ІЛ-6 впродовж перших 2 год при однократному п/ш введенні у дозі ≥1.6 мг/кг. При однократному п/ш введенні левілімабу спостерігається дозозалежне зростання його концентрації у плазмі крові. Препарат визначається у плазмі крові пацієнта через 2-12 год. C max досягається через 96 (72-168) год. Введення левілімабу в дозі, що перевищує 2 мг/кг, продемонструвало 2-х фазний характер збільшення концентрації в плазмі крові: 1-й пік спостерігався впродовж 48-72 год, 2-й — до 168 год із подальшим зниженням до невизначуваних значень на 70-й день. При однократному п/к введенні левілімабу в дозі 162 мг C max у плазмі крові становила 17543 нг/мл, а AUC 0-168 — 1866231 нг/мл × год. Кліренс (загальний) левілімабу після однократного введення в дозі 2.2 мг/кг — 35.288 ± 11.7 мл/год, а в дозі 2.9 мг/кг — 25.974 ± 1.1 мл/год. T ½ однократної п/ш дози 2.9 мг/кг — 133 год.