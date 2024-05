фармакодинаміка. Фосфруктоза (C 6 H 14 O 12 P 2 ), або D-фруктозо-1,6-дифосфат (ФДФ), належить до класу органічних сполук і є цитопротекторним природним цукрофосфатом, фосфорильованою формою глюкози. ФДФ також продукується Saccharomyces cerevisiae. Це білий кристалічний порошок, що легко вбирає вологу. Розчинний у воді, стійкий при кімнатній температурі. Дещо солонуватий, має слабкий аромат.

ФДФ є ендогенною проміжною сполукою гліколізу, яка внутрішньоклітинно модулює численні ферментативні реакції, активуючи фосфофруктокіназу, піруваткіназу та лактаткіназу. Його внутрішньоклітинна концентрація варіює залежно від виду клітин, так, в еритроциті людини вміст ФДФ становить 6–10 мг/л. Біохімічні дослідження in vitro та in vivo свідчать про те, що ФДФ, введений у фармакологічній дозі, інтегрується з клітинною мембраною, сприяє захопленню клітинами калію з крові, стимулює збагачення пулу високоенергетичних внутрішньоклітинних фосфатів та 2,3-дифосфогліцерату. ФДФ відновлює та покращує клітинний метаболізм. Кардіопротекторний ефект ФДФ пов’язаний із покращенням енергетичного обміну. До того ж ФДФ зменшує гемоліз еритроцитів, що зазнають механічної травми. ФДФ чинить захисну дію завдяки мембраностабілізувальним властивостям.

Фосфруктоза діє шляхом стимуляції анаеробного гліколізу, який генерує АТФ в умовах ішемії, та покращує клітинний енергетичний метаболізм у ішемізованих та гіпоперфузних тканинах. Гіпоксія змушує ішемічну тканину до анаеробного гліколізу для одержання енергії, що дає дві молекули АТФ на глюкозу, на відміну від 36 молекул АТФ, що утворюються у реакції окисного фосфорилювання. Додавання екзогенної фосфруктози може виробляти ще дві молекули АТФ у некомпенсованому анаеробному середовищі і, отже, сприяти відновленню ішемізованої тканини. Фосфруктоза розпадається на гліцеральдегід-3-фосфат та дигідроксиацетонфосфат, які далі розпадаються на дві молекули пірувату і, нарешті, продукують дві молекули АТФ. Інші механізми включають пригнічення утворення вільних радикалів кисню нейтрофілами, стабілізацію клітинних мембран і підтримання правильного співвідношення ксантиндегідрогеназа/оксидаза шляхом запобігання виснаженню фосфорильованих сполук в ішемізованих тканинах. У пацієнтів з інфарктом міокарда ФДФ може покращувати гемодинамічні параметри, послаблювати підтверджені ЕКГ ішемічні пошкодження та порушення серцевого ритму, запобігати виснаженню АТФ та креатинфосфату в ішемізованому міокарді, зменшувати розмір інфаркту та підвищувати виживаність пацієнтів. Екзогенно введена фосфруктоза також виявилася корисною для багатьох інших ішемізованих органів, таких як печінка, нирки, кишечник і головний мозок, внаслідок її здатності проникати через ГЕБ.

Доклінічні дослідження показали, що ФДФ сприятливо впливає на серцевий метаболізм. У тваринних моделях продемонстровано протидію ФДФ токсичному впливу калію на скорочувальну здатність передсердь та прискорення відновлення ефективної серцевої діяльності після тривалої ішемічної кардіоплегії; зменшення вираженості біохімічних та електрокардіографічних проявів кардіологічної цитостатичної токсичності; полегшення кардіореспіраторної реанімації після гіпоксичної зупинки серцевої діяльності; запобігання зниженню вмісту АТФ та креатинфосфату при індукованій ішемії міокарда, з обмеженням зони некрозу, викликаного гострою коронарною оклюзією; цитопротекторний і гепатотропний ефекти при ішемічному ушкодженні печінки, а також нефропротекція щодо функціональних та гістологічних ушкоджень, спричинених постішемічною реперфузією; активація глутамінсинтетази за допомогою ФДФ може забезпечити захист астроцитів від гіпоксичного пошкодження. До того ж в експерименті на тваринах одноразове введення ФДФ помітно послаблювало прояви артриту шляхом активізації протизапального аденозинергічного шляху, що оцінювалося у зменшенні вираженості суглобової гіпералгезії, набряку суглобів, нейтрофільної інфільтрації та продукції запальних цитокінів, TNF та IL-6, при одночасному підвищенні продукції IL-10.

Фармакокінетика. Концентрація ФДФ у плазмі крові, виміряна через 5 хв після інфузії 250 мг/кг у здорових добровольців, становить 770 мг/л. Через 80 хв після закінчення інфузії ФДФ у визначеній кількості не спостерігається. Т ½ ФДФ із плазми крові — 10–15 хв.

ФДФ виводиться з плазми крові шляхом позасудинного розподілу та гідролізу з перетворенням на неорганічний фосфат та фруктозу завдяки активності еритроцитарної та плазматичної фосфатази. ФДФ може дифундувати через мембранний бішар дозозалежним чином.