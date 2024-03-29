дозування має бути індивідуальним для досягнення максимального позитивного ефекту. Деякі пацієнти потребують доз, що перевищують 4 мг/добу. У таких випадках дозу слід підвищувати обережно, щоб уникнути побічних ефектів.

Тривожні розлади та минущі симптоми тривожності . Лікування пацієнтів із тривожністю слід розпочинати з дози 0,25–0,5 мг тричі на добу. Доза може бути підвищена для досягнення максимального терапевтичного ефекту з інтервалами в 3–4 дні до максимальної добової дози 4 мг, яка вводиться в декілька прийомів. Слід застосовувати мінімально можливу ефективну дозу та часто переглядати необхідність продовження лікування. Ризик залежності може підвищуватися з підвищенням дози та збільшенням тривалості лікування.

У всіх пацієнтів дозу слід знижувати поступово при припиненні терапії або зниженні добової дози. Пропонується знижувати добову дозу не більше ніж на 0,5 мг кожні 3 дні. Деяким пацієнтам може знадобитися ще повільніше зниження дози.

Панічний розлад . Успішне лікування багатьох пацієнтів з панічним розладом потребувало застосування алпразоламу у дозах, що перевищують 4 мг на добу.

Титрування дози. Лікування можна розпочинати з дози 0,5 мг тричі на добу. Залежно від відповіді дозу можна підвищити з інтервалом від 3 до 4 днів з кроком не більше ніж 1 мг на добу. Може бути доцільним повільніше титрування до рівнів вище 4 мг/добу, щоб забезпечити повний прояв фармакодинамічного ефекту алпразоламу. Час введення має бути розподілений якомога рівномірніше в години неспання, тобто за графіком 3 або 4 рази на добу. Зазвичай терапію слід починати з найбільш низької дози, щоб мінімізувати ризик побічних реакцій у пацієнтів, особливо чутливих до препарату. Дозу слід підвищувати доти, доки не буде досягнуто прийнятної терапевтичної відповіді (тобто суттєвого зменшення проявів або повного усунення панічних атак), або не виникне непереносимість чи не буде досягнуто максимальної рекомендованої дози.

Підтримання дози. Для пацієнтів, які отримують дози понад 4 мг/добу, рекомендується періодична переоцінка та розгляд питання щодо зниження дози. Через небезпеку синдрому відміни слід уникати різкого припинення лікування. Після періоду тривалої відсутності нападів можна спробувати поступове припинення прийому препарату під ретельним наглядом.

Зниження дози. У всіх пацієнтів дозу слід поступово знижувати при припиненні терапії або зниженні добової дози. Пропонується знижувати добову дозу не більше ніж 0,5 мг кожні три дні. Деяким пацієнтам може знадобитися ще повільніше зниження дози. У будь-якому разі зниження дози має здійснюватися під ретельним наглядом та має бути поступовим. Якщо розвиваються виражені симптоми відміни, слід відновити колишній режим дозування і лише після стабілізації стану слід спробувати менш швидкий графік відміни.

Дозування у особливих груп населення

У пацієнтів похилого віку, у пацієнтів з прогресуючим захворюванням печінки або у пацієнтів з інвалідизуючим захворюванням звичайна початкова доза становить 0,25 мг два або три рази на добу. Дозу може бути поступово підвищено, якщо це необхідно та терпимо. Люди похилого віку можуть бути особливо чутливими до впливу бензодіазепінів. Якщо побічні ефекти виникають при застосуванні початкової рекомендованої дози, її можна знизити.