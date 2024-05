фармакодинаміка. Алпразолам (C 17 H 13 C l N 4 ) — це похідне бензодіазепіну, яке зв’язується з рецепторами ГАМК типу А та посилює інгібуючу дію на нейротрансмісію, особливо в головному мозку. Володіє анксіолітичними, снодійними, міорелаксуючими та протисудомними властивостями.і

Фармакокінетика. Абсорбція. Алпразолам при прийомі per os швидко всмоктується в ШКТ, досягаючи C max приблизно через 1–2 (в середньому 1,8) год. Абсорбція висока, в результаті пероральна біодоступність становить 84–91%. При перорально введеній дозі 1 мг C max становить 12–22 мкг/л.

Лікарська форма алпразоламу з пролонгованим вивільненням має такі самі фармакокінетичні параметри, що й стандартна форма, за винятком того, що T max становить ~10 год.

C max підвищується на 30%, а T max знижується на 1 год при прийомі препарату на ніч, а не вранці.

Їжа впливає на абсорбцію алпразоламу; прийом їжі з високим вмістом жирів за 2 год до прийому препарату підвищує C max приблизно на 25%, та знижує (прийом їжі безпосередньо перед застосуванням алпразоламу) або підвищує (прийом їжі після застосування алпразоламу) приблизно на 1/ 3 T max . Їжа істотно не впливає ані на AUC, ані на Т ½ алпразоламу.

Розподіл. Об’єм розподілу алпразоламу після перорального застосування становить 0,8–1,3 л/кг. Алпразолам проникає через ГЕБ.

Алпразолам приблизно на 80% зв’язується з білками сироватки крові, переважно з альбуміном. Алпразолам також незначно зв’язується з кислим α 1 -глікопротеїном.

Середній Т ½ алпразоламу з плазми крові у здорових осіб становить 11,2 год (діапазон 6,3–26,9 год) та 16,3 год (діапазон 9,0–26,9 год) у людей похилого віку, 21,8 год (діапазон 9,9–40,4 год) у пацієнтів з ожирінням, 19,7 год (діапазон 5,8–65,3 год) у пацієнтів з алкогольною хворобою печінки. Т ½ на 25% вищий у пацієнтів азійського походження порівняно з європеоїдами. Препарат із пролонгованим вивільненням має Т ½ 10,7–15,8 год у здорових дорослих особ.

Метаболізм. Алпразолам метаболізується в організмі людини до менш активних метаболітів за допомогою системи цитохрома Р450, включаючи CYP 3A4, CYP 3A5, CYP 3A7 та CYP 2C9. Переважно метаболізм алпразоламу опосередкований гідроксилюванням через CYP 3A4. Два основних метаболіти в плазмі крові: 4-гідроксиалпразолам та α-гідроксиалпразолам. Відносна ефективність в експериментах щодо зв’язування бензодіазепінових рецепторів і в тваринних моделях індукованого гальмування судом становить 0,20 і 0,66 відповідно для 4-гідроксиалпразоламу та α-гідроксиалпразоламу. Метаболіт бензофенон практично неактивний.

Виведення. Алпразолам переважно виводиться із сечею. Більшість дози виводиться у вигляді неметаболізованого алпразоламу. <10% дози виводиться у вигляді α-гідроксиалпразоламу та 4-гідроксиалпразоламу.