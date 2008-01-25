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Новости медицины и фармацииЗловживання антибіотиками при COVID-19: дослідження в США

Зловживання антибіотиками при COVID-19: дослідження в США

Опубликовано  15.03.2021

Згідно зі звітом, опублікованим 10 березня 2020 р., більшості пацієнтів з COVID-19, які були госпіталізовані в лікарні США протягом перших кількох місяців пандемії, були прописані антибіотики ще до підтвердження бактеріальної інфекції.

Дослідження, проведене некомерційною неурядовою організацією «Pew Charitable Trusts», демонструє, що з лютого до липня 2020 р. антибіотики призначалися надмірно через обмежену кількість інших варіантів лікування.

Звіт, у який увійшли дані про 5838 госпіталізацій, підкреслює ризик необґрунтованого призначення антибіотиків, що може прискорити появу стійких до ліків «супербактерій».

Стійкість до лікарських засобів зумовлена неправильним і надмірним використанням антибіотиків та інших протимікробних препаратів. Такий підхід до використання ліків провокує бактерії еволюціонувати та шукати нові шляхи, які дозволяють «обійти» дію лікарських засобів.

У дослідженні «Pew Charitable Trusts» було встановлено, що 52% госпіталізацій призвели до призначення хоча б одного антибіотика. У той час як тільки у 20% госпіталізованих пацієнтів із COVID-19 було діагностовано бактеріальну пневмонію, а у 9% — інфекції сечовивідних шляхів.

У 96% випадків пацієнти отримували перший антибіотик протягом 48 год після надходження в лікарню.

За матеріалами medscape.com,

фото healthline.com

Опубликовано  15.03.2021

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