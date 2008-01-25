Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЖелчекаменная болезнь — фактор риска развития аденокарциномы протоков поджелудочной железы

Желчекаменная болезнь — фактор риска развития аденокарциномы протоков поджелудочной железы

Опубликовано  20.05.2022

Аденокардинома протоков — наиболее часто диагностируемый вид рака поджелудочной железы. Он составляет более 90% всех случаев онкопатологии поджелудочной железы. Кроме того, аденокарциному протоков зачастую диагностируют на поздних стадиях и в связи с этим она несет высокий риск летального исхода.

В недавнем исследовании показано, что у пациентов с аденокарциномой протоков поджелудочной железы в 6 раз чаще была диагностирована желчекаменная болезнь, чем у населения в целом. Таким образом, исследователи высказали предположение, что желчекаменная болезнь является предиктором развития данного вида рака.

Марианна Папагеордж (Marianna Papageorge), доктор медицинских наук, ведущий исследователь и научный сотрудник Бостонского медицинского центра (Boston Medical Center), объяснила, что ранняя диагностика рака поджелудочной железы затруднена, поскольку заболевание длительное время протекает бессимптомно. Из-за этого риск летального исхода очень высок. По мнению М. Папагеордж проведение скрининга у всех пациентов с желчекаменной болезнью позволит предупредить значительное количество связанных с раком поджелудочной железы летальных исходов.

В исследовании была использована информация из базы медицинских данных SEER-Medicare в период 2008–2015 гг. Было выявлено 18 700 пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы. Проведено сравнение частоты выявления желчекаменной болезни у этой группы больных с 99 287 пациентами без аденокарциномы поджелудочной железы. Показано, что за год до установления диагноза аденокарциномы протоков поджелудочной железы у 4,7% пациентов была выявлена желчекаменная болезнь, а у 1,6% проведена холецистэктомия. Среди пациентов без рака поджелудочной железы только у 0,8% была диагностирована желчекаменная болезнь, а у 0,3% проведена холецистэктомия.

М. Папагеордж подчеркнула, что желчекаменная болезнь не обусловливает развитие рака поджелудочной железы. В то же время связь между этими заболеваниями очевидна. Также она объяснила, что в дальнейших исследованиях необходимо выяснить дополнительные факторы риска развития аденокарциномы протоков поджелудочной железы у пациентов с желчекаменной болезнь. Это позволит определить группу риска, которой требуется проведение регулярного скрининга для ранней диагностики и своевременного лечения больных с аденокарциномой протоков поджелудочной железы и позволит снизить риск летального исхода, связанного с данным заболеванием.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  20.05.2022

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости