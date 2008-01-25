Аденокардинома протоков — наиболее часто диагностируемый вид рака поджелудочной железы. Он составляет более 90% всех случаев онкопатологии поджелудочной железы. Кроме того, аденокарциному протоков зачастую диагностируют на поздних стадиях и в связи с этим она несет высокий риск летального исхода.

В недавнем исследовании показано, что у пациентов с аденокарциномой протоков поджелудочной железы в 6 раз чаще была диагностирована желчекаменная болезнь, чем у населения в целом. Таким образом, исследователи высказали предположение, что желчекаменная болезнь является предиктором развития данного вида рака.

Марианна Папагеордж (Marianna Papageorge), доктор медицинских наук, ведущий исследователь и научный сотрудник Бостонского медицинского центра (Boston Medical Center), объяснила, что ранняя диагностика рака поджелудочной железы затруднена, поскольку заболевание длительное время протекает бессимптомно. Из-за этого риск летального исхода очень высок. По мнению М. Папагеордж проведение скрининга у всех пациентов с желчекаменной болезнью позволит предупредить значительное количество связанных с раком поджелудочной железы летальных исходов.

В исследовании была использована информация из базы медицинских данных SEER-Medicare в период 2008–2015 гг. Было выявлено 18 700 пациентов с аденокарциномой поджелудочной железы. Проведено сравнение частоты выявления желчекаменной болезни у этой группы больных с 99 287 пациентами без аденокарциномы поджелудочной железы. Показано, что за год до установления диагноза аденокарциномы протоков поджелудочной железы у 4,7% пациентов была выявлена желчекаменная болезнь, а у 1,6% проведена холецистэктомия. Среди пациентов без рака поджелудочной железы только у 0,8% была диагностирована желчекаменная болезнь, а у 0,3% проведена холецистэктомия.

М. Папагеордж подчеркнула, что желчекаменная болезнь не обусловливает развитие рака поджелудочной железы. В то же время связь между этими заболеваниями очевидна. Также она объяснила, что в дальнейших исследованиях необходимо выяснить дополнительные факторы риска развития аденокарциномы протоков поджелудочной железы у пациентов с желчекаменной болезнь. Это позволит определить группу риска, которой требуется проведение регулярного скрининга для ранней диагностики и своевременного лечения больных с аденокарциномой протоков поджелудочной железы и позволит снизить риск летального исхода, связанного с данным заболеванием.

По материалам www.medicalxpress.com