Здоровье сердца: все ли омега-3 одинаковы?

Морепродукты — особенно жирная рыба, такая как лосось, скумбрия и тунец — являются богатым природным источником омега-3 жирных кислот. Множество данных свидетельствует о том, что люди, которые едят морепродукты 1–4 раза в неделю, с меньшей вероятностью умрут от сердечных заболеваний, чем те, кто этого не делает.

Многие люди принимают добавки, содержащие омега-3 жирные кислоты, полагая, что они также помогут защитить их от сердечно-сосудистых заболеваний. Однако данные клинических исследований, посвященных изучению пользы этих добавок для здоровья сердца, неоднозначны.

Некоторые исследования показывают, что только высокие дозы эйкозапентаеновой кислоты (eicosapentaenoic acid — EPA), по-видимому, снижают риск серьезных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, включая сердечный приступ, инсульт и сердечную недостаточность.

При этом в ходе клинического исследования Trusted Source, результаты которого были опубликованы недавно, не выявили снижения риска для лиц с высоким сердечно-сосудистым риском, которые принимали добавки, содержащие комбинацию EPA и докозагексаеновой кислоты (docosahexaenoic acid — DHA).

Результаты нового исследования, которое ученые представили на виртуальной конференции 2021 г. Американского колледжа кардиологии (American College of Cardiology), предлагают возможное объяснение.

Исследователи из Межгорного медицинского центра Института сердца (Intermountain Medical Center Heart Institute), США, установили, что хотя высокие уровни EPA в крови были связаны со снижением риска возникновения серьезных событий со стороны сердца и смерти, повышение уровня DHA, по-видимому, сводило на нет эти преимущества.

«Совет принимать омега-3 для здоровья сердца широко распространен, но предыдущие исследования показали, что наука не подтверждает эту рекомендацию для каждого отдельного омега-3», — отметил главный исследователь Вьет Т. Ле (Viet T. Le).

«Наши результаты показывают, что не все омега-3 одинаковы и что EPA и DHA в сочетании друг с другом, которые часто содержатся в добавках, могут свести на нет те преимущества, которые пациенты и их врачи надеются получить», — добавил он.

Уровни омега-3 в крови

Для своего исследования ученые использовали регистр INSPIRE компании «Intermountain Healthcare», который включает около 35 тыс. образцов крови почти 25 тыс. пациентов и их медицинские записи.

Исследователи случайным образом отобрали 987 человек, которые прошли первое сканирование сердца в «Intermountain Healthcare» в период с 1994 по 2012 гг., и количественно определяли уровни EPA и DHA в плазме крови.

Средний возраст участников составил 61,5 года. На момент сканирования у 41% отмечали ожирение, а у 42% — тяжелую ишемическую болезнь сердца.

В течение следующих 10 лет у 31,5% всех пациентов происходило серьезное сердечно-сосудистое событие, включая сердечный приступ, инсульт или сердечную недостаточность.

Исследователи установили, что у людей с самым высоким уровнем EPA в крови во время первого сканирования с меньшей вероятностью отмечали серьезное сердечно-сосудистое событие.

Тем не менее повышение уровня DHA, по-видимому, ослабляет положительные эффекты EPA.

У тех, у кого в крови больше DHA, чем EPA, отмечали повышенный риск развития сердечных заболеваний по сравнению с теми, у кого был более высоким уровень EPA.

Эти ассоциации сохранились после учета ранее существовавших заболеваний, а именно тяжелой ишемической болезни сердца, хронической обструктивной болезни легких и сердечной недостаточности.

По материалам www.medicalnewstoday.com