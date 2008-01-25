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Новости медицины и фармацииЗависит ли риск развития раннего инсульта от группы крови?

Зависит ли риск развития раннего инсульта от группы крови?

Опубликовано  06.09.2022

Инсульт — это сердечно-сосудистое событие, при котором развивается повреждение ткани головного мозга и гибель нейронов. Наиболее часто отмечаемым типом патологии является ишемический инсульт, например тромботический. Инсульт зачастую приводит к стойкой утрате трудоспособности. Последствиями патологии могут быть афазия (нарушения речевой функции), потеря памяти, слепота, односторонний паралич и другие. Инсульты, развившиеся в возрасте младше 60 лет, считаются ранними.

Выявление факторов риска потенциально способствует профилактике возникновения данной патологии.

В недавнем исследовании было показано, что у лиц со ІІ (А) группой крови отмечают более высокий риск развития инсульта в возрасте младше 60 лет по сравнению с людьми с І (0) группой крови.

Так, в исследовании оценивали риск развития инсульта в зависимости от группы крови участников. Ученые проанализировали данные 16 730 пациентов с инсультом и 599 237 участников контрольной группы без инсульта.

Было выявлено, что у лиц со ІІ (А) группой крови отмечают наиболее высокий риск развития раннего инсульта по сравнению с людьми с другими группами крови. При этом соответствующий риск был наиболее низким у лиц с І (0) группой крови.

Доктор Брэкстон Д. Митчелл (Braxton D. Mitchell), автор исследования и профессор факультетов медицины, эпидемиологии и общественного здравоохранения Университета Мэриленда (University of Maryland), объяснил, что, вероятно, повышенный риск развития инсульта у лиц со ІІ (А) группой крови связан с более высокой вероятностью возникновения тромбоза. Так, в исследовании было показано, что у лиц со ІІ (А) группой крови отмечают более высокий риск раннего развития венозных тромбоэмболий. В то время как у людей с І (0) группой крови вероятность возникновения ранних венозных тромбоэмболий была ниже по сравнению с людьми с другими группами крови.

Исследование имело ряд ограничений: изучали связь между риском развития раннего инсульта и группой крови, а не патофизиологические механизмы, ведущие к повышению такого риска. Кроме того, исследование было проведено на ограниченной выборке больных. Авторы исследования подчёркивают необходимость дальнейших исследований в данной области.

Группа крови остается неизменной на протяжении всей жизни. В то же время для снижения риска развития инсульта можно модифицировать другие известные факторы риска, такие как повышенное артериальное давление, дислипидемия и некоторые сердечно-сосудистые заболевания. Так, знание пациентов о наличии у них немодифицируемых факторов риска может способствовать более ответственному отношению к устранению других имеющихся факторов.

Доктор Сандра Нараянан (Sandra Narayanan), сертифицированный сосудистый невролог и нейроинтервенционный хирург в Тихоокеанском центре инсульта и нейрососудистых заболеваний при Тихоокеанском институте неврологии в Санта-Монике (Pacific Stroke & Neurovascular Center at Pacific Neuroscience Institute in Santa Monica), Калифорния, не принимала участия в исследовании, но подчеркнула, что для снижения риска развития инсульта врачи рекомендуют:

  • контролировать артериальное давление;
  • при ощущении перебоев в ритме сердца, нерегулярном сердцебиении обратиться к врачу для определения вида аритмии и подбора лечения;
  • контролировать уровень холестерина в плазме крови;
  • отказаться от курения;
  • придерживаться средиземноморской диеты;
  • ежедневно заниматься физическими упражнениями.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Neurology».

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  06.09.2022

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