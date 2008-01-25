Систематический обзор, опубликованный 6 мая в Эпидемиологическом бюллетене 19/2021 Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut — RKI), посвящен вопросу о том, в какой степени вакцинированные люди все еще могут заразиться и, возможно, инфицировать других людей SARS-CoV-2. В целом имеющиеся данные показывают, что вакцинация против COVID-19 значительно уменьшает распространение вируса, и что полностью вакцинированные люди больше не играют значительной роли в эпидемиологии болезни.

В то же время все более важным становится вопрос: насколько вакцинированные лица, контактировавшие с SARS-CoV-2, могут распространять вирус среди других людей? Тем более что уже в доклинических исследованиях на приматах стало ясно, что вакцины против COVID-19 одобренных типов не создают стерильного иммунитета, то есть при воздействии возбудителя после вакцинации возможность его размножения в дыхательных путях сохраняется.

Сниженная и укороченная вирусная нагрузка

По состоянию на 15 апреля 2021 г. известны 16 исследований, в которых оценена эффективность вакцинации для защиты от инфицирования SARS-CoV-2, в том числе 6 — с включением бессимптомных инфекций. Почти все исследования показали эффективность полной серии вакцинаций на уровне 80–90% отношении защиты, в том числе от бессимптомных инфекций. У лиц с положительным результатом полимеразной цепной реакции (ПЦР) после вакцинации отмечена значительно более низкая, а также укороченная вирусная нагрузка. Со всеми 4 одобренными в настоящее время в Европейском Союзе (ЕС) вакцинами (Comirnaty от BioNTech/Pfizer, COVID-19-Vaccine Moderna, Vaxzevria от AstraZeneca и COVID-19-Vaccine Janssen) можно достичь высокого защитного эффекта от тяжелого протекания COVID-19 на уровне не ниже 80%. Кроме того, вышеупомянутое снижение вероятности заражения также относится к инфекциям вариантом вируса VOC B.1.1.7. (британский). По другим вариантам пока имеется мало данных или только косвенные свидетельства, которые предполагают по крайней мере более низкую эффективность по отношению к VOC B.1.351 (южно-африканский тип).

Сохранение защитных мер

Согласно текущему уровню знаний вакцинация значительно снижает передачу вируса, поэтому можно предположить, что вакцинированные лица больше не играют существенной роли в эпидемиологии болезни. У RKI, как и у Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention — CDC) США, уже есть свои рекомендации для вакцинированных. Но поскольку иммунитет не является стерильным, некоторые люди при контакте с SARS-CoV-2, несмотря на вакцинацию, дадут положительный результат ПЦР и потенциально будут распространять вирус. Однако остаточный риск передачи можно снизить дополнительными мерами (соблюдение защитных мер, самоизоляция в случае появления симптомов). При этом требуется настороженность в отношении вариантов вируса, мониторингом которых занимается RKI.

Как предупредил президент Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер (Lothar Wieler), для того чтобы ослабить защитные меры, доля лиц с иммунитетом в популяции должна быть значительно выше 80%. Даже тогда будут эпизодические инфекции и вспышки, но крупных волн больше не будет. «Тогда пандемия окажется под контролем», — пояснил Л. Вилер.

По материалам www.rki.de; www.aerzteblatt.de