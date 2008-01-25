Запор: причины, симптомы и терапия

Что такое запор?

Запор характеризуется замедленным, затрудненным опорожнением кишечника или систематически недостаточной дефекацией с дополнительными усилиями, иногда остается ощущение неполного опорожнения. В норме дефекация должна происходить 1–2 раза в сутки или 1 раз в 2 дня, все зависит от физиологии человека.

Запор иногда классифицируют как функциональное желудочно-кишечное расстройство, если не выявлены объективные причины (LeLeiko N.S. et al., 2020). Повышенный риск возникновения данной патологии у детей отмечают при отлучении от груди, приучении к туалету, переходе в детский сад или школу, лихорадке (Meng Dao Ho J. et al., 2020).

Классификация запоров

Запоры разделяют на:

первичный;

вторичный (вызван органической патологией толстого кишечника);

идиопатический.

Также запор может быть острым и хроническим. Острый запор длится менее недели и обычно его провоцируют изменения диеты и/или образа жизни (например снижение употребления клетчатки, физической активности, стресс, посещение туалета в незнакомой обстановке). Хронический запор обычно определяется симптомами, которые сохраняются не менее 3 мес. Хронические запоры широко распространены, их диагностируют у около 10–15% населения (Aziz I. et al., 2020).

Причины запоров

Существует несколько причин запоров:

идиопатический запор (причина не установлена);

дивертикулез, доброкачественные или злокачественные новообразования толстой кишки, болезнь Крона, туберкулез кишечника, грыжа, кишечная непроходимость;

сужение ануса, геморрой, трещина ануса, выпадение прямой кишки;

прием препаратов (противопаркинсонические средства, антациды, антихолинэргические препараты, антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты, морфин, ингибиторы протонной помпы, противоэпилептические препараты, атенолол, нифедипин, клонидин, лозартан, каптоприл и эналаприл; изониазид, цефалоспорины, кетоконазол, винкристин, винбластин, фуросемид);

новообразования яичников, матки, эндометриоз;

новообразования спинного мозга;

метаболические и эндокринные болезни;

беременность.

Общие причины запоров, связанные с образом жизни, включают:

употребление продуктов с низким количеством клетчатки;

недостаточное употребление воды (обезвоживание);

недостаток физической активности;

употребление большого количества молочных продуктов;

стресс. Депрессия может привести к замедлению или ускорению работы кишечника. Расстройства психики могут обусловить возникновение функциональных запоров;

сопротивление позывам к дефекации.

Симптомы запора

При запорах возможны такие симптомы:

затрудненная и болезненная перистальтика толстого кишечника;

испражнения с усилием;

испражнения менее 3 раз в 7 дней;

вздутие живота;

ощущение вялости, общей слабости;

возможна примесь крови в кале;

боль в животе;

необходимость помощи, чтобы опорожнить прямую кишку (нажимать руками на живот и использовать палец для удаления кала).

Диагностика запора

Пациент самостоятельно может определить у себя признаки запора — провести самодиагностику кала по Бристольской диаграмме стула. Если стул относится к 1 или 2-му типам по таблице, это запор.

Для диагностики запора врач проводит опрос, собирает историю болезни, осуществляет общее обследование (пальпация живота, ректальная диагностика прямой кишки).

Кроме того, врач может назначить:

общий анализ крови;

анализ на скрытую кровь в кале;

эндоскопическое и радиологическое исследование толстой кишки;

биопсию прямой кишки;

манометрию, дефектографию, исследование транзита содержимого по кишечнику с использованием рентгеноконтрастных маркеров.

Возможные осложнения при запорах

Существуют некоторые осложнения при отсутствии регулярного стула:

геморрой;

анальные трещины;

дивертикулит;

фекальная закупорка (перистальтические движения толстого кишечника недостаточны для опорожнения кишечника);

повреждение мышц тазового дна из-за напряжения при испражнении.

Лечение при запоре

Что делать в домашних условиях при запорах? В домашних условиях рекомендовано:

пить от двух до четырех стаканов воды в день, избегать напитков, содержащих кофеин, и алкоголя, которые могут вызвать обезвоживание;

добавить в свой рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и другие продукты с высоким содержанием клетчатки;

есть меньше продуктов с высоким содержанием жиров (мясо, яйца и сыр), употреблять чернослив и/или хлопья с отрубями;

можно также вести дневник питания и выписывать продукты, которые вызывают запор;

заниматься спортом;

при опорожнении, сидя на унитазе рекомендовано поднять колени выше уровня сидения унитаза;

не рекомендовано читать или пользоваться телефоном, другими устройствами, пытаясь опорожнить кишечник.

Как избавиться от запора?

Медикаментозное лечение при запоре: препараты

Согласно АТС-классификации, применяют такие лекарственные средства при запоре:

слабительные средства, которые размягчают каловые массы: жидкий парафин, натрия докузат;

контактные слабительные: гликозиды сенны, бисакодил, масло касторовое, крушины кора, натрия пикосульфат и его комбинации, настойка стальника;

слабительные, которые формируют объем каловых масс: препараты из семян подорожника яйцевидного (блошного), ламинарии слоевища;

осмотические слабительные: комбинации неорганических солей, лактулоза, магния сульфат, макрогол и его комбинации;

натрия докузат и комбинации, натрия лаурилсульфоацетат и его комбинации;

прочие средства: глицерол, слабительный сбор № 1 (Компендиум).

Что делать при запоре при отсутствии улучшения после приема препаратов? Важно обратить внимание на питание, соблюдать диету с большим количеством клетчатки. Также рекомендованы физические упражнения на укрепление мышц тазового дна. Все это необходимо сочетать с приемом лекарственных средств. Однако врач может порекомендовать дополнительные исследования и при наличии показаний — хирургическое вмешательство.

Также существует метод трансназальной ирригации, который используется при нейрогенной дисфункции кишечника. Назначается пациентам с функциональным запором, у которых фармакологическая терапия оказалась неэффективной (Mekhael M. et al., 2021).

Профилактика запоров

Для профилактики запора рекомендовано:

соблюдать сбалансированную диету с большим количеством клетчатки (есть фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы). Большая часть клетчатки во фруктах содержится в кожуре, например, в яблоках. Людям с запором рекомендовано употреблять 18–30 г клетчатки каждый день;

употреблять меньше продуктов с низким содержанием клетчатки (полуфабрикатов, молочных и мясных продуктов);

пить достаточное количество воды.

Общие рекомендации

Запор является распространенным нарушением работы пищеварительной системы и может возникать как вторичная патология: при нарушении питания, приеме препаратов, эндокринных, метаболических, неврологических заболеваниях, психических расстройствах или кишечной непроходимости. В случае отсутствия первопричины запор определяется как функциональный. Первые шаги, которые следует предпринять для уменьшения выраженности симптомов запора, это изменение диеты, образа жизни, а в случае недостаточности этих мер нужно начать терапию слабительными. Если пациенту не помогает такое лечение, врач проводит диагностические аноректальные физиологические тесты. Самолечение не рекомендовано.