Запор: причины, симптомы и терапия
Что такое запор?
Запор характеризуется замедленным, затрудненным опорожнением кишечника или систематически недостаточной дефекацией с дополнительными усилиями, иногда остается ощущение неполного опорожнения. В норме дефекация должна происходить 1–2 раза в сутки или 1 раз в 2 дня, все зависит от физиологии человека.
Запор иногда классифицируют как функциональное желудочно-кишечное расстройство, если не выявлены объективные причины (LeLeiko N.S. et al., 2020). Повышенный риск возникновения данной патологии у детей отмечают при отлучении от груди, приучении к туалету, переходе в детский сад или школу, лихорадке (Meng Dao Ho J. et al., 2020).
Классификация запоров
Запоры разделяют на:
- первичный;
- вторичный (вызван органической патологией толстого кишечника);
- идиопатический.
Также запор может быть острым и хроническим. Острый запор длится менее недели и обычно его провоцируют изменения диеты и/или образа жизни (например снижение употребления клетчатки, физической активности, стресс, посещение туалета в незнакомой обстановке). Хронический запор обычно определяется симптомами, которые сохраняются не менее 3 мес. Хронические запоры широко распространены, их диагностируют у около 10–15% населения (Aziz I. et al., 2020).
Причины запоров
Существует несколько причин запоров:
- идиопатический запор (причина не установлена);
- дивертикулез, доброкачественные или злокачественные новообразования толстой кишки, болезнь Крона, туберкулез кишечника, грыжа, кишечная непроходимость;
- сужение ануса, геморрой, трещина ануса, выпадение прямой кишки;
- прием препаратов (противопаркинсонические средства, антациды, антихолинэргические препараты, антидепрессанты, нестероидные противовоспалительные препараты, морфин, ингибиторы протонной помпы, противоэпилептические препараты, атенолол, нифедипин, клонидин, лозартан, каптоприл и эналаприл; изониазид, цефалоспорины, кетоконазол, винкристин, винбластин, фуросемид);
- новообразования яичников, матки, эндометриоз;
- новообразования спинного мозга;
- метаболические и эндокринные болезни;
- беременность.
Общие причины запоров, связанные с образом жизни, включают:
- употребление продуктов с низким количеством клетчатки;
- недостаточное употребление воды (обезвоживание);
- недостаток физической активности;
- употребление большого количества молочных продуктов;
- стресс. Депрессия может привести к замедлению или ускорению работы кишечника. Расстройства психики могут обусловить возникновение функциональных запоров;
- сопротивление позывам к дефекации.
Симптомы запора
При запорах возможны такие симптомы:
- затрудненная и болезненная перистальтика толстого кишечника;
- испражнения с усилием;
- испражнения менее 3 раз в 7 дней;
- вздутие живота;
- ощущение вялости, общей слабости;
- возможна примесь крови в кале;
- боль в животе;
- необходимость помощи, чтобы опорожнить прямую кишку (нажимать руками на живот и использовать палец для удаления кала).
Диагностика запора
Пациент самостоятельно может определить у себя признаки запора — провести самодиагностику кала по Бристольской диаграмме стула. Если стул относится к 1 или 2-му типам по таблице, это запор.
Для диагностики запора врач проводит опрос, собирает историю болезни, осуществляет общее обследование (пальпация живота, ректальная диагностика прямой кишки).
Кроме того, врач может назначить:
- общий анализ крови;
- анализ на скрытую кровь в кале;
- эндоскопическое и радиологическое исследование толстой кишки;
- биопсию прямой кишки;
- манометрию, дефектографию, исследование транзита содержимого по кишечнику с использованием рентгеноконтрастных маркеров.
Возможные осложнения при запорах
Существуют некоторые осложнения при отсутствии регулярного стула:
- геморрой;
- анальные трещины;
- дивертикулит;
- фекальная закупорка (перистальтические движения толстого кишечника недостаточны для опорожнения кишечника);
- повреждение мышц тазового дна из-за напряжения при испражнении.
Лечение при запоре
Что делать в домашних условиях при запорах? В домашних условиях рекомендовано:
- пить от двух до четырех стаканов воды в день, избегать напитков, содержащих кофеин, и алкоголя, которые могут вызвать обезвоживание;
- добавить в свой рацион фрукты, овощи, цельнозерновые и другие продукты с высоким содержанием клетчатки;
- есть меньше продуктов с высоким содержанием жиров (мясо, яйца и сыр), употреблять чернослив и/или хлопья с отрубями;
- можно также вести дневник питания и выписывать продукты, которые вызывают запор;
- заниматься спортом;
- при опорожнении, сидя на унитазе рекомендовано поднять колени выше уровня сидения унитаза;
- не рекомендовано читать или пользоваться телефоном, другими устройствами, пытаясь опорожнить кишечник.
Как избавиться от запора?
Медикаментозное лечение при запоре: препараты
Согласно АТС-классификации, применяют такие лекарственные средства при запоре:
- слабительные средства, которые размягчают каловые массы: жидкий парафин, натрия докузат;
- контактные слабительные: гликозиды сенны, бисакодил, масло касторовое, крушины кора, натрия пикосульфат и его комбинации, настойка стальника;
- слабительные, которые формируют объем каловых масс: препараты из семян подорожника яйцевидного (блошного), ламинарии слоевища;
- осмотические слабительные: комбинации неорганических солей, лактулоза, магния сульфат, макрогол и его комбинации;
- натрия докузат и комбинации, натрия лаурилсульфоацетат и его комбинации;
- прочие средства: глицерол, слабительный сбор № 1 (Компендиум).
Что делать при запоре при отсутствии улучшения после приема препаратов? Важно обратить внимание на питание, соблюдать диету с большим количеством клетчатки. Также рекомендованы физические упражнения на укрепление мышц тазового дна. Все это необходимо сочетать с приемом лекарственных средств. Однако врач может порекомендовать дополнительные исследования и при наличии показаний — хирургическое вмешательство.
Также существует метод трансназальной ирригации, который используется при нейрогенной дисфункции кишечника. Назначается пациентам с функциональным запором, у которых фармакологическая терапия оказалась неэффективной (Mekhael M. et al., 2021).
Профилактика запоров
Для профилактики запора рекомендовано:
- соблюдать сбалансированную диету с большим количеством клетчатки (есть фрукты, овощи, бобовые, цельнозерновой хлеб и крупы). Большая часть клетчатки во фруктах содержится в кожуре, например, в яблоках. Людям с запором рекомендовано употреблять 18–30 г клетчатки каждый день;
- употреблять меньше продуктов с низким содержанием клетчатки (полуфабрикатов, молочных и мясных продуктов);
- пить достаточное количество воды.
Общие рекомендации
Запор является распространенным нарушением работы пищеварительной системы и может возникать как вторичная патология: при нарушении питания, приеме препаратов, эндокринных, метаболических, неврологических заболеваниях, психических расстройствах или кишечной непроходимости. В случае отсутствия первопричины запор определяется как функциональный. Первые шаги, которые следует предпринять для уменьшения выраженности симптомов запора, это изменение диеты, образа жизни, а в случае недостаточности этих мер нужно начать терапию слабительными. Если пациенту не помогает такое лечение, врач проводит диагностические аноректальные физиологические тесты. Самолечение не рекомендовано.
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