Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииЗаложило или болит ухо?

Заложило или болит ухо?

Опубликовано  25.09.2020

Боль в ухе часто возникает у детей, но может отмечаться и у взрослых. При этом болеть может как одно, так и оба уха сразу. Но чаще всего боль отмечается в одном ухе. Она может быть постоянной или приходящей, тупой, острой или жгучей. Боль в ухе может быть следствием инфекции, травмы, раздражения в ухе или это может быть отраженная боль, когда боль в другом органе отдает в ухо (например при зубной боли).

Ушные инфекции — частая причина боли в ушах. Воспалительные процессы, вызванные инфекционными агентами, могут возникать в наружном, среднем и внутреннем ухе. Инфекция наружного уха может быть вызвана плаванием, ношением слуховых аппаратов или наушников, которые повреждают кожу внутри слухового прохода, или травмой вследствие использования ватных палочек или других предметов. Царапины или раздражение на коже в слуховом проходе, в свою очередь, могут быть инфицированы. Кроме того, вода смягчает кожу в слуховом проходе, что может создать благоприятные условия для бактерий.

Ушная инфекция может сопровождаться повышением температуры тела и временной потерей или ухудшением слуха. Маленькие дети с ушными инфекциями, как правило, суетливы и раздражительны. Они также могут дергать или тереть уши. Симптомы у взрослых кроме собственно боли в ухе могут включать нарушение слуха и подтекание жидкости из уха. У детей обычно проявляются такие дополнительные симптомы, как ухудшение слуха и отсутствие реакции на звуки, повышенная температура тела, ощущение заполненности в ухе, проблемы со сном, ребенок часто дергает или тянет за ухо, плачет или может быть более раздражительным, чем обычно, могут наблюдаться головная боль, потеря аппетита и потеря равновесия.

Среди других причин появления боли в ухе можно выделить изменения давления, например, при полете в самолете; накопление ушной серы (серная пробка); посторонний предмет в ухе; инфекция верхних дыхательных путей, в том числе заболевания горла, синусит; жидкость (вода, шампунь), попавшая в ухо; синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; перфорация барабанной перепонки; артрит, поражающий челюсть; невралгия тройничного нерва и пр.

По материалам healthline.com, nhs.uk

Опубликовано  25.09.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости