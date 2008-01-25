Заложило или болит ухо?

Боль в ухе часто возникает у детей, но может отмечаться и у взрослых. При этом болеть может как одно, так и оба уха сразу. Но чаще всего боль отмечается в одном ухе. Она может быть постоянной или приходящей, тупой, острой или жгучей. Боль в ухе может быть следствием инфекции, травмы, раздражения в ухе или это может быть отраженная боль, когда боль в другом органе отдает в ухо (например при зубной боли).

Ушные инфекции — частая причина боли в ушах. Воспалительные процессы, вызванные инфекционными агентами, могут возникать в наружном, среднем и внутреннем ухе. Инфекция наружного уха может быть вызвана плаванием, ношением слуховых аппаратов или наушников, которые повреждают кожу внутри слухового прохода, или травмой вследствие использования ватных палочек или других предметов. Царапины или раздражение на коже в слуховом проходе, в свою очередь, могут быть инфицированы. Кроме того, вода смягчает кожу в слуховом проходе, что может создать благоприятные условия для бактерий.

Ушная инфекция может сопровождаться повышением температуры тела и временной потерей или ухудшением слуха. Маленькие дети с ушными инфекциями, как правило, суетливы и раздражительны. Они также могут дергать или тереть уши. Симптомы у взрослых кроме собственно боли в ухе могут включать нарушение слуха и подтекание жидкости из уха. У детей обычно проявляются такие дополнительные симптомы, как ухудшение слуха и отсутствие реакции на звуки, повышенная температура тела, ощущение заполненности в ухе, проблемы со сном, ребенок часто дергает или тянет за ухо, плачет или может быть более раздражительным, чем обычно, могут наблюдаться головная боль, потеря аппетита и потеря равновесия.

Среди других причин появления боли в ухе можно выделить изменения давления, например, при полете в самолете; накопление ушной серы (серная пробка); посторонний предмет в ухе; инфекция верхних дыхательных путей, в том числе заболевания горла, синусит; жидкость (вода, шампунь), попавшая в ухо; синдром дисфункции височно-нижнечелюстного сустава; перфорация барабанной перепонки; артрит, поражающий челюсть; невралгия тройничного нерва и пр.

По материалам healthline.com, nhs.uk