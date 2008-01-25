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Новости медицины и фармацииЗаболевания ушей у детей: что нужно знать родителям?

Заболевания ушей у детей: что нужно знать родителям?

Опубликовано  08.12.2023

«Мое ухо болит» — такая жалоба может возникнуть у ребенка по многим причинам. В зависимости от симптомов, причинами боли в ухе у детей могут быть попадание инородного предмета в ухо, острое респираторное заболевание (ОРЗ, или простуда), закупорка слухового прохода серной пробкой или водой после плавания или купания.

Другой распространенной причиной развития боли в ушах у детей является ушная инфекция или средний отит. Это инфекция среднего уха — заполненного воздухом пространства за барабанной перепонкой, в котором находятся крошечные вибрирующие слуховые косточки. Отит у детей выявляют чаще, чем у взрослых.

Отит может иметь вирусную или бактериальную этиологию и являться осложнением другого заболевания — ОРЗ, гриппа или аллергии, — которое вызывает заложенность и отек носовых ходов, горла и евстахиевых труб.

Симптомы отита у детей

Признаки и симптомы отита обычно развиваются быстро и включают:

  • боль в ушах, особенно в положении лежа;
  • ребенок дергает или тянет за ухо;
  • нарушения сна;
  • ребенок немотивированно плачет чаще обычного;
  • суетливость;
  • нарушения слуха или реакции на звуки;
  • потеря баланса (неустойчивость) — вестибулярные нарушения;
  • повышенная температура тела на уровне 38 °C или выше;
  • выделение жидкости или гноя из уха;
  • головная боль;
  • потеря аппетита.

Факторы риска развития ушных инфекций включают в себя:

  • возраст. Риск развития отита наиболее высокий у детей в возрасте 6 мес — 2 лет, что связано с особенностями размера и формы евстахиевых труб и развития иммунной системы.
  • Посещение детских дошкольных учреждений. Риск развития острых респираторных заболеваний и отита выше у детей, которые посещают дошкольные учреждения.
  • Кормление младенцев. Риск развития отита выше у детей, которые пьют из бутылочки, особенно в положении лежа, чем у детей, находящихся на грудном вскармливании.
  • Сезонные факторы. Отит чаще отмечают осенью и зимой. Риск развития отита у детей с сезонной аллергией выше в период максимально высокой концентрации пыльцы в окружающей среде.
  • Плохое качество воздуха. Воздействие табачного дыма или высокий уровень загрязнения воздуха могут повысить риск развития ушных инфекций.
  • Этнические факторы. Риск развития ушных инфекций повышен у коренных жителей Аляски.
  • Расщелина неба. Патология костно-мышечной структуры неба может привести к нарушению дренажа евстахиевой трубы.

Лечение отита

Выбор тактики терапии отита у ребенка зависит от многих факторов, включая возраст и выраженность симптомов.

Лечащий врач может порекомендовать:

  • выжидательный подход.
  • Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP) и Американская академия семейных врачей (American Academy of Family Physicians — AAFP) рекомендуют выжидательный подход у детей в возрасте 6–23 мес с маловыраженной болью в среднем или одном ухе длительностью <48 ч и с температурой <38 °C. Также выжидательный подход рекомендован для детей в возрасте 24 мес и старше с маловыраженной болью в среднем ухе в одном или обоих ушах в течение <48 ч и с температурой <38 °C.
  • Обезболивание — лечащий врач может порекомендовать безрецептурные препараты для перорального приема или ушные капли, оказывающие анальгетическое действие.
  • Антибиотикотерапия. Лечение антибиотиками при ушной инфекции показано в следующих ситуациях: детям в возрасте 6 мес и старше с умеренной или выраженной болью в одном или обоих ушах в течение как минимум 48 ч или температурой >38 °C. Антибиотики могут быть показаны и детям с маловыраженной болью в среднем ухе в одном или обоих ушах длительностью <48 ч и температурой <38 °C.
  • Ушные трубки. При отите с выпотом или хроническом отите с частыми рецидивами лечащий врач вашего ребенка может порекомендовать использовать ушные трубки для отвода жидкости из среднего уха.
  • Местное применение антибиотиков в форме ушных капель.
  • Детям с частыми рецидивами отита или постоянным наличием выпота в среднем ухе показано регулярное наблюдение у отоларинголога и проверки слуха и речи.

По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org

Опубликовано  08.12.2023

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