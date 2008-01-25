Заболевания ушей у детей: что нужно знать родителям?
«Мое ухо болит» — такая жалоба может возникнуть у ребенка по многим причинам. В зависимости от симптомов, причинами боли в ухе у детей могут быть попадание инородного предмета в ухо, острое респираторное заболевание (ОРЗ, или простуда), закупорка слухового прохода серной пробкой или водой после плавания или купания.
Другой распространенной причиной развития боли в ушах у детей является ушная инфекция или средний отит. Это инфекция среднего уха — заполненного воздухом пространства за барабанной перепонкой, в котором находятся крошечные вибрирующие слуховые косточки. Отит у детей выявляют чаще, чем у взрослых.
Отит может иметь вирусную или бактериальную этиологию и являться осложнением другого заболевания — ОРЗ, гриппа или аллергии, — которое вызывает заложенность и отек носовых ходов, горла и евстахиевых труб.
Симптомы отита у детей
Признаки и симптомы отита обычно развиваются быстро и включают:
- боль в ушах, особенно в положении лежа;
- ребенок дергает или тянет за ухо;
- нарушения сна;
- ребенок немотивированно плачет чаще обычного;
- суетливость;
- нарушения слуха или реакции на звуки;
- потеря баланса (неустойчивость) — вестибулярные нарушения;
- повышенная температура тела на уровне 38 °C или выше;
- выделение жидкости или гноя из уха;
- головная боль;
- потеря аппетита.
Факторы риска развития ушных инфекций включают в себя:
- возраст. Риск развития отита наиболее высокий у детей в возрасте 6 мес — 2 лет, что связано с особенностями размера и формы евстахиевых труб и развития иммунной системы.
- Посещение детских дошкольных учреждений. Риск развития острых респираторных заболеваний и отита выше у детей, которые посещают дошкольные учреждения.
- Кормление младенцев. Риск развития отита выше у детей, которые пьют из бутылочки, особенно в положении лежа, чем у детей, находящихся на грудном вскармливании.
- Сезонные факторы. Отит чаще отмечают осенью и зимой. Риск развития отита у детей с сезонной аллергией выше в период максимально высокой концентрации пыльцы в окружающей среде.
- Плохое качество воздуха. Воздействие табачного дыма или высокий уровень загрязнения воздуха могут повысить риск развития ушных инфекций.
- Этнические факторы. Риск развития ушных инфекций повышен у коренных жителей Аляски.
- Расщелина неба. Патология костно-мышечной структуры неба может привести к нарушению дренажа евстахиевой трубы.
Лечение отита
Выбор тактики терапии отита у ребенка зависит от многих факторов, включая возраст и выраженность симптомов.
Лечащий врач может порекомендовать:
- выжидательный подход.
- Американская академия педиатрии (American Academy of Pediatrics — AAP) и Американская академия семейных врачей (American Academy of Family Physicians — AAFP) рекомендуют выжидательный подход у детей в возрасте 6–23 мес с маловыраженной болью в среднем или одном ухе длительностью <48 ч и с температурой <38 °C. Также выжидательный подход рекомендован для детей в возрасте 24 мес и старше с маловыраженной болью в среднем ухе в одном или обоих ушах в течение <48 ч и с температурой <38 °C.
- Обезболивание — лечащий врач может порекомендовать безрецептурные препараты для перорального приема или ушные капли, оказывающие анальгетическое действие.
- Антибиотикотерапия. Лечение антибиотиками при ушной инфекции показано в следующих ситуациях: детям в возрасте 6 мес и старше с умеренной или выраженной болью в одном или обоих ушах в течение как минимум 48 ч или температурой >38 °C. Антибиотики могут быть показаны и детям с маловыраженной болью в среднем ухе в одном или обоих ушах длительностью <48 ч и температурой <38 °C.
- Ушные трубки. При отите с выпотом или хроническом отите с частыми рецидивами лечащий врач вашего ребенка может порекомендовать использовать ушные трубки для отвода жидкости из среднего уха.
- Местное применение антибиотиков в форме ушных капель.
- Детям с частыми рецидивами отита или постоянным наличием выпота в среднем ухе показано регулярное наблюдение у отоларинголога и проверки слуха и речи.
По материалам www.newsnetwork.mayoclinic.org
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