30 грудня 2020 р. Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вказавши на те, що минув рік з того часу, як Китай повідомив про перші випадки захворювання на новий коронавірус, закликав країни забезпечити доступність вакцин для людей з груп ризику в усьому світі, а не тільки в багатих країнах.

Генеральний директор ВООЗ звернувся з проханням виділити 4 млрд дол. США на купівлю вакцини проти COVID-19 для поширення в країнах з низьким і середнім рівнем доходу через програму «COVAX».

«Це завдання, яке ми повинні вирішити в новому році. Вакцини дають великі надії переломити ситуацію з пандемією. Але щоб захистити світ, ми повинні забезпечити імунізацію всіх людей, схильних до ризику, всюди, а не тільки в країнах, які можуть дозволити собі вакцини», — наголосив Т. А. Гебрейесус у своєму відеозверненні.

Глава ВООЗ також закликав країни боротися з теоріями змови і нападками на науку, заявивши, що «вибір простий», і світ може «разом пройти останні милі цієї кризи, допомагаючи один одному на шляху, від справедливого обміну вакцинами до надання точних порад, співчуття і турботи» всім, хто їх потребує.

Альянс COVAX, який прагне забезпечити справедливий доступ до вакцин проти COVID-19 для бідних країн, заявив 18 грудня 2020 р., що укладено угоди на майже 2 млрд доз, а перші поставки мають бути зроблені на початку 2021 р.

Міжнародна місія експертів під керівництвом ВООЗ повинна відвідати Китай у перший тиждень січня, щоб з’ясувати походження вірусу SARS-CoV-2, який з’явився в центральному місті Ухань у грудні 2019 р.

«Ймовірний сценарій полягає в тому, що вірус стане ще одним ендемічним вірусом, який залишиться в певній мірі загрозою, але загрозою дуже низького рівня в контексті ефективної глобальної програми вакцинації», — підкреслив Майк Райан (Mike Ryan), головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

За матеріалами reuters.com,

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