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З початку поширення COVID-19 минув рік: ВООЗ закликає всіх до справедливого розподілу вакцин

Опубликовано  31.12.2020

30 грудня 2020 р. Тедрос Адханом Гебрейесус (Tedros Adhanom Ghebreyesus), глава Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), вказавши на те, що минув рік з того часу, як Китай повідомив про перші випадки захворювання на новий коронавірус, закликав країни забезпечити доступність вакцин для людей з груп ризику в усьому світі, а не тільки в багатих країнах.

Генеральний директор ВООЗ звернувся з проханням виділити 4 млрд дол. США на купівлю вакцини проти COVID-19 для поширення в країнах з низьким і середнім рівнем доходу через програму «COVAX».

«Це завдання, яке ми повинні вирішити в новому році. Вакцини дають великі надії переломити ситуацію з пандемією. Але щоб захистити світ, ми повинні забезпечити імунізацію всіх людей, схильних до ризику, всюди, а не тільки в країнах, які можуть дозволити собі вакцини», — наголосив Т. А. Гебрейесус у своєму відеозверненні.

Глава ВООЗ також закликав країни боротися з теоріями змови і нападками на науку, заявивши, що «вибір простий», і світ може «разом пройти останні милі цієї кризи, допомагаючи один одному на шляху, від справедливого обміну вакцинами до надання точних порад, співчуття і турботи» всім, хто їх потребує.

Альянс COVAX, який прагне забезпечити справедливий доступ до вакцин проти COVID-19 для бідних країн, заявив 18 грудня 2020 р., що укладено угоди на майже 2 млрд доз, а перші поставки мають бути зроблені на початку 2021 р.

Міжнародна місія експертів під керівництвом ВООЗ повинна відвідати Китай у перший тиждень січня, щоб з’ясувати походження вірусу SARS-CoV-2, який з’явився в центральному місті Ухань у грудні 2019 р.

«Ймовірний сценарій полягає в тому, що вірус стане ще одним ендемічним вірусом, який залишиться в певній мірі загрозою, але загрозою дуже низького рівня в контексті ефективної глобальної програми вакцинації», — підкреслив Майк Райан (Mike Ryan), головний експерт ВООЗ з надзвичайних ситуацій.

За матеріалами reuters.com,

фото bdnews24.com

Опубликовано  31.12.2020

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