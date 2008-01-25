Продолжается набор пациентов в исследование под сокращенным названием «OVID» или полным — «Эноксапарин для первичной тромбопрофилактики у амбулаторных пациентов с COVID-19». Курируемое университетской клиникой Базеля (University Hospital Basel) и проводимое по всей Швейцарии, оно представляет собой многоцентровое рандомизированное контролируемое исследование с целью изучения эффективности и безопасности эноксапарина (40 мг/сут в течение 14 дней) для предотвращения тромбоза у амбулаторных пациентов с инфекцией SARS-CoV-2.

Известно, что у пациентов с COVID-19 повышен риск тромботических осложнений, таких как острая тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) или тромбоз глубоких вен (ТГВ). Уровень госпитализации и смертности выше у пациентов в возрасте старше 50 лет, а большинство летальных исходов произошло не в больницах, а дома или в домах престарелых, отмечают швейцарские авторы*. На сегодня профилактику тромбоэмболических осложнений не рекомендуется проводить амбулаторно, потому что их риск не такой высокий, как развития кровотечения. В случае с COVID-19 инициаторы исследования предлагают пересмотреть существующий подход из-за особой ситуации с домашним карантином.

Их гипотеза ориентирована на амбулаторных пациентов с легкой формой COVID-19. В соответствии с ней ранняя профилактика тромбоза может предотвратить (или, по крайней мере, ограничить) нарушения свертывания крови и снизить риск тромбоэмболических осложнений инфекции SARS-CoV-2, приводящих к госпитализации или смерти.

Для привлечения швейцарцев в возрасте от 50 лет и старше к исследованию работает «горячая линия», на которую могут обращаться и врачи, и пациенты. Помимо положительного результата теста на SARS-CoV-2 в течение последних 5 дней, наиболее важными критериями включения также являются симптомы респираторной инфекции, возможность поездки в исследовательский центр недалеко от дома на личном автомобиле и готовность вводить эноксапарин подкожно каждый день. Контрольная группа не принимает никаких лекарств. Основные критерии исключения — значительно повышенный риск кровотечения и тромбоза.

Первичная конечная точка исследования — незапланированная госпитализация или смерть в течение 30 дней после рандомизации. Последующее наблюдение состоит из однократного посещения одного из 7 исследовательских центров и регулярных телефонных контактов через 3; 7; 14; 30 и 90 дней (рисунок). Более подробная информация об исследовании и краткий обзор протокола исследования доступны в интернете (Clinicaltrials.gov, ID NCT04400799).

Рисунок Схематическое изображение протокола исследования. R — рандомизация.

По материалам medicalforum.ch

*Barcoa S., Bingisser R. OVID-Studie: primäre Thromboseprophylaxe bei ambulanten Patienten mit SARS-CoV-2-Infektion. Swiss Med Forum. 2020;20(3134):439-440