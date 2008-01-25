Испытания CoronaVac в Бразилии приостановлены

29 октября органы здравоохранения Бразилии объявили о приостановке клинических исследований вакцины-кандидата китайской компании «Sinovac» против коронавируса после «серьезной нежелательной реакции» у добровольца. Подробностей о произошедшем не представлено, так как в соответствии с национальными и международными правилами надлежащей клинической практики с данными об участниках клинических исследований следует обращаться в соответствии с принципами конфиденциальности. Исследования вакцины CoronaVac также проводятся в Индонезии и Турции, но ни одна из этих стран не объявила о приостановке.

Димас Ковас (Dimas Tadeu Covas), директор медицинского исследовательского института Бутантан (Instituto Butantan), ответственного за исследование, сообщил местным СМИ, что приостановка исследования связана с летальным исходом. Однако он настаивал на отсутствии связи с вакциной, сообщает агентство Reuters. Институт проведет пресс-конференцию 10 ноября в 11:00 по местному времени (16:00 по киевскому).

По материалам gov.br; butantan.gov.br; sinovac.com; reuters.com