Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииИспытания CoronaVac в Бразилии приостановлены

Испытания CoronaVac в Бразилии приостановлены

Опубликовано  11.11.2020

29 октября органы здравоохранения Бразилии объявили о приостановке клинических исследований вакцины-кандидата китайской компании «Sinovac» против коронавируса после «серьезной нежелательной реакции» у добровольца. Подробностей о произошедшем не представлено, так как в соответствии с национальными и международными правилами надлежащей клинической практики с данными об участниках клинических исследований следует обращаться в соответствии с принципами конфиденциальности. Исследования вакцины CoronaVac также проводятся в Индонезии и Турции, но ни одна из этих стран не объявила о приостановке.

Димас Ковас (Dimas Tadeu Covas), директор медицинского исследовательского института Бутантан (Instituto Butantan), ответственного за исследование, сообщил местным СМИ, что приостановка исследования связана с летальным исходом. Однако он настаивал на отсутствии связи с вакциной, сообщает агентство Reuters. Институт проведет пресс-конференцию 10 ноября в 11:00 по местному времени (16:00 по киевскому).

По материалам gov.br; butantan.gov.br; sinovac.com; reuters.com

Опубликовано  11.11.2020

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости