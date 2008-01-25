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Новости медицины и фармацииИспания: вакцину и тесты изготовят куколки огородного вредителя

Испания: вакцину и тесты изготовят куколки огородного вредителя

Опубликовано  29.09.2020

Испанская биотехнологическая компания «Algenex» сообщила 24 сентября об открытии нового завода по производству вакцин и других биотехнологических продуктов. Благодаря новому производству компания имеет первоначальные мощности для выпуска 50 млн доз вакцины с возможностью наращивания до 100 млн за короткий промежуток времени и с минимальными инвестициями. Система производства Algenex может применяться к любой вакцине на основе белка. В случае COVID-19 они составляют около 40% кандидатов, находящихся в настоящее время в разработке.

Практически неограниченная масштабируемость

Новые производственные мощности позволят компании укрепить свои позиции также в области вакцин против гриппа, антигенов для диагностических тестов и ветеринарных вакцин. CrisBio® — это запатентованная прорывная технология, разработанная для производства биотехнологических продуктов на основе рекомбинантных белков. Естественным биореактором для ее реализации является куколка чешуекрылых, капустная пяденица (Trichoplusia Ni), инициируемая роботизированной инокуляцией генетически модифицированными вирусными векторами. Вирус колонизирует живые клетки насекомого, и они начинают вырабатывать желаемый белок без необходимости использования искусственных средств или каких-либо дополнительных манипуляций. Инфицированная куколка может продуцировать от 10 до 80 доз той или иной вакцины или количество антигена, достаточное для производства тысяч диагностических наборов.

Интерес к аденовирусной вакцине

Также в эти дни сообщают о большом количестве потенциальных добровольцев, обращающихся в лечебные учреждения с предложением поучаствовать в клиническом исследовании фазы 2 вакцины на основе аденовирусного вектора Ad26.COV2 компании «Janssen Vaccines & Prevention B.V.». Среди его преимуществ отмечают, что данный вектор уже получил разрешение на маркетинг в составе вакцины против вируса Эбола, которую получили около 90 тыс. вакцинированных по всему миру, сообщает «El mundo». Исследование, которое продлится не менее 14 мес, проводится двойным слепым методом с группами плацебо с целью установления оптимальных доз и графика вакцинации.

По материалам algenex.com; elmundo.es

Опубликовано  29.09.2020

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