Ингаляционные кортикостероиды в начале заболевания COVID-19

«Раннее введение ингаляционного будесонида снизило вероятность потребности в срочной медицинской помощи и сократило время до выздоровления на начальных этапах COVID-19», — сообщили авторы открытого рандомизированного контролируемого исследования* 2-й фазы в параллельных группах (Steroids in COVID-19 — STOIC). Проводимое Национальным институтом исследований в здравоохранении (National Institute for Health Research) и компанией «AstraZeneca» (Швеция), оно позволило изучить эффективность ингаляционного будесонида по сравнению с обычным лечением у взрослых в течение 7 дней с момента появления легких симптомов COVID-19. «На мой взгляд, это меняет правила игры, потому что исследование было качественно проведено и показало подходящее раннее лечение врачами общей практики», — написал по этому поводу в Twitter Карл Лаутербах (Karl Lauterbach), профессор эпидемиологии, парламентский эксперт по вопросам здравоохранения (Германия).

Участников из Оксфордшира (Великобритания) случайным образом распределили для получения ингаляционного будесонида или обычного ухода. Их также стратифицировали по возрасту (≤40 лет или >40 лет), полу (мужской или женский) и количеству сопутствующих заболеваний (≤1 и ≥2). Будесонид в форме порошка вводили с помощью турбохалера в дозе 800 мкг на одно срабатывание. Участников попросили делать две ингаляции 2 раза в сутки до исчезновения симптомов. Первичной конечной точкой было посещение неотложной помощи в связи с COVID-19, включая осмотр или госпитализацию. Вторичными исходами были самооценка клинического выздоровления, выраженность симптомов, оцененная с помощью опросника по обычным простудным заболеваниям (Common Cold Questionnare — CCQ) и опросника пациентов с сообщением о результатах лечения (FLUPro), температура тела, сатурация крови кислородом и вирусная нагрузка SARS-CoV-2. Исследование было прекращено досрочно после того, как независимый статистический обзор пришел к выводу, что результат исследования не изменится при дальнейшем включении участников.

При этом средняя продолжительность симптомов до рандомизации составляла 3 дня (межквартильный размах 2–4). Среднее время до исчезновения симптомов составляло 7 дней (5–11). Средняя продолжительность приема будесонида составляла 7 дней (4–10). Клиническое выздоровление при приеме будесонида по сравнению с обычным лечением наступало на 1 день быстрее (медиана 7 дней [95% ДИ 6–9] по сравнению с 8 днями [7–11]; p=0,007) (рисунок). Средняя продолжительность периода до восстановления составила 8 дней (стандартное отклонение 5) в группе будесонида и 12 дней (стандартное отклонение 8) в группе обычного лечения. На 14-й день симптомы отмечены у 7 (10%) участников, случайным образом назначенных для приема будесонида по сравнению с 21 (30%) участником, случайным образом распределенным для оказания обычной помощи (разница в пропорции 0,204; 95% ДИ 0,075–0,334; p=0,003).

РИСУНОК Продолжительность периода до клинического выздоровления по данным самооценки

В целом это обнадеживающие результаты, которые, однако, должны быть подтверждены дальнейшими исследованиями, как пишет сама исследовательская группа в своей публикации. Фактически есть и другие, но довольно немногочисленные и небольшие исследования с использованием ингаляционных глюкокортикоидов при COVID-19, как видно из реестра исследований Clinicaltrials.gov.

По материалам www.thelancet.com; twitter.com/Karl_Lauterbach; www.clinicaltrials.gov