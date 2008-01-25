Индийская вакцина против COVID-19 может появиться к 15 августа?

Директор Индийского совета по медицинским исследованиям (Indian Council of Medical Research — ICMR) обратился 2 июля письмом к 13 клиническим базам, отобранным для проведения исследований, предупредив, что «запуск вакцины для нужд общественного здравоохранения запланирован не позднее 15 августа после завершения всех клинических исследований». Руководителям учреждений здравоохранения рекомендовано оперативно решить все формальности, предшествующие инициации клинического исследования, и начать регистрацию пациентов не позднее 7 июля. «Пожалуйста, обратите внимание, что несоблюдение будет рассматриваться очень серьезно. Поэтому вам рекомендуется рассматривать этот проект как приоритетный и соблюдать установленные сроки без каких-либо задержек», — указано в письме.

Прошло всего несколько дней, и представители министерства здравоохранения пояснили, что своим письмом генеральный директор ICMR «только хотел ускорить надлежащим образом утвержденные клинические исследования без ущерба для безопасности». Соответствующие одобрения были получены компаниями 29 июня. Они распространяются на клинические исследования І/ІІ фаз 2 вакцин — разработанной «Bharat Biotech International Limited» в сотрудничестве с ICMR, и от компании «Zydus Cadila Healthcare Ltd.».

Сам директор ICMR так пояснил свое обращение: «…у нас есть 2 вакцины-кандидата. Мы прилагаем все усилия, чтобы ускорить их (разработку), и наш моральный долг, — чтобы не было никаких задержек, даже на один день, в нормативных разрешениях для этих вакцин». Он также подчеркнул, что 60% других вакцин, будь то против полиомиелита, кори или краснухи, производят в Индии для последующей передачи международным агентствам с целью поставок в разные страны.

По материалам timesofindia.indiatimes.com; www.newindianexpress.com; www.thepharmaletter.com