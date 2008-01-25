Європейська комісія схвалила потрійну комбіновану терапію бронхіальної астми Trimbow
Європейська комісія надала дозвіл на маркетинг потрійної комбінованої терапії бронхіальної астми Trimbow (беклометазон/формотерол/глікопіроній) від міжнародної фармацевтичної компанії Chiesi Group.
У дозволі на маркетинг зазначено, що Trimbow використовується в якості підтримувального лікування для дорослих хворих на бронхіальну астму, стан яких не контролюється належним чином за допомогою комбінації β2-агоністів тривалої дії та середньої дози інгаляційного кортикостероїду.
Було показано, що потрійна комбінована терапія бронхіальної астми Trimbow зменшує вираженість загострення і покращує функцію легень у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою порівняно з використанням інгаляційних кортикостероїдів і β2-агоністів тривалої дії.
Схвалення Європейської комісії ґрунтується на даних про ефективність і безпеку, отриманих в 4 клінічних дослідженнях за участю майже 3 тис. пацієнтів.
За матеріалами pharmatimes.com
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