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Новости медицины и фармацииЄвропейська комісія схвалила потрійну комбіновану терапію бронхіальної астми Trimbow

Європейська комісія схвалила потрійну комбіновану терапію бронхіальної астми Trimbow

Опубликовано  03.02.2021

Європейська комісія надала дозвіл на маркетинг потрійної комбінованої терапії бронхіальної астми Trimbow (беклометазон/формотерол/глікопіроній) від міжнародної фармацевтичної компанії Chiesi Group.

У дозволі на маркетинг зазначено, що Trimbow використовується в якості підтримувального лікування для дорослих хворих на бронхіальну астму, стан яких не контролюється належним чином за допомогою комбінації β2-агоністів тривалої дії та середньої дози інгаляційного кортикостероїду.

Було показано, що потрійна комбінована терапія бронхіальної астми Trimbow зменшує вираженість загострення і покращує функцію легень у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою порівняно з використанням інгаляційних кортикостероїдів і β2-агоністів тривалої дії.

Схвалення Європейської комісії ґрунтується на даних про ефективність і безпеку, отриманих в 4 клінічних дослідженнях за участю майже 3 тис. пацієнтів.

За матеріалами pharmatimes.com

Опубликовано  03.02.2021

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