Європейська комісія надала дозвіл на маркетинг потрійної комбінованої терапії бронхіальної астми Trimbow (беклометазон/формотерол/глікопіроній) від міжнародної фармацевтичної компанії Chiesi Group.

У дозволі на маркетинг зазначено, що Trimbow використовується в якості підтримувального лікування для дорослих хворих на бронхіальну астму, стан яких не контролюється належним чином за допомогою комбінації β 2 -агоністів тривалої дії та середньої дози інгаляційного кортикостероїду.

Було показано, що потрійна комбінована терапія бронхіальної астми Trimbow зменшує вираженість загострення і покращує функцію легень у пацієнтів з неконтрольованою бронхіальною астмою порівняно з використанням інгаляційних кортикостероїдів і β 2 -агоністів тривалої дії.

Схвалення Європейської комісії ґрунтується на даних про ефективність і безпеку, отриманих в 4 клінічних дослідженнях за участю майже 3 тис. пацієнтів.

За матеріалами pharmatimes.com