Является ли оспа обезьян заболеванием, передающимся половым путем?

Вирус оспы обезьян был впервые выявлен более 60 лет назад. Однако только во время текущей вспышки данного заболевания стало известно о половом пути передачи вируса. Регистрируемая в настоящее время вспышка является наиболее крупной за весь период после открытия вируса.

Доктор Том Инглсби (Tom Inglesby), директор Центра безопасности здоровья Джона Хопкинса (Johns Hopkins Center for Health Security), считает, что на сегодня вирус оспы обезьян распространяется как заболевание, передающееся половым путем (ЗППП). Так, показано, что в настоящее время вирус оспы обезьян передается преимущественно при гомосексуальных контактах между мужчинами.

Глава Всемирной организации здравоохранения (World Health Organization) рекомендовал мужчинам, имеющим повышенный риск заражения оспой обезьян, сократить число сексуальных контактов на период эпидемии. По данным ВОЗ, 99% всех случаев заболевания обезьяньей оспой за пределами Африки приходится на мужчин, а из них 98% зафиксированы у мужчин, имевших половые контакты с мужчинами.

Т. Инглсби и другие эксперты подчеркивают, что недостаточно использовать презервативы или принимать другие типичные меры для предотвращения ЗППП в отношении оспы обезьян, поскольку для данного вируса характерны и другие пути передачи (воздушно-капельный, вертикальный, контактный, через укус больного животного).

На сегодня среди экспертов нет единого мнения, следует ли назвать оспу обезьян ЗППП.

Кроме того, подчеркиваются этические проблемы: отнесение оспы обезьян к ЗППП может быть использовано для стигмирования гомосексуальных и бисексуальных мужчин как основных переносчиков болезни.

В журнале «New England Journal of Medicine» были опубликованы результаты исследования, включившего пациентов с оспой обезьян из 16 стран. Так, предполагаемым путем передачи инфекции в 95% случаев был половой контакт.

Тем не менее Дэвид С. Харви (David C. Harvey), исполнительный директор Национальной коалиции директоров ЗППП (National Coalition of STD Directors), объяснил, что меры профилактики и лечения при данном заболевании должны разрабатываться и реализовываться специалистами-венерологами.

Джейсон Фарли (Jason Farley), эпидемиолог из Школы медсестринства Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins School of Nursing), объяснил, что определение оспы обезьян как ЗППП может способствовать ненадлежащему выполнению профилактических мер и распространению заболевания среди всех групп населения. По его мнению, в 1980-х годах отношение к СПИД как к болезни исключительно групп риска привело к его более широкому распространению. Он подчеркнул аналогию и объяснил, что нельзя воспринимать оспу обезьян как болезнь гомосексуалистов.

По данным экспертов, вирус оспы обезьян выявляют в сперме, слюне и некоторых других биологических жидкостях. На сегодня нет достаточных данных, чтобы определить, действительно ли вирус распространяется через сперму и как долго он выделяется через эту биологическую жидкость после заражения.

По мнению некоторых исследователей, основным путем передачи во время нынешней вспышки заболевания было соприкосновение с кожей во время сексуальных контактов с инфицированным человеком.

Кристофер Морс (Christopher Mores), профессор глобального здравоохранения в Университете Джорджа Вашингтона (George Washington University), объяснил, что сегодня исследуются условия, необходимые для воздушно-капельного пути распространения вируса. К. Морс подчеркнул, что следует учитывать все возможные пути передачи.

Случаи заражения детей, по мнению экспертов, объясняются соприкосновением с элементами сыпи больного или с предметами, такими как полотенца или простыни, контактировавшими с биологическими жидкостями зараженного человека.

Понимание возможных путей заражения имеет первоочередное значение для разработки методов профилактики распространения заболевания.

На сегодня вакцинация от оспы обезьян рекомендована прежде всего гомосексуальным мужчинам, имеющим половые контакты с несколькими партнерами, в первую очередь в регионах, где уже были зарегистрированы случаи оспы обезьян. Она также показана в качестве постконтактной профилактики. В то же время следует учитывать, что вакцина новая и на сегодня ее безопасность и эффективность изучаются.

По материалам www.medicalxpress.com