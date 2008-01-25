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Новости медицины и фармацииЯкі методи діагностики можуть спрогнозувати хворобу Альцгеймера? Результати нового дослідження

Які методи діагностики можуть спрогнозувати хворобу Альцгеймера? Результати нового дослідження

Опубликовано  17.08.2020

Дослідження, результати якого опубліковано у виданні «Journal of Experimental Medicine», може дозволити експертам діагностувати хворобу Альцгеймера за десятиліття до того, як почнуть проявлятися симптоми.

Хвороба Альцгеймера

За даними Центрів з контролю і профілактики захворювань (Centers for Disease Control and Prevention — CDC), США, хвороба Альцгеймера — це тип нейродегенеративного захворювання, яке в найбільш легкій формі може виявлятися як забудькуватість. Однак у найтяжчій формі дане захворювання може призвести до майже повної втрати здатності реагувати на світ та інших людей.

У 2014 р. у США у близько 5 млн осіб відмічали хворобу Альцгеймера. Захворювання зазвичай уражує осіб віком старше 60 років. Ризик розвитку цієї патології підвищується з віком.

Експерти досі не знають, чому в одних людей розвивається хвороба Альцгеймера, а в інших — ні. Багато хто вважає, що це пов’язано з поєднанням генетики, факторів навколишнього середовища й способу життя. Наразі немає відомих методів лікування даного захворювання.

За даними Асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association), США, однією з особливостей цього стану є утворення між клітинами головного мозку людини бляшок із бета-амілоїдних білків, які й заважають нормальному функціонуванню головного мозку. Ці зміни можуть початися за 20 років до того, як хвороба Альцгеймера буде діагностована.

Однак сучасні методи раннього виявлення бляшок бета-амілоїдного білка, такі як сканування головного мозку за допомогою двофотонної емісійної томографії (two-photon emission tomography — PET) є досить дорогими, що позбавляє можливості використовувати їх для великомасштабного скринінгу.

У зв’язку з цим вчені активно шукають можливість діагностувати наявність бляшок бета-амілоїдного білка за допомогою аналізу крові. У своєму попередньому дослідженні автори вже продемонстрували, що така можливість існує. Вченим вдалося ідентифікувати бляшки, аналізуючи кров на конкретні бета-амілоїдні білки.

Роль білка-тау

У ході нового дослідження команда вчених виявила ще один тип білків, що пов’язаний з розвитком хвороби Альцгеймера, — тау-білки.

За словами авторів цього дослідження, тау-білки зазвичай містяться в спинномозковій рідині, що оточує головний і спинний мозок пацієнта з хворобою Альцгеймера.

Прямий забір цієї рідини можливий. Для цього необхідно зробити спинномозкову пункцію — інвазивну процедуру, проведення якої може бути досить дорогим.

Однак вчені встановили, що тау-білки потрапляють зі спинномозкової рідини в кровотік, а це означає, що вони теоретично можуть бути виявлені за допомогою аналізу крові.

Виявлення цих білків у крові пацієнта може свідчити про те, що у людини доклінічна стадія хвороби Альцгеймера.

Дослідження виявляє нову кореляцію

Щоб перевірити свою теорію, автори проаналізували знімки головного мозку і зразки крові 34 осіб:

  • 19 осіб, у яких не виявлені бета-амілоїдні білки;
  • 5 осіб, у яких виявлені бета-амілоїдні білки, але без когнітивних симптомів захворювання;
  • 10 осіб, у яких виявлені бета-амілоїдні білки та когнітивні симптоми.

Автори встановили, що особливий тип тау-білка — фосфорильованний тау-217 — корелює з кількістю бета-амілоїдних білків у головному мозку людини. Якщо у людини були виявлені бета-амілоїдні білки в головному мозку, ймовірність наявності в неї в крові тау-білків була приблизно в 2 або 3 рази вище.

Ця закономірність підтверджувалася незалежно від того, виявлені у пацієнтів когнітивні симптоми хвороби Альцгеймера, чи ні.

Ніколас Бартелемі (Nicolas Barthélemy) з Медичного факультету Вашингтонського університету (Washington University School of Medicine), США, і головний автор дослідження відзначає:

«Це лише попереднє дослідження, але ми думаємо, що фосфорильований тау-217 є багатообіцяючим маркером для раннього діагностичного тесту на наявність хвороби Альцгеймера. Встановлена велика різниця між амілоїдпозитивними та негативними групами пацієнтів. У цьому дослідженні нам дійсно довелося використовувати великий обсяг крові, але ми працюємо над його зменшенням. Як тільки ми покращимо спосіб підготовки й концентрування зразка, ми будемо на крок ближче до розробки аналізу крові на основі тау-білка, який може ідентифікувати осіб з ризиком розвитку хвороби Альцгеймера до появи симптомів».

За матеріалами www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  17.08.2020

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