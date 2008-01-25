Як знизити ризик розвитку раку шлунка

Ерадикація Helicobacter pylori та вживання дієтичних добавок на основі часнику пов’язане зі зниженням ризику смерті внаслідок раку шлунка, але користь дієтичних добавок на основі часнику спостерігається переважно для осіб, що ніколи не вживали алкоголь, свідчить дослідження китайських вчених, опубліковане у «JAMA Network Open».

Дослідники провели вторинний аналіз даних 3655 учасників Шаньдунського інтервенційного дослідження, щоб визначити вплив вітамінів, добавок на основі часнику та ерадикації H.pylori на ризик розвитку раку шлунка. Учасникам було призначено випадковим чином прийом вітамінів та добавок на основі часнику, лікування H.pylori або плацебо. Тривалість дослідження становила до 22,3 років, а середній вік учасників на початку дослідження склав 47,1 року.

Під час спостереження у 151 людини діагностували рак шлунка, 94 з яких померли від цього захворювання. Було показано, що куріння значно (у 1,88 раза) підвищувало ризик розвитку раку шлунка та в 2,15 рази смерті від нього, але лише серед учасників з H. pylori.

Вживання дієтичних добавок на основі часнику знижували ризик смерті від раку шлунка на 70% серед учасників з H. pylori, які ніколи не пили алкоголь.

Споживання алкоголю несуттєво змінює ризик захворюваності на рак шлунка чи смерть внаслідок нього.

Дієтичні добавки на основі часнику можуть мати захисний ефект щодо раку шлунка, оскільки аллілові сірчані сполуки часнику ефективно пригнічують активацію канцерогенів.

За матеріалами www.medscape.com