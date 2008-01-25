Як маса тіла в різному віці впливає на ризик розвитку деменції

Вищий індекс маси тіла (ІМТ) у молодому віці пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку деменції в подальшому житті, свідчать результати дослідження. Це спостереження вперше демонструє таку асоціацію як для жінок, так і для чоловіків.

Хоча дане дослідження не дозволяє виявити причинно-наслідковий зв’язок, отримані результати дають підстави припустити, що ожиріння в дорослому житті є важливим фактором ризику розвитку деменції.

Отримані результати були представлені на Міжнародній конференції асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association International Conference — AAIC) цього року, яка відбулася онлайн через пандемію COVID-19.

Незрозуміло, наскільки ІМТ впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших деменцій. Попередні дослідження показали, що високий ІМТ у людей середнього віку підвищує вірогідність розвитку деменції, тоді як високий ІМТ у людей похилого віку може мати захисний ефект. Однак відносно мало відомо про роль ІМТ у молодому віці щодо ризику розвитку деменції.

У згаданому дослідженні використано дані 5104 дорослих людей з 2 досліджень: 2909 — з дослідження стану серцево-судинної системи та 2195 — з дослідження здоров’я, старіння та стану тіла (Health ABC). Під час включення у дослідження середній вік учасників становив 72,6 року. Крім того, 18% з них були представниками негроїдної раси, а 56% — жінками.

Після врахування відмінностей щодо статі, раси/етнічної приналежності, освіти та ін., ризик розвитку деменції підвищувався з підвищенням ІМТ у молодому віці у жінок. Порівняно з жінками з нормальним ІМТ у молодому віці ризик розвитку деменції був у 1,8 раза вищим серед осіб з надмірною масою тіла. Ризик був ще вищим серед осіб з ожирінням у молодому віці — 2,45 раза.

У чоловіків ризик розвитку деменції підвищувався у разі наявності ожиріння в молодому віці — в 2,47 раза, надмірної маси тіла в середньому віці — в 1,51 раза, а також при ожирінні в середньому віці — у 2 рази.

Зв’язок між ІМТ у похилому віці та ризиком розвитку деменції був зворотним для чоловіків та жінок. Це говорить про те, що підвищення ІМТ на цьому етапі життя може мати захисний ефект.

За матеріалами www.medscape.com