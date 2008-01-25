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Новости медицины и фармацииЯк маса тіла в різному віці впливає на ризик розвитку деменції

Як маса тіла в різному віці впливає на ризик розвитку деменції

Опубликовано  07.08.2020

Вищий індекс маси тіла (ІМТ) у молодому віці пов’язаний з підвищеним ризиком розвитку деменції в подальшому житті, свідчать результати дослідження. Це спостереження вперше демонструє таку асоціацію як для жінок, так і для чоловіків.

Хоча дане дослідження не дозволяє виявити причинно-наслідковий зв’язок, отримані результати дають підстави припустити, що ожиріння в дорослому житті є важливим фактором ризику розвитку деменції.

Отримані результати були представлені на Міжнародній конференції асоціації Альцгеймера (Alzheimer’s Association International Conference — AAIC) цього року, яка відбулася онлайн через пандемію COVID-19.

Незрозуміло, наскільки ІМТ впливає на ризик розвитку хвороби Альцгеймера та інших деменцій. Попередні дослідження показали, що високий ІМТ у людей середнього віку підвищує вірогідність розвитку деменції, тоді як високий ІМТ у людей похилого віку може мати захисний ефект. Однак відносно мало відомо про роль ІМТ у молодому віці щодо ризику розвитку деменції.

У згаданому дослідженні використано дані 5104 дорослих людей з 2 досліджень: 2909 — з дослідження стану серцево-судинної системи та 2195 — з дослідження здоров’я, старіння та стану тіла (Health ABC). Під час включення у дослідження  середній вік учасників становив 72,6 року. Крім того, 18% з них були представниками негроїдної раси, а 56% — жінками.

Після врахування відмінностей щодо статі, раси/етнічної приналежності, освіти та ін., ризик розвитку деменції підвищувався з підвищенням ІМТ у молодому віці у жінок. Порівняно з жінками з нормальним ІМТ у молодому віці ризик розвитку деменції був у 1,8 раза вищим серед осіб з надмірною масою тіла. Ризик був ще вищим серед осіб з ожирінням у молодому віці — 2,45 раза.

У чоловіків ризик розвитку деменції підвищувався у разі наявності ожиріння в молодому віці — в 2,47 раза, надмірної маси тіла в середньому віці — в 1,51 раза, а також при ожирінні в середньому віці — у 2 рази.

Зв’язок між ІМТ у похилому віці та ризиком розвитку деменції був зворотним для чоловіків та жінок. Це говорить про те, що підвищення ІМТ на цьому етапі життя може мати захисний ефект.

За матеріалами www.medscape.com

Опубликовано  07.08.2020

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