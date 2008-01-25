Ячмень: причины, симптомы, терапия

Что такое ячмень?

Ячмень (гордеолум) — острое воспаление сальной железы края веки. У больного обычно отмечается болезненное эритематозное воспаление века. Ячмень часто образовывается на внешнем веке, но также возможно его появление на внутреннем веке и его легко спутать при диагностике с халязионом (круглым уплотнением в толще хряща, возникающим в результате хронического пролиферативного воспаления мейбомиевой железы).

Глазной ячмень — виды

Есть такие виды ячменя (гордеолума):

внешний ячмень — образуется на линии роста ресниц в результате нагноения железы Цейса;

внутренний ячмень — образуется внутри века в результате нагноения в области мейбомиевых желез.

Причины возникновения ячменя

Гордеолум вызывает Staphylococcus aureus, который поражает волосяной фолликул ресницы. Внешний ячмень вызывается закупоркой сальных (Цейса) или потовых (Молля) желез. Закупорка происходит на линии роста ресниц и представляет собой болезненную красную опухшую область, которая превращается в пустулу. Внутренний ячмень вызывается закупоркой мейбомиевых желез, а пустула образуется на внутренней поверхности век. Ячмень может локализоваться как на верхних, так и на нижних веках.

Согласно результатам исследования среди пациентов с рецидивирующим ячменем чаще отмечаются лица в возрасте 20 лет с сопутствующей инвазией демодексом. Заражение демодексом может вызвать рецидив ячменя у взрослых и детей. Если ячмень рецидивирует в течение короткого периода на внешнем веке с передним блефаритом, следует выполнить эпиляцию ресниц для выявления клещей Demodex (Sung Yeon Jun et al., 2021).

Повышенному риску развития гордеолума подвержены пациенты с блефаритом, себорейным дерматитом, розацеа, сахарным диабетом и повышенным уровнем липидов (Bragg K.J. et al., 2022).

Гордеолум возникает из-за сгущения, высыхания или стаза секрета желез Цейса, Молля или мейбомиевых желез. Железы Цейса и Молля — цилиарные железы глаза. Железа Цейса выделяет кожное сало, которое обладает антисептическими свойствами и может предотвратить рост бактерий. Железа Молля вырабатывает иммуноглобулин А, муцин 1 и лизосомы, которые необходимы для иммунной защиты глаза от бактерий. Когда эти железы закупориваются или блокируются, защитные силы глаз нарушаются. Стаз может привести к бактериальной инфекции, наиболее распространенным возбудителем которой является золотистый стафилококк. После возникновения локализованной воспалительной реакции с инфильтрацией лейкоцитами развивается гнойный карман или абсцесс.

Симптомы ячменя

Больной жалуется на:

локальное покраснение век;

припухлость, боль;

возможность выделения гноя.

Пациент обычно сообщает о медленном появлении болезненного, красного и опухшего века без наличия в анамнезе попадания инородного тела в глаз или травмы. Острота зрения может быть нарушена, если размер ячменя давит на роговицу.

Стадии болезни

Различают несколько стадий ячменя:

инфильтрация — характеризуется зудом, отечностью, гиперемией века в области воспаления (длится до 3 сут);

нагноение — характеризуется образованием капсулы с гнойным содержимым (до 2–3 сут);

прорыв капсулы с гноем — самостоятельно или после вскрытия капсулы хирургом (до 2 сут);

заживление — характеризуется формированием корочки на месте язвы с дальнейшим восстановлением кожи (до 6–7 сут).

Диагностика гордеолума

Для диагностики ячменя на веке врач может провести боковое фокальное освещение, визометрию или биомикроскопию (Протокол оказания медицинской помощи больным с ячменем).

Иногда внутренний ячмень может вызвать раздражение роговицы. Врач может окрасить глаз флуоресцеином, чтобы убедиться в отсутствии истирания роговицы (Pflipsen M. et al., 2016).

Как лечить ячмень?

Как и чем лечить ячмень? Первоначальное лечение ячменя на нижнем или верхнем веке направлено на отток гноя из абсцесса и устранение обструкции мейбомиевых желез.

Глазные капли, которые может назначить врач при ячмене:

тобрамицин в форме капель глазных 3 мг/мл для детей в возрасте старше 1 года и взрослых — закапывать по 1 капле в конъюнктивальный мешок глаза 2 раза в сутки в течение недели;

тобрамицин с дексаметазоном в форме капель глазных 5 мл для детей в возрасте старше 12 лет и взрослых — рекомендовано по 1–2 капли в пораженный глаз каждые 4–6 ч в течение недели;

моксифлоксацин в форме капель глазных 5 мг/мл во флаконе с крышкой-капельницей 5 мл — по 1 капле 3 раза в сутки в течение 5–8 дней;

офлоксацин в форме капель глазных 3 мг/мл во флаконе с крышкой-капельницей 5 мл — в первые 2 дня рекомендовано закапывать 1–2 капли каждые 2–4 ч, а потом — 4 раза в стуки. Длительность лечения не более 10 дней;

левофлоксацин в форме капель глазных 3 мг/мл или 5 мг/мл по 0,3 мл в тюбике-капельнице или по 5 мл во флаконе-капельнице для детей в возрасте старше 1 года и взрослых — в первые 2 сут по 1–2 капли в пораженный глаз каждые 2 ч, 3–5 сут — 4 раза в сутки;

дексаметазон в форме капель глазных, суспензии 0,1% во флаконе-капельнице 5 мл — закапывать по 1–2 капли 2 раза в сутки (при незначительном отеке, которые вызывает давление на роговицу).

Мази, которые может назначить врач при ячмене:

тобрамицин с дексаметазоном в форме мази глазной 3,5 г рекомендовано нанести за веко в области инфильтрации, каждые 4–6 ч в течение недели;

офлоксацин в форме мази глазной 0,3% по 3 г в тубе — наносить за веко в области инфильтрации, каждые 4–6 ч в течение недели.

Если инфекция распространяется и прогрессирует до периорбитального или орбитального целлюлита, рекомендовано назначать системные антибиотики. Могут потребоваться разрез и дренирование персистирующего абсцесса под местной анестезией ( Bragg K.J. et al., 2022). При рецидивирующем процессе показана аутогемотерапия, прием витаминов группы B (Протокол оказания медицинской помощи больным с ячменем). Лекарство от ячменя можно применять только по назначению врача.

Как лечить ячмень в домашних условиях?

Офтальмолог может рекомендовать применять сухое тепло. Теплые компрессы направлены на размягчение гранулематозной ткани и облегчение дренажа. Обычно их применяют 5–10 мин несколько раз в сутки до тех пор, пока ячмень на нижнем веке не самоорганизуется (Lindsley K. et al., 2017). Во многих случаях ячмень у ребенка под глазом или взрослого может спонтанно дренироваться без какого-либо лечения.

Профилактика

Для профилактики гордеолума рекомендовано:

соблюдать правила личной гигиены;

использовать своевременную терапию инфекционных заболеваний;

пользоваться средствами демакияжа для смывания декоративной косметики.

Осложнения ячменя

Если не соблюдать рекомендации врача, гордеолум может вызвать осложнения:

конъюнктивит;

халязион (кистозное образование на внутренней части века);

флегмону глазницы;

тромбоз или тромбофлебит;

воспаление оболочек мозга;

сепсис.

Как быстро вылечить ячмень? Чтобы быстрее вылечить ячмень, рекомендовано вовремя прийти на прием к офтальмологу, не заниматься самолечением и придерживаться рекомендаций врача.