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Новости медицины и фармацииВыявлены причины одышки у пациентов с длительным течением COVID-19

Выявлены причины одышки у пациентов с длительным течением COVID-19

Опубликовано  31.01.2022

Многие пациенты, перенесшие длительное течение коронавирусной инфекции (так называемый лонг-COVID) испытывают одышку. Зачастую, ее причину не удается выявить с помощью стандартных исследований (например спирографии). При этом, как правило, одышку отмечают у пациентов, проходивших амбулаторное лечение, тяжесть состояния которых не требовала госпитализации.

В пилотном проекте в рамках исследования EXPLAIN, проведенном исследовательскими группами из Шеффилда, Оксфорда, Кардиффа и Манчестера, была проведена визуализация легких пациентов с лонг-COVID с помощью гиперполяризованной ксеноновой магнитно-резонансной томографии (МРТ).

Исследование проведено при поддержке Оксфордского центра биомедицинских исследований Национального института исследований в области здравоохранения (The National Institute for Health Research (NIHR) Oxford Biomedical Research Centre). Полученные результаты были опубликованы на сервере препринтов bioRxiv.

Визуализация с помощью гиперполяризованной ксеноновой МРТ уже применялась в более раннем исследовании для выявления патологических изменений легких у пациентов, которые были ранее госпитализированы с COVID-19, через несколько месяцев после выписки.

МРТ с гиперполяризованным ксеноном — это безопасный современный метод визуализации. Во время его выполнения пациент, находящийся в томографе МРТ, вдыхает определенное количество гиперполяризованного инертного газа ксенона. При этом рентгенологи могут наблюдать перераспределение ксенона по легочной ткани и из легких в кровоток.

Важно, что исследование легких с помощью гиперполяризованной ксеноновой МРТ можно повторять в динамике, поскольку при его проведении пациент не подвергается облучению рентгеновскими лучами, и исследование занимает всего несколько минут.

В то время как в исследование EXPLAIN планируется включить 400 участников, в пилотный проект вошли всего 36 участников. Они были рандомизированы в 3 группы: в 1-ю группу были включены пациенты с длительным течением коронавирусной инфекции и отсутствием изменений в легочной ткани по данным компьютерной томографии; во 2-ю группу — пациенты, получавшие стационарное лечение коронавирусной инфекции и выписавшиеся из стационара за 3 мес и более до включения в исследование; в 3-ю, контрольную группу, были включены лица без длительного течения коронавирусной инфекции и связанной с ней госпитализации в анамнезе.

В результате исследования было установлено, что у пациентов с длительным течением коронавирусной инфекции в анамнезе, независимо от того, получали они амбулаторное или стационарное лечение, значительно нарушен газообмен в легких.

Методика гиперполяризованной ксеноновой МРТ была впервые разработана профессором Джимом Уайлдом (Jim Wild) и исследовательской группой легочной и респираторной визуализации Шеффилда (Pulmonary, Lung and Respiratory Imaging Sheffield — POLARIS) в Шеффилдском университете (University of Sheffield).

Профессор Джим Уайлд, заведующий отделением визуализации и профессор магнитного резонанса в Шеффилдском университете, объяснил, что полученные с помощью ксеноновой МРТ результаты объясняют, почему одышка сохраняется у некоторых пациентов после COVID-19.

EXPLAIN — одно из 19 исследований, финансируемых Национальным институтом исследований в области здравоохранения (в эти исследования инвестировано около 40 млн фунтов стерлингов) для изучения патофизиологических механизмов длительного течения COVID-19, методов лечения и реабилитации пациентов с данной патологией.

Профессор Ник Лемуан (Nick Lemoine), председатель комитета по финансированию исследований лонг-COVID Национального института исследований в области здравоохранения (Chair of NIHR’s long COVID funding committee) и медицинский директор Сети клинических исследований Национального института исследований в области здравоохранения (NIHR Clinical Research Network), рассказал, что у более 1 млн человек в Великобритании продолжают сохраняться различные симптомы спустя месяцы после заражения COVID-19, при этом одышка является одним из наиболее распространенных.

Ведущий исследователь Фергус Глисон (Fergus Gleeson), профессор радиологии в Оксфордском университете и консультант-радиолог в больницах Оксфордского университета (Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust), объяснил, что ксеноновая томография позволяет диагностировать причины одышки у пациентов с нормальными показателями дыхательных функциональных тестов (спирографии, пневмотахиметрии и т.д.) и отсутствием отклонений, выявляемых при проведении компьютерной томографии легких.

Он считает, что потенциально проведение ксеноновой МРТ позволит понять, какая доля пациентов имеет нарушения газообмена в легких и какие это имеет долгосрочные последствия для их здоровья и функции дыхания. Понимание механизмов развития данного нарушения потенциально позволит разработать и методы лечения.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  31.01.2022

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