Выявлен новый биомаркер тяжести сепсиса

Сепсис — основная причина летальных исходов пациентов, госпитализированных в отделения реанимации и интенсивной терапии, является системным воспалительным ответом организма на инфекцию и может привести к повреждению различных органов и развитию полиорганной недостаточности.

Исследователи из Медицинского университета Южной Каролины (Medical University of South Carolina), США, выявили новый биомаркер тяжести течения сепсиса. Потенциально этот биомаркер может способствовать изменению подхода к терапии сепсиса.

Результаты исследования опубликованы в журнале «Frontiers in Immunology».

Исследователи выявили, что тяжесть сепсиса можно определить по содержимому мембранных структур — так называемых внеклеточных везикул, которые выделяются различными клетками в кровоток.

В зависимости от тяжести сепсиса протоколы лечения могут быть индивидуализированы и адаптированы к потребностям конкретного пациента.

Хункуан Фань (Hongkuan Fan), доктор философии, доцент Медицинского колледжа (College of Medicine), изучающий сосудистую дисфункцию при сепсисе, подчеркнул, что важной проблемой является развитие полиорганной недостаточности при сепсисе. Острая почечная недостаточность (ОПП) и острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС) являются осложнениями тяжелого сепсиса. ОРДС обычно вызывает дыхательную недостаточность у пациентов в критическом состоянии.

Команда исследователей проанализировала содержимое внеклеточных везикул, выделяемых лейкоцитами и тромбоцитами во время сепсиса. Внеклеточные везикулы содержат белки и РНК и могут негативно влиять на функционирование других клеток, которые их улавливают. При сепсисе повышается проницаемость сосудов, соответственно, модифицированные клетки проникают через стенки кровеносных сосудов и могут приводить к развитию воспалительного процесса и повреждению различных органов.

Доктор Х. Фань и Пэнфей Ли, доктор философии, ведущий автор и научный сотрудник отдела патологии и лабораторной медицины, отметили, что в зависимости от содержания внеклеточных везикул можно классифицировать пациентов с сепсисом. По их мнению, благодаря этому можно будет определить возможные нарушения функции органов у пациентов с сепсисом.

Статистическая обработка полученных данных выполнена в сотрудничестве с Институтом клинических и трансляционных исследований Южной Каролины (South Carolina Clinical & Translational Research Institute — SCTR).

Исследователи выявили, что при сепсисе внеклеточные везикулы содержали более высокие уровни определенных ферментов и более низкие уровни одной конкретной молекулы РНК по сравнению с содержанием этих веществ у критически больных пациентов без сепсиса и здоровых добровольцев.

П. Ли отметил, что необходимы дальнейшие исследования, и подчеркнул, что содержание внеклеточных везикул может быть динамическим маркером сепсиса. Для определения состава внеклеточных везикул пациенту необходимо провести жидкостную биопсию — забор крови.

По материалам www.medicalxpress.com