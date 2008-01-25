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Новости медицины и фармацииВыявлен ген, кодирующий скорость роста глиом

Выявлен ген, кодирующий скорость роста глиом

Опубликовано  12.10.2022

В недавнем исследовании, проведенном Исследовательским институтом Луненфельда-Танненбаума в больнице Маунт-Синай (Lunenfeld-Tannenbaum Research Institute (LTRI) at Mount Sinai Hospital) в Торонто, Комплексным онкологическим центром клиники Мэйо (Mayo Clinic Comprehensive Cancer Center) и Центром индивидуальной медицины клиники Мэйо (Mayo Clinic Center for Individualized Medicine), выявлен ген, влияющий на скорость роста глиом головного мозга.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science».

Так, исследователи установили, что у животных, имеющих в ДНК мутацию, называемую rs55705857, глиомы развивались гораздо чаще и в 2 раза быстрее, чем у особей без данной генетической мутации. Эта мутация возникает в зародышевых клетках и потенциально может влиять и на риск/скорость развития других видов рака.

Соавтор исследования Роберт Дженкинс (Robert Jenkins), доктор медицинских наук, исследователь-генетик из клиники Мэйо в Рочестере (Mayo Clinic in Rochester), рассказал, что на сегодня точно не изучены биологические эффекты изменений в генах зародышевой линии. В исследовании было показано, что происходит взаимодействие генетических изменений зародышевой линии с другими мутациями, что в дальнейшем приводит к развитию опухолей. Потенциально понимание роли мутации rs55705857 может привести к созданию таргетной генной терапии. Также, вероятно, выявление у пациентов rs55705857 может способствовать ранней диагностике глиом.

Соавтор исследования Даниэль Шрамек (Daniel Schramek), доктор философии, сотрудник Исследовательского института Луненфельда-Танненбаума, объяснил, что исследователи предполагали, что наличие мутации rs55705857 влияет на скорость роста глиом, однако они не знали, что воздействие является настолько значительным.

Полученные в данном исследовании результаты подтверждают гипотезу, что с помощью методов современной молекулярной/клеточной биологии можно определить биологические механизмы развития онкологических заболеваний и в последующем разработать методы таргетной терапии.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  12.10.2022

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