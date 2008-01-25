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Новости медицины и фармацииВысокие дозы витамина D: целесообразно ли принимать в пожилом возрасте?

Высокие дозы витамина D: целесообразно ли принимать в пожилом возрасте?

Опубликовано  12.01.2022

Ранее в результате обсервационных исследований было зафиксировано, что недостаточность витамина D приводит к повышенному риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

В одном из последних исследований FIND, проведённом Университетом Восточной Финляндии (University of Eastern Finland), продемонстрировано, что приём холекальциферола (витамина D3) в дозах 1600 МЕ/сут или 3200 МЕ/сут в течение 5 лет не снизил риска развития сердечно-сосудистых заболеваний или злокачественных опухолей у лиц пожилого возраста.

Исследование включило 2495 добровольцев — мужчин в возрасте старше 60 лет и женщин в возрасте старше 65 лет. У всех включённых добровольцев ранее не были диагностированы сердечно-сосудистые заболевания или рак. Спустя 5 лет наблюдения оценивалось количество случаев возникновения злокачественных опухолей, сердечно-сосудистых заболеваний, а также таких острых сердечно-сосудистых событий, как инсульт и инфаркт миокарда, количество летальных исходов, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

Для регистрации вышеперечисленных случаев использованы данные из национальных реестров здравоохранения. 551 участник прошел детальное обследование с проведением анализов крови на финальном этапе исследования. Кроме того, все участники проходили анкетирование, включавшее вопросы об образе жизни, питании, факторах риска сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний и коморбидной патологии.

У большинства участников при первичном обследовании не выявлен дефицит витамина D.

Участники были рандомизированы на 3 группы. 1-я группа получала плацебо, 2-я — холекальциферол в дозе 1600 МЕ/сут, 3-я — холекальциферол в дозе 3200 МЕ/сут. На момент завершения исследования выявлены 41 случай развития сердечно-сосудистых заболеваний (4,9%) в 1-й группе, 42 случая (5,0%) — во 2-й и 36 случаев (4,3%) — в 3-й группе. Инвазивный рак диагностирован у 41 участника (4,9%) 1-й группы, 48 (5,8%) — 2-й группы и 40 (4,8%) — 3-й группы. Также не отмечено статистически значимой разницы между количеством сердечно-сосудистых событий и летальных исходов между группами. Таким образом, исследователи сформулировали выводы, что приём холекальциферола не снижает риска развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака у лиц пожилого возраста. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что у большинства участников на момент включения в исследование не выявлено дефицита витамина D: только у 9% был отмечен низкий уровень витамина D в крови (концентрация кальцидиола в крови менее 50 нмоль/л (20 нг/мл)).

Ранее в других исследованиях уже установлено, что приём высоких доз холекальциферола не снижает риска развития сердечно-сосудистых событий и рака у лиц с нормальным исходным уровнем витамина D. С начала 2000-х годов в Финляндии среднее употребление холекальциферола населением увеличилось благодаря программам по обогащению этим витамином продуктов питания и рекомендациям по употреблению пищевых добавок, содержащих холекальциферол. Сегодня в этой стране взрослым рекомендуется принимать 400 МЕ холекальциферола, а лицам в возрасте старше 75 лет — 800 МЕ ежедневно. Особенно важно принимать холекальциферол зимой и если в рационе питания мало продуктов, содержащих данный витамин (например рыбы).

Ученые планируют также предоставить данные о влиянии приёма холекальциферола на риск развития сахарного диабета 2-го типа, переломов, инфекционных заболеваний, развития болевого синдрома, эмоциональной лабильности.

По материалам www.medicalxpress.com;

www.academic.oup.com

Опубликовано  12.01.2022

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