Выпадение волос и употребление сладких напитков: есть ли связь?

В недавнем исследовании была показана связь между выпадением волос по мужскому типу (андрогенная алопеция) и употреблением сладких напитков.

Так, в исследовании было выявлено, что мужчины с облысением по мужскому типу потребляли почти в 2 раза больше сахаросодержащих напитков, чем те, у кого не была диагностирована андрогенная алопеция.

В то же время сделанные выводы основаны на корреляции, а не на причинно-следственной связи. Таким образом, необходимы дальнейшие исследования.

Выпадение волос по мужскому типу является наиболее распространенной формой алопеции у мужчин. Так, к 50 годам его отмечают у около 30–50% мужчин. Опрос, проведенный в Китае, показал, что андрогенная алопеция наблюдалась у 21,3% мужчин в 2010 г. и у 27,5% — в 2021 г.

В исследованиях также было показано, что риск развития андрогенной алопеции зависит от рациона питания. В некоторых из них продемонстрирована связь между выпадением волос и метаболизмом глюкозы.

В недавнем исследовании была проанализирована связь между употреблением сахаросодержащих напитков и риском развития андрогенной алопеции.

Исследователи из Университета Цинхуа в Пекине (Tsinghua University, Beijing), Китай, показали, что употребление большего количества сахаросодержащих напитков коррелирует с более высоким риском выпадения волос по мужскому типу.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Nutrients»

Кен Л. Уильямс-младший (Ken L. Williams Jr), доктор медицины, хирург и основатель компании, специализирующейся на восстановлении волос, Orange County Hair Restoration в Ирвине, объяснил, что рацион питания, физические упражнения, отказ от вредных привычек (курение, употребление наркотиков) важны не только для поддержания состояния волос, но и для здоровья пациентов в целом.

В исследование были включены 1028 участников из 31 провинции Китая. Их средний возраст составлял 27,8 лет. Употребление сахаросодержащих напитков оценивалось на основе опросника, состоящего из 15 пунктов. Выпадение волос по мужскому типу наблюдалось у 57,6% участников.

В исследовании было выявлено, что лица с андрогенной алопецией чаще:

были курильщиками или курили в анамнезе;

имели более низкий уровень образования;

вели физически малоактивный образ жизни;

имели более короткую продолжительность сна;

имели андрогенную алопецию в семейном анамнезе;

употребляли больше жареной пищи, сахара и меда, сладостей и мороженого и меньше овощей, чем участники без выпадения волос;

имели нарушения состояния волос вследствие окрашивания, обесцвечивания или химической завивки.

Кроме того, у таких пациентов чаще отмечали тревожно-невротический синдром или посттравматическое стрессовое расстройство.

Участники с выпадением волос по мужскому типу употребляли в среднем 4,3 л подслащенных сахаром напитков в неделю. Добровольцы без андрогенной алопеции употребляли в среднем 2,5 л сахаросодержащих напитков в день. Также была выявлена связь между большим количеством употребляемых сахаросодержащих напитков и повышенным риском развития тревожного расстройства.

Исследователи отметили, что связь между уровнем употребления содержащих сахар напитков и риском развития андрогенной алопеции сохраняется после коррекции полученных результатов с учетом социально-демографических факторов, рациона питания и психологического статуса участников.

Ай Чжао (Ai Zhao), доктор философии, доцент Школы общественного здравоохранения Ванке в Университете Цинхуа (Vanke School of Public Health at Tsinghua University), один из авторов исследования, объяснила, что при высоком употреблении сахара изменяется содержание глюкозы во внешних частях волосяных фолликулов, что может привести к развитию выпадения волос по мужскому типу. Кроме того, А. Чжао подчеркнула, что ранее в метаанализе было показано, что высокое употребление сахаросодержащих напитков обусловливает повышение риска развития депрессии.

По материалам www.medicalnewstoday.com