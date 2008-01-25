Похоже, что некоторые видеоигры действительно могут быть полезными. Недавние исследования показали, что видеоигры могут улучшить процесс обучения и даже послужить профилактикой деменции для лиц пожилого возраста.

Авторы недавнего обзора данных о видеоиграх пришли к выводу, что игры могут иметь преимущества как для когнитивных, так и для эмоциональных навыков.

В новом исследовании, результаты которого опубликованы в журнале «Frontiers in Human Neuroscience», ученые из Открытого университета Каталонии (Universitat Oberta de Catalunya), Барселона, Испания, обучили добровольцев играть в «Super Mario 64» — игру, которая, как ранее показали исследователи, вызывает структурные изменения в частях мозга, связанных с исполнительной функцией и пространственной памятью.

Новое исследование продемонстрировало, что у людей, которые играли в видеоигры в детстве, рабочая память улучшилась больше, чем у тех, кто этого не делал. Данные результаты дают возможность предполагать, что видеоигры могут иметь долгосрочные преимущества для процесса познания.

Транскраниальная магнитная стимуляция

В процессе исследования ученые сочетали игру в видеоигры с транскраниальной магнитной стимуляцией (ТМС), неинвазивной формой стимуляции мозга, которую изучали в качестве лечения расстройств настроения.

В 2008 г. Управление по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA) одобрило использование ТМС для терапии больших депрессивных расстройств, когда другие подходы не дали результатов.

Кроме того, более 60 исследований свидетельствуют, что использование ТМС привело к значительным улучшениям когнитивных способностей, в том числе в рабочей памяти (удержание и управление информацией в течение короткого периода времени).

Ученые, проводившие новое исследование, хотели выяснить, может ли сочетание обучения видеоиграм и ТМС улучшить когнитивные функции больше, чем любой из этих элементов по отдельности.

Исследователи попросили 27 здоровых добровольцев, средний возраст которых составляет 29 лет, принять участие в 10 тренировках по видеоиграм. Во время каждой тренировки участники играли в «Super Mario 64» в течение полутора часов.

В конце каждого сеанса исследователи применяли ТМС, воздействуя на части префронтальной коры головного мозга участников. Данная зона находится в передней части головного мозга и имеет важное значение для сложных когнитивных функций, таких как рабочая память и рассуждения.

Удивительные результаты

Ученые оценивали когнитивные функции участников до начала исследования, в конце 10 сеансов и через 15 дней после этого.

Исследователи оценили ряд когнитивных функций, включая время реакции, рабочую память, объем внимания, зрительно-пространственные навыки и процесс решения проблем.

Хотя в целом результаты показали очень ограниченные изменения когнитивных способностей, которые, казалось, были результатом только обучения видеоиграм, а не влияния ТМС, исследователи установили, что участники с ранним опытом видеоигр улучшили рабочую память.

«Люди, которые были заядлыми игроками до подросткового возраста (несмотря на то, что они больше не играли), лучше справлялись с задачами рабочей памяти, которые требуют мысленного удержания и манипулирования информацией для получения результата. Кроме того, люди, которые регулярно играли в детстве, с самого начала лучше справлялись с обработкой 3D-объектов», — объяснил ведущий автор исследования доктор Марк Палаус (Marc Palaus).

Результаты показывают, что видеоигры могут вызывать когнитивные изменения, которые сохраняются в течение многих лет после того, как люди перестают играть.

Доктор М. Палаус отметил, что видеоигры, которые обеспечивают мотивацию (заставляют игрока продолжать играть, а также усложняют поставленные задачи), требуют интенсивного использования ресурсов мозга, что делает их идеальными для повышения когнитивных способностей.

Важно отметить, что данное исследование является ограниченным, так как включало небольшое количество участников, все из которых были здоровыми, молодыми и высокообразованными.

По материалам medicalnewstoday.com