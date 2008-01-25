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Новости медицины и фармацииВторой вакцинный проект «Sanofi» также задерживается

Второй вакцинный проект «Sanofi» также задерживается

Опубликовано  15.02.2021

Кандидат в вакцины против COVID-19, разрабатываемый «Sanofi» и американской группой «Translate Bio», «не будет готов в этом году», — сообщил в интервью французскому изданию «Le Journal du Dimanche» Пол Хадсон (Paul Hudson), управляющий директор концерна. Так, в декабре 2020 г. «Sanofi» заявляла, что нацелена на «скорейшее возможное одобрение» вакцины во второй половине 2021 г. Между тем, клинические исследования продукта на основе мРНК только собираются начать в текущем квартале, и «вакцина не будет готова в этом году, но она могла бы быть полезной на более позднем этапе, особенно если борьба с вариантами продолжится», — пояснил П. Хадсон.

Данная отсрочка становится еще одним отклонением от планов у «Sanofi», уже столкнувшейся с задержкой в ​​разработке другого кандидата в вакцины против COVID-19, которое она надеется предоставить пациентам совместно с британской «GlaxoSmithKline». Рекомбинантная технология «Sanofi» и пандемический адъювант GSK представляют собой признанные платформы вакцин, доказавших свою эффективность против гриппа. Рекомбинантная технология предлагает такие преимущества, как стабильность при обычных для хранения вакцин температурах, способность вызывать высокие и устойчивые иммунные ответы и возможность предотвращения передачи вируса. Обе группы огорчили инвесторов, сообщив, что их адъювантная рекомбинантная протеиновая вакцина против COVID-19 показала недостаточный иммунный ответ у лиц пожилого возраста, что отложило ее запуск к концу 2021 г. Чтобы не быть в стороне на первом этапе вакцинации, «Sanofi» заявила о планах с июля 2021 г.  использовать свой завод во Франкфурте, Германия, для упаковки продукта, который будет поставляться компаниями «Pfizer»/«BioNTech».

По материалам reuters.com; sanofi.com

Опубликовано  15.02.2021

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