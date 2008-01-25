Вспомогательные репродуктивные технологии: что мы знаем о рисках?

В недавно выполненной на базе Отдела медицинской эпидемиологии и биостатистики Каролинского института (Karolinska Institutet Department of Medical Epidemiology and Biostatistics) диссертации исследовали риск развития различных заболеваний у детей, зачатых с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ). Также были предложены модели прогнозирования риска осложнений беременности у женщин, забеременевших с помощью ВРТ. В диссертации были исследованы общенациональные данные шведского регистра (nationwide Swedish register).

Автор диссертации Чен Ван (Chen Wang) рассказал, что за последние 45 лет во всем мире с применением ВРТ родилось 10 млн детей. Ч. Ван провел проспективный анализ имеющихся данных. Были исследованы риски развития депрессии, тревоги, необходимости приема антидепрессантов, суицидального поведения, бронхиальной астмы, синдрома дефицита внимания и гиперактивности, низкой успеваемости в школе, а также таких осложнений беременности, как преэклампсия, плацентарная патология (аномалия строения, предлежание и отслойка плаценты) и послеродовое кровотечение.

Ч. Ван прокомментировал полученные результаты. Он считает их обнадеживающими, поскольку не было отмечено связи между применением ВРТ и риском развития синдрома дефицита внимания и гиперактивности, а также низкой успеваемости у детей в школе. В то же время у детей, зачатых с применением ВРТ, был выявлен повышенный риск развития бронхиальной астмы в младенчестве и обсессивно-компульсивного расстройства в подростковом возрасте. Однако Ч. Ван считает, что риск развития обсессивно-компульсивного расстройства в значительной степени объясняется особенностями психологического фона в семье, связанными с бесплодием. Риск развития осложнений беременности при применении ВРТ зависел от индекса массы тела женщины, возраста родителей, региона проживания, протокола стимуляции, а также того, переносились свежие или замороженные эмбрионы, и некоторых других факторов.

Ч. Ван подчеркнул необходимость дальнейшего изучения связи между применением ВРТ и риском развития бронхиальной астмы у детей. Кроме того, по мнению исследователя, при расчете риска возникновения различных заболеваний у детей, зачатых с применением ВРТ, необходимо учитывать основные характеристики здоровья родителей.

По материалам www.medicalxpress.com,

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