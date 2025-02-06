В чем разница между фолиевой кислотой и фолатом?

Фолиевая кислота — это синтетическая форма витамина B 9 , называемого фолатом.

Какая роль фолата в организме?

Фолат (витамин B 9 ) важен для формирования эритроцитов и здорового роста и функционирования клеток. Фолат участвует в расщеплении гомоцистеина. Фолат играет важную роль на ранних сроках беременности в снижении риска врожденных дефектов головного мозга и позвоночника.

В каких продуктах содержится фолат?

Фолат содержится в определенных продуктах в естественном виде. Высокое содержание фолата в темно-зеленых овощах, фасоли, горохе и орехах.

К фруктам с большим количеством фолата относятся апельсины, лимоны, бананы, дыни и клубника. Также фолат содержится в субпродуктах (печени, почках).

Важно! Тепловая обработка приводит к снижению содержания фолата в продуктах.

В каких случаях отмечается повышенный риск дефицита фолата?

Ряд заболеваний и состояний обусловливают увеличение потребности в фолате либо нарушение его всасывания, что может привести к развитию дефицита. К ним относятся:

алкоголизм;

гемолитическая анемия;

продолжительная диарея;

продолжительная лихорадка;

гемодиализ;

целиакия;

заболевания печени;

продолжительный стресс;

состояние после хирургического удаления желудка;

искусственное вскармливание младенцев необогащенными смесями, козьим молоком;

недостаточная масса тела при рождении у младенцев.

Чем опасен дефицит фолата?

Анемия. Дефицит фолиевой кислоты может привести к развитию макроцитарной анемии.

Сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Фолат необходим для расщепления гомоцистеина. Повышенный уровень гомоцистеина связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследованиях установлено, что прием фолиевой кислоты снижает уровень гомоцистеина и способствует профилактике инсульта.

Деменция. В ряде исследований выявлено, что повышенный уровень гомоцистеина может приводить к ухудшению когнитивных функций, а низкий уровень фолата — развитию деменции. В то же время прием фолиевой кислоты не повышает когнитивные функции.

Рак. В результате проведенных эпидемиологических исследований зафиксировано, что получение достаточного количества фолата из пищевых источников снижает риск различных видов онкопатологии, включая рак поджелудочной железы, колоректальный, шейки матки, пищевода и других видов. В то же время прием фолиевой кислоты, вероятно, неэффективен для профилактики новообразований и в некоторых случаях может привести к повышению риска их развития.

Депрессия. Низкий уровень фолата обусловливает повышение риска развития депрессии. В результате исследований установлено, что фолиевая кислота может быть эффективной в комплексном долгосрочном лечении депрессии.

Врожденные дефекты развития плода в случае дефицита фолиевой кислоты у беременной.

В каких случаях рекомендуется прием фолиевой кислоты?

Беременность и преконцепционная подготовка. В исследованиях установлена эффективность применения фолиевой кислоты в период беременности для профилактики развития пороков нервной трубки у плода. В идеале рекомендуется начинать прием фолиевой кислоты на этапе планирования беременности — за 3 мес до ориентировочного зачатия. Также прием фолиевой кислоты рекомендуется женщинам в период кормления грудью.

Пищевой дефицит фолата — рекомендуется применение фолиевой кислоты. Также во многих странах производятся обогащенные фолиевой кислотой продукты (например крупы, макароны).

Повышенный уровень гомоцистеина — может быть рекомендован прием фолиевой кислоты в комплексе с витаминами B 6 и B 12 для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Комплексная терапия депрессии.

Макроцитарная анемия. В то же время в случае развития неврологических нарушений монотерапия фолиевой кислотой неэффективна и ее следует применять в комплексе с витамином В 12 .

Какую дозу фолата или фолиевой кислоты в сутки следует принимать?

Рекомендуемое суточное количество фолата для взрослых составляет 400 мкг. Беременным рекомендуется 400–800 мкг этого витамина в сутки.

Если вы принимаете такие лекарственные средства, как противосудорожные (фосфенитоин, фенитоин, примидон), барбитураты, капецитабин, метотрексат, противомалярийное средство пириметамин, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем принимать фолиевую кислоту.