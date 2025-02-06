В чем разница между фолиевой кислотой и фолатом?
Фолиевая кислота — это синтетическая форма витамина B9, называемого фолатом.
Какая роль фолата в организме?
Фолат (витамин B9) важен для формирования эритроцитов и здорового роста и функционирования клеток. Фолат участвует в расщеплении гомоцистеина. Фолат играет важную роль на ранних сроках беременности в снижении риска врожденных дефектов головного мозга и позвоночника.
В каких продуктах содержится фолат?
Фолат содержится в определенных продуктах в естественном виде. Высокое содержание фолата в темно-зеленых овощах, фасоли, горохе и орехах.
К фруктам с большим количеством фолата относятся апельсины, лимоны, бананы, дыни и клубника. Также фолат содержится в субпродуктах (печени, почках).
Важно! Тепловая обработка приводит к снижению содержания фолата в продуктах.
В каких случаях отмечается повышенный риск дефицита фолата?
Ряд заболеваний и состояний обусловливают увеличение потребности в фолате либо нарушение его всасывания, что может привести к развитию дефицита. К ним относятся:
- алкоголизм;
- гемолитическая анемия;
- продолжительная диарея;
- продолжительная лихорадка;
- гемодиализ;
- целиакия;
- заболевания печени;
- продолжительный стресс;
- состояние после хирургического удаления желудка;
- искусственное вскармливание младенцев необогащенными смесями, козьим молоком;
- недостаточная масса тела при рождении у младенцев.
Чем опасен дефицит фолата?
Анемия. Дефицит фолиевой кислоты может привести к развитию макроцитарной анемии.
Сердечно-сосудистые заболевания и инсульт. Фолат необходим для расщепления гомоцистеина. Повышенный уровень гомоцистеина связан с повышенным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний. В исследованиях установлено, что прием фолиевой кислоты снижает уровень гомоцистеина и способствует профилактике инсульта.
Деменция. В ряде исследований выявлено, что повышенный уровень гомоцистеина может приводить к ухудшению когнитивных функций, а низкий уровень фолата — развитию деменции. В то же время прием фолиевой кислоты не повышает когнитивные функции.
Рак. В результате проведенных эпидемиологических исследований зафиксировано, что получение достаточного количества фолата из пищевых источников снижает риск различных видов онкопатологии, включая рак поджелудочной железы, колоректальный, шейки матки, пищевода и других видов. В то же время прием фолиевой кислоты, вероятно, неэффективен для профилактики новообразований и в некоторых случаях может привести к повышению риска их развития.
Депрессия. Низкий уровень фолата обусловливает повышение риска развития депрессии. В результате исследований установлено, что фолиевая кислота может быть эффективной в комплексном долгосрочном лечении депрессии.
Врожденные дефекты развития плода в случае дефицита фолиевой кислоты у беременной.
В каких случаях рекомендуется прием фолиевой кислоты?
Беременность и преконцепционная подготовка. В исследованиях установлена эффективность применения фолиевой кислоты в период беременности для профилактики развития пороков нервной трубки у плода. В идеале рекомендуется начинать прием фолиевой кислоты на этапе планирования беременности — за 3 мес до ориентировочного зачатия. Также прием фолиевой кислоты рекомендуется женщинам в период кормления грудью.
Пищевой дефицит фолата — рекомендуется применение фолиевой кислоты. Также во многих странах производятся обогащенные фолиевой кислотой продукты (например крупы, макароны).
Повышенный уровень гомоцистеина — может быть рекомендован прием фолиевой кислоты в комплексе с витаминами B6 и B12 для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Комплексная терапия депрессии.
Макроцитарная анемия. В то же время в случае развития неврологических нарушений монотерапия фолиевой кислотой неэффективна и ее следует применять в комплексе с витамином В12.
Какую дозу фолата или фолиевой кислоты в сутки следует принимать?
Рекомендуемое суточное количество фолата для взрослых составляет 400 мкг. Беременным рекомендуется 400–800 мкг этого витамина в сутки.
Если вы принимаете такие лекарственные средства, как противосудорожные (фосфенитоин, фенитоин, примидон), барбитураты, капецитабин, метотрексат, противомалярийное средство пириметамин, проконсультируйтесь с лечащим врачом, прежде чем принимать фолиевую кислоту.