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Новости медицины и фармацииВозвращение к массовым мероприятиям — по какому сценарию? Исследование

Возвращение к массовым мероприятиям — по какому сценарию? Исследование

Опубликовано  25.08.2020

Одна из самых масштабных на сегодня попыток изучить ход крупных событий в условиях пандемии COVID-19 — исследовательский проект «Рестарт-19» (Restart-19), который был реализован во время концерта Тима Бендзко на Лейпцигской арене 22 августа 2020 г. Во время трех концертов в течение дня исследованы разные сценарии организации массовых мероприятий. Так, первый прошел так же, как до пандемии: в концертный зал вели всего два входа, посетители сидели близко друг к другу и могли свободно перемещаться по зданию, включая посещение буфетов, образование толп в таких условиях неизбежно. Во втором задействовали четыре входа, каждый зритель мог войти только через назначенный ему, половина мест свободна. В третьем, который, как и предыдущий, предусматривал ношение респиратора FFP2, расстояние между парами посетителей, пришедших вместе, — не менее 1,5 м.

Организаторы исследования хотят выяснить, где плотность посетителей особенно высока, и как можно снизить риски. Для этого встречи участников, длящиеся несколько секунд на расстоянии менее 1,50 м, записывали с помощью трассировщика — маленькой зеленой мигающей квадратной коробочки, которая вешается на шею каждого испытуемого. Все участники также использовали дезинфицирующее средство, которое флуоресцирует в УФ-свете, оставляя следы на всех предметах при прикосновении обработанными руками. Кроме того, об образовании аэрозолей судили с учетом показателей газоанализаторов, выявляющих концентрацию углекислого газа.

Для участия в мероприятии зарегистрировались около 2000 человек, фактически пришли около 1400. Согласно условиям ими стали лица в возрасте 18–50 лет без хронических заболеваний сердца и легких. Результаты исследования ожидают не ранее октября.

По материалам www.spiegel.de; www.handelsblatt.com; фото: Hendrik Schmidt / dpa

Опубликовано  25.08.2020

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