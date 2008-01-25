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Новости медицины и фармацииВозможно ли консервативное лечение при катаракте? Мнение экспертов

Возможно ли консервативное лечение при катаракте? Мнение экспертов

Опубликовано  30.05.2022

Сегодня хирургическое вмешательство является единственным эффективным методом лечения при катаракте.

В недавнем исследовании оценивали эффективность применения оксистерола для безоперационного лечения при катаракте у мышей. У около 50% мышей было отмечено восстановление прозрачности хрусталика глаза. Однако требуются дополнительные исследования эффективности применения оксистерола в терапии при катаракте у людей.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), катаракта является основной причиной слепоты и нарушения зрения во всем мире. Катаракту диагностируют у 65,2 млн человек в мире.

При катаракте наблюдается помутнение хрусталика. Факторами риска развития патологии являются пожилой возраст, избыточное пребывание на солнце, травмы глаза, курение, сахарный диабет, прием некоторых лекарственных средств.

Доктор Эшли Бриссетт (Ashley Brissette), специалист по хирургии катаракты из медицинского центра Weill Cornell Medicine, которая не участвовала в исследовании, объяснила, что основным методом лечения при катаракте является хирургическое удаление пораженного хрусталика и замена его на искусственную линзу. Также доктор Э. Бриссетт подчеркнула, что катаракта повышает риск развития деменции и переломов вследствие падений.

В недавнем же исследовании оценивали эффективность кислородосодержащего производного холестерина оксистерола для восстановления прозрачности хрусталика.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Investigative Ophthalmology and Visual Science».

Исследование было проведено на 35 мышах с помутнением хрусталика вследствие мутаций в генах, кодирующих белки αB-кристаллин или αA-кристаллин. Подобный механизм развития катаракты отмечается у лиц пожилого возраста.

В правый глаз 26 мышей исследователи закапывали 1 каплю оксистерола, в левый глаз этих мышей закапывали 1 каплю циклодекстрина. Девять мышей не получали лечения и составляли контрольную группу.

Было отмечено, что у 61% мышей, которым вводили оксистерол, наблюдалось повышение степени прозрачности хрусталика правого глаза, в который вводили оксистерол.

Доктор Хаджи Угур Челик (Haci Ugur Celik), доцент клинической офтальмологии в Медицинском центре Университета Рочестера (University of Rochester Medical Center), штат Нью-Йорк, не принимал участия в исследовании. Однако он подчеркнул, что исследование имело определенные ограничения. Так, патофизиологические и биохимические механизмы развития помутнения хрусталика включают оксидантно-антиоксидантный дисбаланс, нарушения внутриклеточного пути MAPK, протеинкиназного пути, модификацию белков, перекисное окисление липидов и др. У исследуемых мышей отмечали мутацию генов, кодирующих белки αA- и αB-кристаллин, как основной патофизиологический механизм развития катаракты.

Доктор Х.У. Челик высказал сомнения, что консервативное лечение может быть альтернативой хирургическому. В то же время, по его мнению, необходимы дальнейшие клинические исследования.

Доктор Э. Бриссетт также подчеркнула важность дальнейших исследований. Однако она считает, что хирургическое лечение при катаракте может комбинироваться с вмешательствами для коррекции аномалии рефракции. Оксистерол же потенциально способствует повышению прозрачности хрусталика, но не влияет на нарушения рефракции.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  30.05.2022

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