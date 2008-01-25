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Новости медицины и фармацииВозможно ли диагностировать атопический дерматит до клинической манифестации заболевания?

Возможно ли диагностировать атопический дерматит до клинической манифестации заболевания?

Опубликовано  27.02.2023

Ученые из больницы National Jewish Health выявили биомаркеры, связанные с потенциальным риском развития аллергических заболеваний у младенцев.

Атопический дерматит диагностируют у 20–30% детей во всем мире. Для заболевания характерно развитие в раннем возрасте и в дальнейшем симптомы могут прогрессировать. В некоторых случаях у ребенка с атопическим дерматитом могут развиваться и другие аллергические заболевания (например пищевая аллергия, аллергический ринит, бронхиальная астма) — это называется аллергическим маршем.

Старший автор исследования Дональд Леунг (Donald Leung), руководитель педиатрического отделения аллергии и клинической иммунологии в больнице National Jewish Health, объяснил, что атопический дерматит — это хроническое рецидивирующее заболевание. Он подчеркнул важность профилактики данной патологии.

Исследование было проведено в сотрудничестве с больницами в Корее.

Двухмесячным детям, у которых на момент включения в исследование не было клинических симптомов атопического дерматита, накладывали неинвазивные кожные пластыри на предплечья. В отличие от ранее проводимой биопсии кожи, данные специальные пластыри позволяют проводить забор клеток кожи безболезненно.

В исследование были включены как дети с семейным анамнезом атопического дерматита, так и участники без отягощенного семейного анамнеза. Период наблюдения составлял 2 года.

Полученные с помощью специальных пластырей клетки кожи были проанализированы методом масс-спектрометрии. Так, в исследовании был определен иммунный и липидный профиль эпидермиса младенцев. Исследование полученных клеток было проведено в лаборатории масс-спектрометрии в больнице National Jewish Health. Доктор философии Евгений Бердышев (Evgeny Berdyshev) — ведущий автор исследования и руководитель лаборатории.

Доктор Д. Леунг объяснил, что важно выявлять пациентов с повышенным риском развития атопического дерматита до появления первых клинических симптомов. Это потенциально будет способствовать разработке эффективных методов профилактики данного заболевания.

Биомаркерами потенциального развития атопического дерматита являются интерлейкин-13 и эпителиальный цитокин — тимический стромальный лимфопротеин (Thymic stromal lymphopoietin — TSLP). Д. Леунг объяснил, что детям, у которых будут выявлены данные биомаркеры, могут быть рекомендованы средства для смягчения кожи, способствующие поддержанию ее барьерной функции, а также специфические биологические препараты. Он подчеркнул, что основной механизм развития атопического дерматита — нарушение целостности кожного барьера и его повышенная проницаемость для различных аллергенов.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования в данной области.

Результаты исследования были опубликованы в издании «Journal of Allergy and Clinical Immunology».

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  27.02.2023

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