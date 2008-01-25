Обструкция выходного тракта правого желудочка — часто выявляемый врожденный порок сердца. На сегодня разработано несколько методов хирургической коррекции при данной патологии. В то же время после проведения операции существует риск развития стеноза клапана легочной артерии и/или регургитации, дисфункции правого желудочка и фатальных аритмий. Зачастую пациентам с врожденными пороками сердца требуется вмешательство по замене клапана легочной артерии с применением биопротезов клапанов, изготовленных из материалов, полученных от коров или свиней, которые со временем изнашиваются. Это приводит к тому, что пациенты нуждаются в периодических операциях по замене клапана на протяжении всей жизни, что повышает риск развития хирургических осложнений.

Так, на сегодня исследователи разрабатывают альтернативные методы замены клапана легочной артерии для снижения риска развития осложнений, связанных с повторными оперативными вмешательствами.

Транскатетерная замена клапана легочной артерии является потенциальным малоинвазивным методом восстановления функции правого желудочка и клапана легочной артерии.

Профессор Адольф Кай-Тунг Чау (Adolphus Kai-Tung Chau) из Медицинского центра Китайского университета Гонконга (Chinese University of Hong Kong Medical Center) рассказал о преимуществах транскатетерной замены клапана легочной артерии.

Професор А.К.-Т. Чау объяснил, что критерии проведения транскатетерной замены клапана легочной артерии отличаются в разных кардиологических обществах. В то же время, по его мнению, учитывая, что эта процедура является минимально инвазивной по сравнению с хирургической заменой клапана легочной артерии, потенциально она позволяет провести коррекцию порока большему количеству бессимптомных пациентов.

Перед проведением транскатетерной замены клапана легочной артерии необходимо провести тщательное передоперационное обследование, включая сбор анамнеза, физикальное обследование, рентгенограмму грудной клетки, электро- и эхо-кардиограмму, а также другие методы визуализации для установления морфологии врожденного порока сердца и наличия существующих легочных осложнений.

План проведения вмешательства разрабатывается индивидуально междисциплинарной командой специалистов. Перед проведением процедуры транскатетерной замены клапана легочной артерии оцениваются анатомические и гемодинамические параметры легочной артерии, а также коронарных артерий и аорты. Затем канал выносящего тракта правого желудочка подготавливают к имплантации с предварительным стентированием и последовательной баллонной дилатацией для поддержания адекватного давления в правом желудочке и профилактики развития недостаточности клапана.

В отличие от обычной операции на открытом сердце, транскатетерная замена проводится путем введения полой транскатетерной трубки через бедренную или яремную вену в сердце. Клапан имплантируется и устанавливается в нужное положение с помощью баллонной дилатации. После имплантации проводят оценку постпроцедурных гемодинамических параметров и ангиограммы для оценки работоспособности клапана и исключения периклапанного тока крови. Преимущество транскатетерной замены клапана легочной артерии заключается в том, что новый клапан помещается в отверстие патологически измененного клапана после проведения подготовительного этапа процедуры.

На сегодня ведутся исследования в области расширения возможности применения транскатетерной замены клапана легочной артерии. На данный момент Harmony и Edward Sapien являются единственными клапанами, применяемыми для транскатетерной замены клапана легочной артерии, одобренными Управлением по контролю за пищевыми продуктами и лекарственными средствами США (Food and Drug Administration — FDA). Тем не менее, продолжаются разработки новых клапанов для процедуры транскатетерной замены.

В исследованиях показано, что транскатетерная замена клапана легочной артерии связана с более низким риском летального исхода, чем открытое хирургическое вмешательство, также при проведении данной малоинвазивной процедуры отмечают более низкую вероятность необходимости проведения повторных хирургических вмешательств. Показано, что транскатетерная замена клапана легочной артерии способствует восстановлению функции правого желудочка. Пациентам, перенесшим данную процедуру, рекомендуется проведение тщательного обследования для профилактики развития эндокардита и сдавления коронарных артерий, которые являются редкими, но серьезными осложнениями.

Еще одно важное преимущество процедуры транскатетерной замены клапана легочной артерии — более короткие послеоперационный период и срок пребывания в больнице, чем при проведении открытого хирургического вмешательства.

Профессор А.К.-Т. Чау подчеркнул, что транскатетерная замена клапана легочной артерии может рассматриваться как вмешательство выбора у детей младшего возраста и в период активного роста.

По материалам www.medicalxpress.com