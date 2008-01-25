Сердечно-сосудистые заболевания являются наиболее частой причиной летальных исходов во всем мире. В 2019 г. около 17,9 млн смертей были обусловлены такой патологией. Повышенный уровень холестерина является модифицируемым фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний. Так, в исследованиях показано, что при снижении уровня холестерина на 10%, риск развития сердечно-сосудистой патологии снижается на 30%.

Биотехнологическая компания Verve Therapeutics начала клинические исследования однократно вводимого генно-инженерного препарата для редактирования генов. Потенциально это лекарственное средство снизит уровень холестерина у больных с гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией. На сегодня проведены доклинические исследования на приматах. В доклинических исследованиях показано среднее снижение холестерина липопротеинов низкой плотности более чем на 60% спустя 20 мес после однократного введения генно-инженерного препарата.

Основой нового метода лечения, разработанного компанией Verve Therapeutics, является технология генетического редактирования под названием CRISPR, что означает кластеризованные регулярно расположенные короткие палиндромные повторы (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats). С помощью этой технологии можно изменить ДНК человека и в конечном счете модифицировать функционирование определенных генов. CRISPR была разработана в 2012 г., и уже проведен ряд клинических исследований ее использования при раке легкого, врожденном амаврозе, болезни Лебера и серповидноклеточной анемии.

Исследуемый препарат ингибирует ген PCSK9 (кодирует синтез фермента, регулирующего количество рецепторов холестерина в печени).

Гетерозиготная семейная гиперхолестеринемия — подтип атеросклеротического сердечно-сосудистого заболевания, которое характеризуется повышением уровня холестерина липопротеинов низкой плотности и образованием атеросклеротических бляшек в сосудах.

Эндрю Беллинджер (Andrew Bellinger), ведущий научный и медицинский сотрудник Verve Therapeutics, рассказал, что, применяя современные методы холестериноснижающей терапии, менее 20% пациентов с семейной гетерозиготной гиперхолестеринемией достигают целевого уровня холестерина. Во многом это обусловлено необходимостью пожизненного приема лекарственных средств и низкой приверженностью больных лечению. По его мнению, исследуемый генно-инженерный препарат может принципиально изменить подходы к терапии лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он подчеркнул, что одним из важнейших преимуществ лекарственного средства является то, что оно проявляет холестериноснижающее действие при однократном применении.

Сегодня начато первое клиническое исследование применения генно-инженерной терапии редактирования генов CRISPR, включившее 40 взрослых пациентов с диагностированной гетерозиготной семейной гиперхолестеринемией и атеросклеротическим сердечно-сосудистым заболеванием. Verve Therapeutics планирует опубликовать результаты исследования в 2023 г.

По материалам www.medicalnewstoday.com