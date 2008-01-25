В недавнем исследовании, проведенном на базе Йоркского университета (York University), было показано, что воздействие фтора, содержащегося в питьевой воде, обусловливает повышение риска развития гипотиреоза у беременных.

Также было выявлено, что у мальчиков, у чьих матерей был диагностирован гипотиреоз, наблюдаются более низкие показатели IQ по сравнению с теми, у матерей которых отмечали нормальный уровень гормонов щитовидной железы.

Так, в более раннем исследовании, проведенном на базе Йоркского университета, было показано, что у мальчиков, чьи матери подвергались воздействию фтора, показатели IQ были ниже, чем в среднем в популяции. По оценкам ученых, в данном исследовании объясняется механизм воздействия фтора на женщину в период беременности и на последующее интеллектуальное развитие ребенка.

На сегодня в ряде населенных пунктов соединения фтора добавляют в водопроводную воду для снижения риска развития кариеса у населения. В то же время свойство фтора подавлять функции щитовидной железы известно с 1930-х годов. Предположительно, фтор ингибирует абсорбцию йода и таким образом вызывает нарушения синтеза гормонов щитовидной железы.

Докторант нейропсихологии Миган Холл (Meaghan Hall), ведущий исследователь, объяснила, что существует связь между выраженным воздействием фтора и нарушением работы щитовидной железы. Кроме того, установлена ассоциация между некомпенсированным гипотиреозом в период беременности и неблагоприятными исходами у детей. На сегодня получены данные о том, что пренатальное воздействие фтора обусловливает развитие нарушений когнитивных функций у детей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science of the Total Environment».

В данное наблюдение были включены 1500 женщин, участвовавших в Исследовании матери и младенца по химическим веществам в окружающей среде (Maternal Infant Research on Environmental Chemicals — MIREC), которое проводилось под руководством Министерства здравоохранения Канады (Health Canada) и было посвящено изучению воздействия химических веществ в окружающей среде на уязвимые группы населения, в том числе беременных и младенцев.

В исследование были включены женщины, употреблявшие в период беременности водопроводную воду. Участницы были распределены на группы в зависимости от уровня фтора в употребляемой ими водопроводной воде.

Было выявлено, что повышение уровня фторидов в питьевой воде на 0,5 мг на литр было связано с увеличением в 1,65 раза вероятности развития гипотиреоза в период беременности.

Старший автор исследования и клинический нейропсихолог, руководитель лаборатории Тилля на факультете здравоохранения (Faculty of Health’s Till Lab) Кристин Тилл (Christine Till) объяснила, что употребление фторированной воды в период беременности обусловливает повышение риска развития гипотиреоза на 65%. Она также подчеркнула, что полученные в исследовании результаты вызывают тревогу. Известно, что гипотиреоз у женщины в период беременности повышает вероятность развития патологических изменений нервной системы плода.

При этом исследователи отметили, что не было выявлено корреляции между уровнем фтора в моче беременных и риском развития гипотиреоза. По оценкам ученых, уровень фтора в водопроводной воде является более надежным индикатором длительного воздействия фтора, чем уровень фтора в моче.

Исследователи подчеркнули необходимость последующей оценки безопасности фторирования водопроводной воды.

По материалам www.medicalxpress.com