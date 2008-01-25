Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииВоздействие фтора и гипотиреоз в период беременности: есть ли связь?

Воздействие фтора и гипотиреоз в период беременности: есть ли связь?

Опубликовано  13.02.2023

В недавнем исследовании, проведенном на базе Йоркского университета (York University), было показано, что воздействие фтора, содержащегося в питьевой воде, обусловливает повышение риска развития гипотиреоза у беременных.

Также было выявлено, что у мальчиков, у чьих матерей был диагностирован гипотиреоз, наблюдаются более низкие показатели IQ по сравнению с теми, у матерей которых отмечали нормальный уровень гормонов щитовидной железы.

Так, в более раннем исследовании, проведенном на базе Йоркского университета, было показано, что у мальчиков, чьи матери подвергались воздействию фтора, показатели IQ были ниже, чем в среднем в популяции. По оценкам ученых, в данном исследовании объясняется механизм воздействия фтора на женщину в период беременности и на последующее интеллектуальное развитие ребенка.

На сегодня в ряде населенных пунктов соединения фтора добавляют в водопроводную воду для снижения риска развития кариеса у населения. В то же время свойство фтора подавлять функции щитовидной железы известно с 1930-х годов. Предположительно, фтор ингибирует абсорбцию йода и таким образом вызывает нарушения синтеза гормонов щитовидной железы.

Докторант нейропсихологии Миган Холл (Meaghan Hall), ведущий исследователь, объяснила, что существует связь между выраженным воздействием фтора и нарушением работы щитовидной железы. Кроме того, установлена ассоциация между некомпенсированным гипотиреозом в период беременности и неблагоприятными исходами у детей. На сегодня получены данные о том, что пренатальное воздействие фтора обусловливает развитие нарушений когнитивных функций у детей.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «Science of the Total Environment».

В данное наблюдение были включены 1500 женщин, участвовавших в Исследовании матери и младенца по химическим веществам в окружающей среде (Maternal Infant Research on Environmental Chemicals — MIREC), которое проводилось под руководством Министерства здравоохранения Канады (Health Canada) и было посвящено изучению воздействия химических веществ в окружающей среде на уязвимые группы населения, в том числе беременных и младенцев.

В исследование были включены женщины, употреблявшие в период беременности водопроводную воду. Участницы были распределены на группы в зависимости от уровня фтора в употребляемой ими водопроводной воде.

Было выявлено, что повышение уровня фторидов в питьевой воде на 0,5 мг на литр было связано с увеличением в 1,65 раза вероятности развития гипотиреоза в период беременности.

Старший автор исследования и клинический нейропсихолог, руководитель лаборатории Тилля на факультете здравоохранения (Faculty of Health’s Till Lab) Кристин Тилл (Christine Till) объяснила, что употребление фторированной воды в период беременности обусловливает повышение риска развития гипотиреоза на 65%. Она также подчеркнула, что полученные в исследовании результаты вызывают тревогу. Известно, что гипотиреоз у женщины в период беременности повышает вероятность развития патологических изменений нервной системы плода.

При этом исследователи отметили, что не было выявлено корреляции между уровнем фтора в моче беременных и риском развития гипотиреоза. По оценкам ученых, уровень фтора в водопроводной воде является более надежным индикатором длительного воздействия фтора, чем уровень фтора в моче.

Исследователи подчеркнули необходимость последующей оценки безопасности фторирования водопроводной воды.

По материалам www.medicalxpress.com

Опубликовано  13.02.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости