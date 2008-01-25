ВОЗ пополняет свою библиотеку мобильных приложений
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) изучает потенциал технологии мобильных приложений, чтобы расширить свой охват в решении ряда глобальных проблем общественного здравоохранения. Так, Департамент по борьбе с забытыми тропическими болезнями (Department of Control of Neglected Tropical Diseases) превратил учебное пособие по забытым тропическим болезням кожи в 2018 г. в новое интерактивное приложение, доступное бесплатно как для Android, так и для iOS. Помимо прочего, оно позволяет быстро обмениваться информацией через окно чата с целью получения быстрых ответов на общие вопросы. Перечень соответствующих заболеваний включает кожный лейшманиоз, проказу, лимфатический филяриатоз, чесотку, грибковые заболевания и др.
Медицинские работники разных специальностей найдут его полезным в повседневной клинической практике, — надеется Департамент. ВОЗ приглашает будущих пользователей поделиться своими замечаниями и предложениями в отношении приложения, поддерживающего несколько европейских языков.
В библиотеке приложений ВОЗ есть предназначенные для предупреждения неинфекционных заболеваний, организации здорового питания (eLENAmobile), ухода за больными с лихорадкой Зика, предоставляющие статистику по Европейскому региону и др.
По материалам www.who.int
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