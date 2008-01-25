Общеизвестно, что сон важен для здоровья. Это верно практически для всех живых существ.

В результате нового исследования было установлено, что способность легко восстановиться после недосыпания (поспать больше часов) является скорее мифом, чем фактом.

Исследователи из Ягеллонского университета в Кракове, Польша (Jagiellonian University in Kraków, Poland), тщательно изучили изменения в функционировании организма, связанные с недосыпанием у взрослых. Их результаты появились в журнале «PLоS ONE» .

Участники исследования частично недосыпали в течении 10 дней, спали примерно на 1/ 3 меньше, чем обычно. Затем последовала неделя восстановления.

Результаты исследования показывают, что лишение сна серьезно сказывается на функциональности организма. Дефицит способности людей ясно мыслить имел тенденцию накапливаться по мере прогрессирования частичного ограничения сна.

Догнать сложно

Оказалось, что участникам исследования было тяжело восстановиться после дефицита сна — даже после дополнительного сна в последующие дни.

Количество сна, необходимое людям, сильно различается. Однако в среднем для поддержания максимальной функциональности взрослым требуется минимум 7 ч каждый день.

Доктор Стефани М. Шталь (Dr. Stephanie M. Stahl), доцент кафедры клинической медицины и клинической неврологии Медицинской школы Университета Индианы в Индианаполисе (Indiana University School of Medicine in Indianapolis), специализирующаяся на медицине сна, не принимала участия в исследовании. Однако в интервью «Medical News Today» она прокомментировала важность этого и подобных исследований.

«Результаты этого исследования еще раз подтвердили большое количество доказательств того, что недостаток сна отрицательно влияет на нашу дневную деятельность. Они подчеркивают, что даже кратковременное уменьшение количества часов сна (всего на 1–2 ч), вызывает стойкие нарушения в организме человека, даже после 1 нед получения достаточного количества сна», — отметила она.

Утомленный мир

В сегодняшней загруженной жизни взрослые очень часто жертвуют сном ради работы, развлечений и по другим причинам.

Многие люди недооценивают влияние хронического недосыпания на свое психическое и физическое здоровье. Они считают, что могут восполнить недостаток сна, например, дольше спать по выходным. Однако новое исследование дает основания предположить, что мы можем сильно переоценить эту способность.

В своей статье исследователи отмечают, что нарушение сна всегда было обычным явлением в определенных профессиях и отраслях, таких как здравоохранение, развлечения и транспорт. Однако многие люди, работающие в дневную смену, теперь работают из дома, что приводит к стиранию границ между работой и личной жизнью.

Хотя возможность работать удаленно была компромиссом для многих во время глобальной пандемии, однако все не так просто. Нарушение ритма отдыха и активности — один из распространенных побочных эффектов удаленной работы, что и отмечают исследователи.

Мир, который никогда не спит

Современная жизнь развивается все более быстрыми темпами, и постоянно существует необходимость действовать, производить и достигать. Это, конечно же, очень удобно для высокой производительности труда во всех сферах, однако в таком случае происходит игнорирование фундаментального факта человеческой биологии: мы — дневные существа.

Мы привыкли спать по ночам и бодрствовать в дневное время. Кроме того, нам необходимо минимальное количество сна каждые 24 ч.

«Хроническое недосыпание — очень недооцененная проблема в нашем обществе. Недосыпание — очень частая причина плохой концентрации внимания, рассеянности и дневной сонливости, повышается риск несчастных случаев, в том числе дорожно-транспортных происшествий. Проблемы, связанные с недосыпанием, на этом не заканчиваются. Многие люди не осознают, как недостаток сна может повлиять на их здоровье. Недостаток сна может повысить риск развития заболеваний со стороны сердечно-сосудистой системы, инсульта, рака, инфекционных заболеваний и слабоумия», — подчеркнула доктор С. Шталь.

В этом году в журнале «Nature Communications» были опубликованы результаты большого исследования, которые демонстрируют, что при постоянной длительности сна 6 ч и менее (в возрасте 50–60 лет) риск развития деменции повышается на 30%.

Восстановление: миф о том, что «я посплю позже»

Распространено мнение, что небольшое недосыпание, вероятно, не повлияет на здоровье. Восстановление после недостатка сна — вот что больше всего интересовало исследовательскую группу.

В новом исследовании ученые применили сложные методы фиксации состояния бодрствования/отдыха. Одним из таких методов была непрерывная актиграфия (мониторинг циклов активности/отдыха), при которой датчики на теле отслеживают уровень активности участников.

Ученые также ежедневно отслеживали активность мозга на электроэнцефалограмме и использовали различные тесты субъективных и объективных когнитивных функций. Они установили, что после 1 нед так называемого наверстывающего сна до исходного уровня восстанавливалась только скорость реакции, в то время как другие поведенческие, двигательные и нейрофизиологические показатели не были восстановлены.

Однако размеры выборки были относительно небольшими, поэтому, по словам доктора С. Штала, исследование было «несколько недостаточно мощным».

В заключение исследователи установили, что для преодоления нейроповеденческих последствий хронического частичного недосыпания потребуется гораздо больше времени, чем предполагалось.

Другими словами, мы не должны быть уверены, что человек легко и быстро восстановится до исходного уровня после периода ограничения сна, если потом будет спать дольше, потому как могут произойти нарушения в способности ясно мыслить и функционировать.

Доктор Арик Пратер, доктор философии (Dr. Aric Prather, Ph.D.), доцент психиатрии Калифорнийского университета в Сан-Франциско (University of California, San Francisco), отметил, что это исследование предоставляет дополнительные доказательства того, что длительное недосыпание может быть причиной значительных нарушений в организме человека, которые впоследствии нелегко устранить.

По материалам www.medicalnewstoday.com