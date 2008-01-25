В недавнем исследовании, проведенном на мышах, продемонстрировано, что применение габапентина способствует восстановлению неврологических функций после инсульта.

Так, в исследовании у мышей моделировали ишемический тромботический инсульт в сенсомоторной коре головного мозга. Период наблюдения составлял 6 нед. Было выявлено, что восстановление двигательных функций, нарушенных вследствие инсульта, у мышей, получавших габапентин, было более полноценным, чем в контрольной группе. Важно, что спустя 2 нед после прекращения курса терапии габапентином у мышей сохранялось восстановление двигательных функций, тогда как у мышей из контрольной группы такого восстановления не наблюдалось.

Доктор Андреа Тедески (Andrea Tedeschi), доцент кафедры неврологии Медицинского центра Университета штата Огайо (Department of Neuroscience at Ohio State University Medical Center), объяснил, что габапентин способствует перестройке нервной ткани для выполнения функций, нарушенных вследствие ишемического повреждения нейронов. Этот процесс называется пластичностью нервной ткани. Он подчеркнул, что введение габапентина наиболее эффективно в ранний послеинсультный период.

Габапентин блокирует два белка, α-2 δ-1 и α-2 δ-2. Уровень этих белков повышается при повреждении головного мозга: после инсульта или черепно-мозговой травмы. При повышенном же уровне данных белков в головном мозге снижается пластичность нервной ткани. Кроме того, габапентин снижает характерную для постинсультного периода гипервозбудимость нейронов. Гипервозбудимость же нейронов в условиях ишемии приводит к увеличению зоны поражения нервной ткани. Именно с гипервозбудимостью нейронов связано развитие центральной боли в постинсультный период.

Доктор А. Тедески подчеркнул, что при этом габапентин имеет противопоказания к применению и потенциально сможет назначаться не во всех клинических ситуациях.

Доктор Майкл У. О’Делл (Michael W. O’Dell), профессор клинической реабилитационной медицины в медицинском центре Weill Cornell Medicine в Нью-Йорке, не участвовал в исследовании. Но, по его мнению, исследования препаратов, повышающих пластичность нервной системы в постинсультный период, очень важны. Однако необходимы дальнейшие клинические исследования в этой области с целью подтверждения эффективности габапентина у людей, перенесших ишемический инсульт.

По материалам www.medicalnewstoday.com