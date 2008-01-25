Исследователи из Университета Лилля (Université de Lille) при поддержке Института Пастера ((L’Institut Pasteur), Марсельского университета (Université de Marseille) и ряда других организаций разрабатывают быстрый, чувствительный и недорогой портативный электрохимический тест на COVID-19 с использованием слюны. Данный проект — CorDial-S, рассчитанный на 12 мес (с 1 декабря 2020 г. по 30 ноября 2021 г.), получает европейское финансирование в рамках CORDIS на общую сумму 2,8 млн евро.

Исследователи предложили не требующее лабораторных условий, быстрое (<30 мин), чувствительное (200 вирусных частиц/мл), селективное (SARS-CoV-2) и недорогое (<20 евро) решение. C-POCT-S основан на сочетании нескольких технологий, таких как использование специфичных для COVID-19 наночастиц, магнитных наночастиц с высокой магнитной силой и модифицированных интерфейсов. Целью этого проекта является завершение оптимизации продукта, валидация его характеристик в клинических условиях и контроль качества производства, а также составление технической документации для подтверждения соответствия и присвоения маркировки «CE».

Чувствительный, быстрый, недорогой портативный тест можно легко проводить в аэропортах, театрах и т.д. На практике тест предусматривает взятие капли слизи из носа с последующим помещением тестовой полоски в пробирку, кончик которой соприкасается с электродом датчика, подключенного к смартфону через порт USB. Результат теста отображается на экране через 10 мин. Разработчики усовершенствуют свое устройство, чтобы устранить необходимость наличия пипетки, использовав вместо этого небольшое количество слюны.

Над подобным проектом под названием «Health Screen, Test and Protect» работает также Университет Флориды (University of Florida) (рисунок). Тестовую кассету через разъем USB подключают к смартфону. Активизируемую соответствующим приложением вспышку фотокамеры используют для возбуждения системы обнаружения в кассете, с последующим считыванием результата смартфоном. Ранее ученые из Флориды разрабатывали подобные тест-системы для диагностики серповидноклеточной анемии и малярии.

Рисунок Схематическое изображение процесса тестирования при помощи разрабатываемой Университетом Флориды системы

Быстрый электрохимический тест на грипп есть также в арсенале польской компании «SensDx». При этом для выявления гриппа необходимо использовать мазки из носоглотки, а не слюну. Портативная тест-система Mobi SensDx для выявления COVID-19, использующая импедансный спектроскопический датчик, предназначена для подключения к компьютеру с операционной системой Microsoft Windows 10.

Тесты на COVID-19 с использованием слюны, в том числе со сбором образцов дома и даже применением самим пациентом, уже получали одобрение регуляторов.

По материалам cordis.europa.eu; epi.ufl.edu; sensdx.eu