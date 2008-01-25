Влияет ли диета на риск развития рака шейки матки?

Рак шейки матки является одним из наиболее распространенных гинекологических онкологических заболеваний. По прогнозам Американского онкологического общества (American Cancer Society), в 2022 г. в США рак шейки матки будет диагностирован у около 14 тыс. женщин.

Результаты исследования демонстрируют, что существует взаимосвязь между диетой и риском развития различных заболеваний, в том числе некоторых видов рака.

Существует ли связь между рационом питания и риском развития рака шейки матки?

До 99,7% случаев рака шейки матки возникает в результате инфицирования вирусом папилломы человека (ВПЧ). Эта вирусная инфекция вызывает патологические изменения в шейке матки, что приводит к развитию данной формы рака. В то же время прогрессирование изменений, вызванных инфекцией ВПЧ, в значительной степени зависит от состояния иммунной системы женщины.

Для ранней диагностики рака шейки матки рекомендуется регулярное прохождение осмотров у гинеколога с взятием мазка Папаниколау (цитологический мазок) и тестирование на ВПЧ. На начальных стадиях заболевание зачастую имеет бессимптомное течение.

В настоящее время существует три вакцины против ВПЧ, которые защищают от онкогенных штаммов ВПЧ, вызывающих рак шейки матки.

Риск развития рака шейки матки повышают такие факторы, как курение, воздействие токсинов окружающей среды, коинфекция заболеваниями, передающимися половым путем, такими как ВИЧ, а также особенности питания.

Питание, отвечающее физиологическим потребностям организма в микро- и макронутриентах, способствует поддержанию оптимального состояния иммунной системы.

Кроме того, высокое содержание антиоксидантов в рационе питания также способствует снижению риска развития рака шейки матки.

Так называемая западная диета, или диета по западному образцу, обычно богата насыщенными жирами и трансжирами, сахарозой и хлоридом натрия. В исследованиях показано, что эти вещества способствуют повышению уровня различных провоспалительных цитокинов и нарушают работу иммунной системы.

При этом в исследованиях выявлено, что приверженность средиземноморской диете, богатой фруктами, овощами, горохом/бобами, ненасыщенными жирами и рыбой, связана со снижением риска развития рака шейки матки.

Употребление с пищей антиоксидантов, таких как каротиноиды, лютеин, зеаксантин и β-каротин, а также витаминов С, Е и А снижает риск развития рака шейки матки. Наиболее выражено при этом снижение риска развития рака шейки матки у курящих женщин.

Употребление с пищей достаточного количества фолиевой кислоты, витамина D и ликопина способствует снижению риска развития рака шейки матки даже у женщин, инфицированных ВПЧ.

При этом вышеперечисленные вещества снижают риск развития рака шейки матки посредством различных механизмов, поэтому оптимально, если они поступают в организм в комплексе.

В недавнем обсервационном исследовании, включившем около 300 тыс. женщин, продемонстрировано, что увеличение употребления в пищу богатых антиоксидантами фруктов и овощей приводит к снижению риска развития рака шейки матки.

Ежедневное увеличение потребления фруктов на 100 г, что эквивалентно 1 чашке клюквы, было связано со снижением риска развития рака шейки матки. Аналогичный эффект оказывало увеличение ежедневного потребления овощей на 100 г.

Какие же продукты рекомендуют употреблять в пищу исследователи?

Разнообразные фрукты и овощи;

сложные углеводы, такие как цельнозерновой хлеб, кускус, нешлифованный рис;

орехи, семена и оливковое масло, которые являются источниками полиненасыщенных жирных кислот;

зелень и специи, лук и чеснок;

бобовые, включая чечевицу, нут, фасоль и горох;

обезжиренные молочные продукты.

Также исследователи рекомендуют снизить употребление в пищу кухонной соли (хлорида натрия).

В дополнение к поддержанию сбалансированной диеты, в исследовании показано, что ежедневное употребление поливитаминных добавок женщинами, инфицированными ВПЧ, потенциально снижает риск тяжелого течения инфекции ВПЧ и развития рака шейки матки.

Диета же западного образца включает употребление в пищу значительного количества «фаст-фуда» — продуктов высокой степени обработки с низким содержанием клетчатки, высоким содержанием соли и сахара. Такая диета повышает риск развития рака и выраженности воспалительных реакций в организме.

Таким образом, продукты, употребление которых следует ограничить:

продукты с высоким содержанием сахара (десерты, сладкие напитки и т. д.);

переработанное мясо (колбасные изделия);

продукты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров.

В обсервационном исследовании с периодом наблюдения 10 лет, включившем более 100 тыс. человек, продемонстрировано, что избыточное употребление в пищу богатых сахарозой продуктов (молочных десертов, сладких напитков и столового сахара) значительно повышало риск развития онкологических заболеваний.

Употребление в пищу красного мяса (телятины, свинины и баранины) в количестве 100–200 г в день связано с повышенным риском развития рака как у женщин в пременопаузальный период, так и у женщин в период постменопаузы.

В то же время исследователи подчёркивают, что диета, употребление зелёного чая или лекарственных трав не могут заменить лечение рака шейки матки. В случае установления диагноза рака шейки матки необходима консультация онколога для выбора оптимальной терапии в конкретном клиническом случае.

По материалам www.medicalnewstoday.com