В недавнем исследовании канадские ученые показали, что витамин К и гамма-карбоксилирование в β-клетках поджелудочной железы потенциально снижают риск развития сахарного диабета. Таким образом, потенциально витамин К может применяться в профилактике и терапии сахарного диабета.

Исследование проведено учеными из Университета Монреаля (Université de Montréal) и дочернего Монреальского института клинических исследований (Montreal Clinical Research Institute).

Результаты исследования опубликованы в журнале «Cell Reports».

Сахарный диабет диагностируется у 1 из 11 человек во всем мире.

Витамин К играет важную роль в свертывании крови, в частности, в реакции гамма-карбоксилирования, ферментативной реакции, необходимой для процесса нормального тромбообразования.

Ранее исследователи высказали предположение, что витамин К и реакция гамма-карбоксилирования могут иметь и другие функции.

В нескольких исследованиях показана связь между снижением потребления витамина К и повышенным риском развития сахарного диабета.

Однако биологические механизмы, посредством которых витамин К снижает риск развития сахарного диабета, на сегодня до конца не изучены.

Адъюнкт-профессор медицины из Университета Монреаля Мэтью Феррон (Mathieu Ferron) и команда исследователей из Монреальского института клинических исследований, Канада, установили, что ферменты, участвующие в гамма-карбоксилировании и метаболизме витамина К, выявляются в большом количестве в β-клетках поджелудочной железы.

Именно β-клетки поджелудочной железы продуцируют инсулин — гормон, контролирующий уровень глюкозы в плазме крови.

М. Феррон отметил, что сахарный диабет развивается при снижении количества β-клеток или их функциональной способности. Он также сообщил, что для определения механизма цитопротекторного действия витамина К в отношении β-клеток ученые идентифицировали белок, подвергающийся гамма-карбоксилированию в этих клетках.

Работой в лаборатории М. Феррона руководила Джули Лакомб (Julie Lacombe). Она отметила, что это гамма-карбоксилированный белок, называемый ERGP. В исследовании показано, что этот белок играет важную роль в поддержании физиологических уровней кальция в β-клетках и таким образом способствует поддержанию нормальной секреции инсулина.

На сегодня необходимы дальнейшие исследования в этой области.

По материалам www.medicalxpress.com