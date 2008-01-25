По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention), у около 30% взрослых жителей США выявляют преддиабет. При данной патологии определяется повышение уровня глюкозы в плазме крови, однако оно не достигает значений, характерных для сахарного диабета. В большинстве случаев у лиц с преддиабетом в дальнейшем развивается сахарный диабет.

Ранее в исследованиях было показано, что витамин D в форме диетических добавок способствует снижению риска развития сахарного диабета II типа у взрослых с преддиабетом. В то же время в других исследованиях продемонстрировано, что модификация образа жизни обусловливает более значительное снижение вероятности возникновения данного заболевания, чем употребление витамина D в форме диетических добавок.

В новом системном обзоре и метаанализе было показано, что использование диетических добавок, содержащих витамин D, способствует снижению риска развития сахарного диабета II типа на 15 %.

В ряде исследований продемонстрировано снижение вероятности возникновения сахарного диабета II типа у участников, принимавших витамин D в форме диетических добавок. В то же время полученные данные не были статистически значимыми.

Доктор Анастассиос Г. Питтас (Anastassios G. Pittas), руководитель отдела эндокринологии, сахарного диабета и обмена веществ в Медицинском центре Тафтса (Tufts Medical Center), объяснил, что метаанализ был проведен с целью обобщения полученных ранее в исследованиях данных и определения их статистической значимости.

Критериям включения в метаанализ соответствовало 3 исследования, включивших 4190 участников: 56% из них были мужчинами, 51% — представителями европеоидной расы, 33% — монголоидной и 15% — негроидной. Средний возраст участников — 61 год, средний индекс массы тела — 31, а средний уровень 25-гидроксивитамина D в плазме крови составил 63 нмоль/л. Средний период наблюдения в исследованиях составлял 3 года.

В ходе анализа полученных данных было показано, что регулярное употребление диетических добавок с витамином D способствовало снижению риска развития сахарного диабета II типа на 15%. При этом не было выявлено статистически значимых различий между группами использования витамина D и группами плацебо по частоте развития побочных эффектов, включая нефролитиаз, гиперкальциемию и гиперкальциурию.

Авторы обзора отмечают, что снижение риска развития сахарного диабета II типа на фоне употребления витамина D не так значительно, как при модификации образа жизни.

Так, по данным исследований, интенсивное изменение образа жизни способствует снижению риска развития сахарного диабета II типа на 58%. Также в одном из исследований показано, что метформин обусловливает снижение вероятности возникновения сахарного диабета II типа у лиц с преддиабетом на 31%.

Авторы обзора подчеркнули, что безопасное количество витамина D — 100 мкг (4000 МЕ) в сутки. При употреблении в большем количестве отмечают повышенный риск развития побочных эффектов.

Доктор Елена Замора (Elena Zamora), доцент медицины Медицинской школы Макговерна (McGovern Medical School) в академическом медицинском научном центре UTHealth Houston, отметила, что дефицит витамина D выявляют у около 40% населения.

Доктор А.Г. Питтас объяснил, что необходимы дальнейшие исследования. На сегодня он планирует провести исследования для определения оптимального количества витамина D, способствующего снижению риска развития сахарного диабета II типа у взрослых с преддиабетом с минимальной вероятностью развития побочных эффектов.

Результаты метаанализа были опубликованы в журнале «Annals of Internal Medicine».

По материалам www.medicalnewstoday.com