Витамин D снижает риск летального исхода от рака?

В недавнем исследовании продемонстрировано, что регулярный прием витамина D способствует снижению риска летального исхода от рака на 12%.

Исследование проведено учеными из Немецкого центра исследования рака (German Cancer Research Center). Его результаты опубликованы в журнале «Aging Research Reviews».

Исследователи выявили, что витамин D способствует более выраженному снижению риска летального исхода у лиц в возрасте 70 лет и старше, чем у лиц молодого возраста. При этом витамин D более выраженно снижает риск летального исхода у лиц, которые начали его принимать до диагностирования у них онкопатологии.

Витамин D необходим для поддержания нормального кальциевого обмена, правильной работы иммунной системы, снижения уровня воспаления в организме, нормального роста, работоспособности мышц и здоровья нервной системы.

Человек обычно получает витамин D из продуктов питания, также этот витамин синтезируется в нашем организме под воздействием солнечных ультрафиолетовых лучей.

К продуктам с естественным высоким содержанием витамина D относятся некоторые виды морепродуктов, в том числе лосось и консервированный тунец, яичные желтки, говяжья печень, масло печени трески, молочные продукты и др. Ряд продуктов искусственно витаминизирован. Существует два основных типа витамина D: витамин D2 в основном содержится в растительных продуктах и диетических добавках. Витамин D3 главным образом синтезируется под влиянием ультрафиолетового освещения и содержится в мясных продуктах.

В настоящее время среднее рекомендуемое суточное профилактическое потребление витамина D составляет 400–800 МЕ (10–20 мкг). Доза зависит главным образом от возраста: 400 МЕ рекомендуется для детей младшего возраста и 800 МЕ — для взрослых в возрасте старше 70 лет.

Признаки дефицита витамина D включают:

ощущение усталости и повышенную утомляемость;

боль в костях;

хрупкость костей (повышенный риск переломов);

мышечную слабость, боль и/или подергивание мышц;

тугоподвижность суставов;

депрессию;

нарушения сна.

Это не первое исследование, в котором проанализирована корреляция между приемом витамина D и риском развития рака/летального исхода от этой патологии. Но результаты более ранних исследований были неоднозначными.

Доктор Бен Шетткер (Ben Schöttker), эпидемиолог и руководитель исследовательской группы в Отделе клинической эпидемиологии и исследований старения (Division of Clinical Epidemiology and Aging Research) Немецкого центра исследования рака, старший автор этого исследования, отметил, что риск летального исхода является важнейшим показателем влияния употребления диетических добавок, содержащих витамин D, на состояние здоровье. При этом в исследовании оценивалось влияние именно витамина D3.

В этом исследовании проанализированы данные 14 исследований, в которых приняли участие около 105 000 человек.

Учеными установлено, что периодический прием высоких доз витамина D3 не влияет на снижение риска летального исхода от рака. Однако ежедневный прием профилактических доз витамина D3 (400–800 МЕ) способствовал снижению риска летального исхода на 12%.

Также доктор Б. Шетткер подчеркнул, что риск развития рака повышается с возрастом. Таким образом, профилактические меры, в том числе прием витамина D3, тем эффективнее, чем старше пациенты.

По его мнению, принимать витамин D3 можно рекомендовать всем пациентам в возрасте старше 50 лет.

У данного исследования был ряд ограничений. Так, например, в большинстве включенных в анализ исследований не определяли исходный уровень витамина D в плазме крови участников.

Доктор Ваэль Харб (Wael Harb), гематолог и медицинский онколог в Институте рака MemorialCare в Медицинском центре Orange Coast в Фаунтин-Вэлли, Калифорния, подчеркнул, что лучший способ борьбы с раком — это профилактика. Он отметил, что кроме приема витаминов и диетических добавок, для профилактики развития рака необходимо модифицировать образ жизни.

Так, доктор В. Харб для снижения риска развития рака рекомендует:

избегать курения;

быть физически активным;

поддерживать нормальную массу тела;

придерживаться оптимального рациона питания;

ограничивать употребление алкоголя;

избегать пребывания на солнце.

По материалам www.medicalnewstoday.com