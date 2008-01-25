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Новости медицины и фармацииВитамин D и диетические добавки с рыбьим жиром снижают риск развития аутоиммунных заболеваний?

Витамин D и диетические добавки с рыбьим жиром снижают риск развития аутоиммунных заболеваний?

Опубликовано  07.02.2022

В недавнем исследовании VITAL проведена оценка связи между употреблением витамина D и диетических добавок, содержащих рыбий жир (омега-3 жирные кислоты), и развитием аутоиммунных заболеваний. В исследовании было показано, что использование витамина D и диетических добавок, содержащих рыбий жир, на протяжении 5 лет приводит к снижению риска развития аутоиммунных заболеваний. Однако исследователи подчеркивают, что прежде чем принимать эти диетические добавки, необходимо проконсультироваться с врачом.

Аутоиммунные расстройства — это хронические заболевания, при которых в организме возникает спонтанный воспалительный иммунный ответ при отсутствии инфекционного процесса.

К аутоимунным заболеваниям относят: аутоимунный тиреоидит, сахарный диабет I типа, неспецифические воспалительные заболевания кишечника, рассеянный склероз, псориаз, ревматоидный артрит (РА) и другие заболевания.

Аутоиммунные заболевания в экономически развитых странах являются третьими по частоте выявления и наиболее частой причиной летальных исходов среди женщин. Согласно данным исследований, у представителей негроидной расы и коренного населения США отмечают повышенный риск развития аутоимунных болезней.

Ранее исследование, проведенное в Дании, показало, что риск развития РА снижался на 49% при увеличении ежедневного употребления жирной рыбы на 30 г в день. В результате других исследований было продемонстрировано, что витамин D и жирные кислоты омега-3 оказывают регулирующее влияние на функционирование генов, отвечающих за синтез провоспалительных цитокинов. А в исследованиях на животных было показано, что витамин D замедляет прогрессирование аутоимунных заболеваний.

В недавнем исследовании ученые из Бостона, США, изучили связь между употреблением витамина D и омега-3 жирных кислот, полученных из рыбьего жира, и развитием аутоиммунных заболеваний в общенациональном плацебо-контролируемом исследовании.

Они установили, что витамин D при регулярном использовании снижает риск развития аутоиммунных заболеваний на 22%. Кроме того, употребление омега-3 жирных кислот приводило к снижению риска аутоиммунных заболеваний на 15%, хотя эти результаты не были статистически значимыми.

Карен Харт Костенбейдер (Karen Harte Costenbader), доктор медицинских наук, профессор медицины в больнице Brigham and Women’s Hospital в Бостоне и ведущий автор исследования, рассказала, что аутоиммунные заболевания представляют собой группу из более чем 80 различных болезней, и риск их развития с возрастом возрастает. Она считает, что это исследование подтверждает, что есть доступные средства профилактики аутоимунных заболеваний. Важно, что это нетоксичные, хорошо переносимые диетические добавки.

При этом исследователи подчеркивают важность дальнейших исследований с более длительным периодом наблюдения.

Результаты исследования были опубликованы в журнале «BMJ».

В исследовании приняли участие 25 871 участник из разных регионов США. На момент включения в исследование 51% участников составили женщины в возрасте 55 лет и старше, 49% — мужчины в возрасте 50 лет и старше.

Ни у одного из участников не было в анамнезе таких заболеваний, как рак, сердечно-сосудистые заболевания или почечная недостаточность. Все участники получили инструкции в отношении ограничения употребления витамина D из внешних источников до не более 800 международных единиц в сутки и запрета употребления диетических добавок, содержащих рыбий жир.

После регистрации исследователи случайным образом разделили участников на 2 группы. Добровольцы из 1-й группы ежедневно получали 2000 МЕ витамина D или 1 г рыбьего жира. 2-я группа — плацебо. Плацебо содержало соевое либо оливковое масло.

Период наблюдения составлял 5 лет. К концу периода исследования было отмечено, что не все пациенты соблюдали рекомендации по использованию диетических добавок. Так, только 81% пациентов приняли 2/3 и более доз рекомендованных диетических добавок. У участников, принимавших витамин D, независимо от того, принимали они рыбий жир или нет, вероятность развития аутоиммунного заболевания была на 22% ниже, чем у представителей группы, принимавшей плацебо.

Между тем, у участников, принимавших диетические добавки с рыбьим жиром, независимо от того, принимали ли они также витамин D, вероятность аутоиммунного заболевания была на 15% ниже, чем у тех, кто принимал плацебо.

Кроме того, исследователи отмечают, что чем более длительно участники принимали витамин D и диетические добавки с рыбьим жиром, тем более значительно снижался риск развития аутоиммунных заболеваний.

Исследователи установили, что сочетанное использование витамина D и омега-3 жирных кислот приводит к снижению риска развития аутоиммунного заболевания на 30% по сравнению с группой плацебо.

Авторы исследования объясняют, что существует множество биологических механизмов, которые могут объяснить полученные результаты.

Так, витамин D оказывает влияние на большое количество генов, участвующих как в функционировании врожденной, так и адаптивной иммунной системы, — объясняет доктор К.Х. Костенбейдер. Витамин D оказывает благотворное влияние на В- и Т-лимфоциты, макрофаги, моноциты, дендритные клетки и т.д. Омега-3 жирные кислоты (рыбий жир) ингибируют воспалительные медиаторы, такие как простагландины и лейкотриены, и способствуют активации противовоспалительных медиаторов, в том числе резолвинов, протектинов, марезинов и липоксинов.

Исследователи пришли к выводу, что регулярный употребление витамина D и рыбьего жира может снизить риск развития аутоиммунных заболеваний.

Ученые также отметили, что их исследование имеет некоторые ограничения. Поскольку в него были включены участники пожилого возраста, полученные результаты не могут быть распространены на лиц более молодого возраста.

Доктор К.Х. Костенбейдер подчеркнул, что перед началом употребления диетических добавок необходимо проконсультироваться с лечащим врачом, поскольку они также могут вызвать побочные эффекты. Например, возможно образование камней в почках на фоне использования витамина D или повышение риска кровотечений при употреблении рыбьего жира одновременно с антикоагулянтами.

Доктор К.Х. Костенбейдер заключила, что в исследовании VITAL не было зарегистрировано побочных эффектов, возникших на фоне употребления витамина D или диетических добавок, содержащих рыбий жир.

По материалам www.medicalnewstoday.com

Опубликовано  07.02.2022

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