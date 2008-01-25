Все аптеки Украины
Новости медицины и фармацииВитамин А: кардиопротекторное действие при ожирении?

Витамин А: кардиопротекторное действие при ожирении?

Опубликовано  30.01.2023

Витамин А (ретинол, его природные метаболиты и синтетические аналоги) опосредует многочисленные физиологические процессы, включая метаболизм, зрение, нормальное функционирование митохондрий и развитие сердца.

Витамин А поступает с пищей: из продуктов животного происхождения в виде ретинола или ретиниловых эфиров, то есть этерифицированного ретинола, или из продуктов растительного происхождения в виде каротиноидов. Ретинол проникает в клетки слизистой оболочки кишечника и этерифицируется до ретиниловых эфиров, которые затем собираются в хиломикроны и транспортируются в ткани-мишени. В условиях достаточного количества витамина А после этерификации ретинола до фрагментов длинноцепочечных жирных кислот под действием лецитин-ретинолацилтрансферазы, подавляющее большинство витамина А сохраняется в печени. Таким образом, уровень ретиноидов в печени отражает статус этого витамина в организме. В условиях дефицита в рационе питания витамина А печеночные ретиниловые эфиры гидролизуются до ретинола, который связывается с адипокином ретинол-связывающего белка-4 и впоследствии секретируется в кровоток. Данный витамин модулирует регуляцию транскрипции ряда генов в качестве лиганда для трех лиганд-зависимых факторов транскрипции.

В исследованиях показано, что нарушения метаболизма витамина А ассоциированы с сахарным диабетом II типа и митохондриальной дисфункцией, которые патофизиологически связаны с развитием диабетической кардиомиопатии.

Ранее в исследованиях на грызунах было продемонстрировано, что витамин А в условиях стресса способствует поддержанию нормальной структуры и сократительной функции сердца. Ретиноевая кислота ослабляет неблагоприятное ремоделирование левого желудочка после перегрузки давлением и инфаркта миокарда у крыс. Также в исследованиях показано, что дефицит витамина А обусловливает усугубление сердечной недостаточности, развивающейся при ишемическом повреждении.

В то же время патофизиологический механизм влияния витамина А на развитие митохондриальной дисфункции на сегодня до конца не изучен.

В недавнем исследовании было проанализировано влияние дефицита витамина А на развитие кардиомиопатии у мышей с алиментарно-индуцированным ожирением. Наблюдение проводилось за особями с делецией зародышевой линии лецитин-ретинолацилтрансферазы (Lrat), у которых наблюдается нарушение депонирования витамина А, мыши получали высококалорийный рацион с дефицитом данного витамина. Контрольную группу составляли мыши дикого типа, получавшие рацион нормальной калорийности с нормальным содержанием витамина А. Период наблюдения составлял 20 нед.

При профилировании генов посредством секвенирования РНК было показано, что витамин А необходим для экспрессии генов, участвующих в окислении жирных кислот, гликолизе, цикле трикарбоновых кислот и митохондриальном окислительном фосфорилировании. Так, у мышей с ожирением и дефицитом витамина А в кардиомиоцитах была выявлена репрессия генов, связанных с энергетическим обменом и синтезом аденозинтрифосфата. Было показано, что этот витамин проявляет кардиопротекторное действие, поскольку способствует замедлению развития митохондриальной и сократительной дисфункции при ожирении.

Исследование было проведено учеными Ганноверской медицинской школы (Hannover Medical School), Германия. Его результаты  были опубликованы в издании «American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology».

По материалам www.journals.physiology.org; www.medicalxpress.com

Опубликовано  30.01.2023

Новости медицины

Все новости
Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

Ранняя диагностика когнитивных нарушений и деменции. Фармакотерапия деменции

30.04.2024

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

Алопеция, или Почему выпадают волосы?

30.04.2024

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

Фармакотерапевтический подход к лечению ОРЗ, формирование домашней аптечки

29.04.2024

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

Пониженное артериальное давление. Чем опасна артериальная гипотензия?

29.04.2024

Что следует знать о рассеянном склерозе?

Что следует знать о рассеянном склерозе?

26.04.2024

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

Мигрень с аурой и без: лечение и профилактика приступов, новые направления терапии

26.04.2024

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

Лайм-боррелиоз (болезнь Лайма, клещевой боррелиоз). Стадии заболевания. Диагностика и лечение

25.04.2024

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

Сахарный диабет: что следует знать о болезни?

25.04.2024

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

Аллергический ринит: направления терапии и профилактические меры

24.04.2024

Чем опасен инфаркт миокарда?

Чем опасен инфаркт миокарда?

24.04.2024

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

Глоссалгия, глоссодиния, или синдром жжения полости рта

23.04.2024

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

Липома. Чем опасен подкожный жировик?

23.04.2024

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

Что нужно знать об аллергии на амброзию: симптомы и тактика лечения

22.04.2024

Судороги в ногах — неужели навсегда?

Судороги в ногах — неужели навсегда?

22.04.2024

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

Современные подходы к диагностике и эрадикационной фармакотерапии Helicobacter pylori

19.04.2024

Все новости