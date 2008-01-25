Витамин А: кардиопротекторное действие при ожирении?

Витамин А (ретинол, его природные метаболиты и синтетические аналоги) опосредует многочисленные физиологические процессы, включая метаболизм, зрение, нормальное функционирование митохондрий и развитие сердца.

Витамин А поступает с пищей: из продуктов животного происхождения в виде ретинола или ретиниловых эфиров, то есть этерифицированного ретинола, или из продуктов растительного происхождения в виде каротиноидов. Ретинол проникает в клетки слизистой оболочки кишечника и этерифицируется до ретиниловых эфиров, которые затем собираются в хиломикроны и транспортируются в ткани-мишени. В условиях достаточного количества витамина А после этерификации ретинола до фрагментов длинноцепочечных жирных кислот под действием лецитин-ретинолацилтрансферазы, подавляющее большинство витамина А сохраняется в печени. Таким образом, уровень ретиноидов в печени отражает статус этого витамина в организме. В условиях дефицита в рационе питания витамина А печеночные ретиниловые эфиры гидролизуются до ретинола, который связывается с адипокином ретинол-связывающего белка-4 и впоследствии секретируется в кровоток. Данный витамин модулирует регуляцию транскрипции ряда генов в качестве лиганда для трех лиганд-зависимых факторов транскрипции.

В исследованиях показано, что нарушения метаболизма витамина А ассоциированы с сахарным диабетом II типа и митохондриальной дисфункцией, которые патофизиологически связаны с развитием диабетической кардиомиопатии.

Ранее в исследованиях на грызунах было продемонстрировано, что витамин А в условиях стресса способствует поддержанию нормальной структуры и сократительной функции сердца. Ретиноевая кислота ослабляет неблагоприятное ремоделирование левого желудочка после перегрузки давлением и инфаркта миокарда у крыс. Также в исследованиях показано, что дефицит витамина А обусловливает усугубление сердечной недостаточности, развивающейся при ишемическом повреждении.

В то же время патофизиологический механизм влияния витамина А на развитие митохондриальной дисфункции на сегодня до конца не изучен.

В недавнем исследовании было проанализировано влияние дефицита витамина А на развитие кардиомиопатии у мышей с алиментарно-индуцированным ожирением. Наблюдение проводилось за особями с делецией зародышевой линии лецитин-ретинолацилтрансферазы (Lrat), у которых наблюдается нарушение депонирования витамина А, мыши получали высококалорийный рацион с дефицитом данного витамина. Контрольную группу составляли мыши дикого типа, получавшие рацион нормальной калорийности с нормальным содержанием витамина А. Период наблюдения составлял 20 нед.

При профилировании генов посредством секвенирования РНК было показано, что витамин А необходим для экспрессии генов, участвующих в окислении жирных кислот, гликолизе, цикле трикарбоновых кислот и митохондриальном окислительном фосфорилировании. Так, у мышей с ожирением и дефицитом витамина А в кардиомиоцитах была выявлена репрессия генов, связанных с энергетическим обменом и синтезом аденозинтрифосфата. Было показано, что этот витамин проявляет кардиопротекторное действие, поскольку способствует замедлению развития митохондриальной и сократительной дисфункции при ожирении.

Исследование было проведено учеными Ганноверской медицинской школы (Hannover Medical School), Германия. Его результаты были опубликованы в издании «American Journal of Physiology-Heart and Circulatory Physiology».

По материалам www.journals.physiology.org; www.medicalxpress.com